ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ 2026年4月5日（日）10時より 八王子富士森公園クーバー・フットボールパークにて 第1回東京八王子いちょうライオンズクラブ杯 ブラインドサッカーフェスティバルを開催
東京八王子いちょうLCが「知る・見る・感じる」をテーマにブラインドサッカーフェスティバルを開催します。
ブラインドサッカー（全3試合）ブラインドサッカー体験会そしてハーフタイムパフォーマンスは地元八王子のチアリーディングクラブ「マルベリーズ」も登場。美味しいチキンカレーのキッチンカーも出店します。駐車場は関係者、障がい者（要予約）のみなのでご注意ください。小雨は決行ですが、荒天時の開催可否は当日朝6時に「いちょうHP]でご報告します。選手たちの全力でプレーする姿をぜひ会場で体感してください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344794/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344794/images/bodyimage2】
配信元企業：一般社団法人東京地区ライオンズ
ブラインドサッカー（全3試合）ブラインドサッカー体験会そしてハーフタイムパフォーマンスは地元八王子のチアリーディングクラブ「マルベリーズ」も登場。美味しいチキンカレーのキッチンカーも出店します。駐車場は関係者、障がい者（要予約）のみなのでご注意ください。小雨は決行ですが、荒天時の開催可否は当日朝6時に「いちょうHP]でご報告します。選手たちの全力でプレーする姿をぜひ会場で体感してください！
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