ITAエアウェイズ、ロイヤルティプログラム「Volare」を2026年3月30日で終了
ローマ、2026年3月20日 - ITAエアウェイズは、同社のロイヤルティプログラム「Volare」を2026年3月30日をもって終了することを発表しました。本件は、2025年12月18日に会員の皆様へご案内した内容の再周知となります。
積算されたポイントは、2026年3月30日まで、ITAエアウェイズおよび提携航空会社のフライト予約にご利用いただけます。対象となるフライトは、予約日から12カ月以内に搭乗する便で、「キャッシュ＆ポイント」または「特典航空券」のいずれかのオプションを選択可能です。なお、提携企業が提供する商品・サービスへのポイント交換は、2026年4月30日までご利用いただけます。
また、2026年4月1日以降は、保有ポイントを「ギフトカード・Volare」（バウチャー）へ変換することも可能です。当該バウチャーは記名式ではなく、第三者への譲渡が可能です。2026年6月30日まで、ITAエアウェイズ公式ウェブサイト（http://www.ita-airways.com）において、すべての運賃タイプの航空券購入にご利用いただけます。対象は、ITAエアウェイズおよび提携航空会社のフライトで、購入日から12カ月以内の搭乗分となります。
Volareは創設以来、お客様を戦略の中核に据え、柔軟性、シンプルさ、透明性、そしてパーソナライズされた旅行体験の提供に取り組んでまいりました。本プログラムは、ポイントの獲得および利用をシームレスに行えるよう設計され、会員の皆様との信頼関係の構築を目指してきました。これらの理念は、プログラムの成長と各種施策の指針となり、多様な旅行ニーズや嗜好に応じたサービスの提供を可能にしてきました。
現在、約400万人の会員を有する本プログラムは、3つの専用プロダクトを展開してきました。2歳から16歳までの若年層向けプログラム「Volare Avventura」には6,500以上のご家族が参加し、合計12,800名の若年会員を獲得しています。また、法人向けの「Corporate Program」には48,000名以上が参加し、中小企業向けの「Volare Business Club」には4,500社以上が登録しています。
Volareはこれまで、ホスピタリティ、モビリティ、ライフスタイル、リテールといった分野において、40社以上の提携企業とエコシステムを構築してきました。さらに、複数の国際航空会社との提携により、世界各地でのポイント獲得および利用の機会を拡大してきました。こうした厳選されたパートナーシップは、グローバルな顧客基盤との結びつきを強化する役割を果たしてきました。
また、一貫したブランドアイデンティティのもと、年齢、国籍、旅行スタイルを問わず、多様なお客様との効果的なエンゲージメントを実現してきました。
これまでに達成された成果は、単なる数値の積み上げにとどまらず、Volareが長期的かつ価値ある顧客関係を構築する力を有していることを示しています。同プログラムは、すべての旅を価値ある体験へと昇華させてきました。
移行期間中も、Volareは会員の皆様へのサポートを継続します。プログラムの詳細およびよくあるご質問については、以下をご参照ください。
https://www.loyaltyprogram.ita-airways.com/en_gb/faq.html
配信元企業：イタリア・トラスポルト・アヱレオ・エス・ピー・エイ
積算されたポイントは、2026年3月30日まで、ITAエアウェイズおよび提携航空会社のフライト予約にご利用いただけます。対象となるフライトは、予約日から12カ月以内に搭乗する便で、「キャッシュ＆ポイント」または「特典航空券」のいずれかのオプションを選択可能です。なお、提携企業が提供する商品・サービスへのポイント交換は、2026年4月30日までご利用いただけます。
また、2026年4月1日以降は、保有ポイントを「ギフトカード・Volare」（バウチャー）へ変換することも可能です。当該バウチャーは記名式ではなく、第三者への譲渡が可能です。2026年6月30日まで、ITAエアウェイズ公式ウェブサイト（http://www.ita-airways.com）において、すべての運賃タイプの航空券購入にご利用いただけます。対象は、ITAエアウェイズおよび提携航空会社のフライトで、購入日から12カ月以内の搭乗分となります。
Volareは創設以来、お客様を戦略の中核に据え、柔軟性、シンプルさ、透明性、そしてパーソナライズされた旅行体験の提供に取り組んでまいりました。本プログラムは、ポイントの獲得および利用をシームレスに行えるよう設計され、会員の皆様との信頼関係の構築を目指してきました。これらの理念は、プログラムの成長と各種施策の指針となり、多様な旅行ニーズや嗜好に応じたサービスの提供を可能にしてきました。
現在、約400万人の会員を有する本プログラムは、3つの専用プロダクトを展開してきました。2歳から16歳までの若年層向けプログラム「Volare Avventura」には6,500以上のご家族が参加し、合計12,800名の若年会員を獲得しています。また、法人向けの「Corporate Program」には48,000名以上が参加し、中小企業向けの「Volare Business Club」には4,500社以上が登録しています。
Volareはこれまで、ホスピタリティ、モビリティ、ライフスタイル、リテールといった分野において、40社以上の提携企業とエコシステムを構築してきました。さらに、複数の国際航空会社との提携により、世界各地でのポイント獲得および利用の機会を拡大してきました。こうした厳選されたパートナーシップは、グローバルな顧客基盤との結びつきを強化する役割を果たしてきました。
また、一貫したブランドアイデンティティのもと、年齢、国籍、旅行スタイルを問わず、多様なお客様との効果的なエンゲージメントを実現してきました。
これまでに達成された成果は、単なる数値の積み上げにとどまらず、Volareが長期的かつ価値ある顧客関係を構築する力を有していることを示しています。同プログラムは、すべての旅を価値ある体験へと昇華させてきました。
移行期間中も、Volareは会員の皆様へのサポートを継続します。プログラムの詳細およびよくあるご質問については、以下をご参照ください。
https://www.loyaltyprogram.ita-airways.com/en_gb/faq.html
配信元企業：イタリア・トラスポルト・アヱレオ・エス・ピー・エイ
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