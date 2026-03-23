ITAエアウェイズ、Miles & Moreの正式統合パートナーとして参画
ローマ、2026年3月20日 - ITAエアウェイズは、2026年4月1日より、ルフトハンザ・グループのロイヤルティプログラムであるMiles & Moreにフル統合パートナーとして参画することを発表しました。ユーザーエクスペリエンスの統合は段階的に進められ、2026年4月中に完了する予定です。
Miles & Moreは、世界で3,900万人以上の会員を有する欧州最大級のロイヤルティプログラムの一つであり、35の航空会社パートナーおよび135の非航空パートナーを含む、170の国際的パートナーシップを通じて、幅広い特典と特別な優待を提供しています。
本統合により、ITAエアウェイズのお客様は以下のメリットを享受いただけます。
グローバルなネットワークと認知度：欧州で確立されたロイヤルティネットワークへのアクセス
一貫した旅行体験：ルフトハンザ・グループ各航空会社における統一されたサービス体験
本決定は、ITAエアウェイズのルフトハンザ・グループエコシステムへの統合における重要なマイルストーンであり、シームレスな旅行体験の実現と顧客価値のさらなる向上に向けた同社の取り組みを一層強化するものです。
Joerg Eberhart, CEO and General Manager は次のように述べています。
「Miles & Moreにフル統合パートナーとして参画することは、ルフトハンザ・グループとの統合における大きな成果です。当社のお客様は、欧州でも最も包括的で魅力的なプログラムの一つの恩恵を受け、旅行においてより高い柔軟性と価値を享受いただけます。これは、グループ内のシナジーが乗客の皆様に具体的なメリットとして還元されることを示す好例です。」
また、Sandro Pappalardo, Chairman は次のようにコメントしています。
「取締役会は、当社の成長に向けた重要な意思決定を行いました。本決議に至る議論において貢献いただいたすべての取締役に感謝申し上げます。本決定はITAエアウェイズの利益のために採択されたものです。今後も株主との緊密な連携のもと、当社の将来とその価値をさらに強化してまいります。」
本発表は、2025年2月に発表されたルフトハンザ・グループとの商業的シナジーに続くものであり、本日のマイルストーンにより、そのパートナーシップは一層強化され、数百万人規模の旅行者に統一されたロイヤルティ体験を提供します。
Miles & Moreプログラムに関する詳細は、以下をご参照ください。
https://www.miles-and-more.com/de/it.html
ITAエアウェイズについて
ITAエアウェイズはイタリアのフラッグキャリアです。同社はイタリア経済・財務省が59%、Deutsche Lufthansa AGが41%を出資しています。旅客および貨物輸送サービスを展開し、国際目的地への高品質な接続を提供することで観光および対外貿易を支援するとともに、国内ネットワークの接続性も確保しています。
同社はプロセスの高度なデジタル化を通じて、最適な顧客体験とパーソナライズされたサービスの提供を実現し、顧客サービスを戦略の中核に据えています。また、環境（環境負荷を低減する先進的な機材）、社会（従業員および地域社会への配慮）、ガバナンス（サステナビリティの戦略・プロセスへの統合）を含む持続可能性にも注力しています。
Miles & More GmbHについて
Miles & More GmbHは、ロイヤルティ分野で30年以上、リテールおよび金融分野で25年以上の経験を有し、顧客コミュニケーションおよび顧客維持における専門企業です。フランクフルト・アム・マインに本社を置くDeutsche Lufthansa AGの完全子会社であり、Managing DirectorはGerald Schlöglです。
Miles & Moreはルフトハンザ・グループのロイヤルティプログラムとして、3,900万人以上の会員に対し、旅行および日常生活のさまざまな場面において、170以上の国際パートナーによる特別なサービスへのアクセスを提供しています。マイルの獲得・利用による特典およびポイントによるステータス制度を中核とし、魅力的な優待と旅行特典を提供しています。
さらに、20カ国以上で展開されるクレジットカードをはじめとする金融サービスに加え、Miles & More Online Shopping、「Hotels & Cars by Rocket by Agoda」、「cadoozのギフトカード」なども提供しています。
また、Miles & More GmbHは、400以上のプレミアムブランドと4,500以上の商品を取り扱うオンラインショップ「Worldshop」を運営しており、ベルリン、フランクフルト（2拠点）、ミュンヘン（2拠点）、ウィーンの各空港に計6店舗を展開しています。
配信元企業：イタリア・トラスポルト・アヱレオ・エス・ピー・エイ
Miles & Moreは、世界で3,900万人以上の会員を有する欧州最大級のロイヤルティプログラムの一つであり、35の航空会社パートナーおよび135の非航空パートナーを含む、170の国際的パートナーシップを通じて、幅広い特典と特別な優待を提供しています。
本統合により、ITAエアウェイズのお客様は以下のメリットを享受いただけます。
グローバルなネットワークと認知度：欧州で確立されたロイヤルティネットワークへのアクセス
一貫した旅行体験：ルフトハンザ・グループ各航空会社における統一されたサービス体験
本決定は、ITAエアウェイズのルフトハンザ・グループエコシステムへの統合における重要なマイルストーンであり、シームレスな旅行体験の実現と顧客価値のさらなる向上に向けた同社の取り組みを一層強化するものです。
Joerg Eberhart, CEO and General Manager は次のように述べています。
「Miles & Moreにフル統合パートナーとして参画することは、ルフトハンザ・グループとの統合における大きな成果です。当社のお客様は、欧州でも最も包括的で魅力的なプログラムの一つの恩恵を受け、旅行においてより高い柔軟性と価値を享受いただけます。これは、グループ内のシナジーが乗客の皆様に具体的なメリットとして還元されることを示す好例です。」
また、Sandro Pappalardo, Chairman は次のようにコメントしています。
「取締役会は、当社の成長に向けた重要な意思決定を行いました。本決議に至る議論において貢献いただいたすべての取締役に感謝申し上げます。本決定はITAエアウェイズの利益のために採択されたものです。今後も株主との緊密な連携のもと、当社の将来とその価値をさらに強化してまいります。」
本発表は、2025年2月に発表されたルフトハンザ・グループとの商業的シナジーに続くものであり、本日のマイルストーンにより、そのパートナーシップは一層強化され、数百万人規模の旅行者に統一されたロイヤルティ体験を提供します。
Miles & Moreプログラムに関する詳細は、以下をご参照ください。
https://www.miles-and-more.com/de/it.html
ITAエアウェイズについて
ITAエアウェイズはイタリアのフラッグキャリアです。同社はイタリア経済・財務省が59%、Deutsche Lufthansa AGが41%を出資しています。旅客および貨物輸送サービスを展開し、国際目的地への高品質な接続を提供することで観光および対外貿易を支援するとともに、国内ネットワークの接続性も確保しています。
同社はプロセスの高度なデジタル化を通じて、最適な顧客体験とパーソナライズされたサービスの提供を実現し、顧客サービスを戦略の中核に据えています。また、環境（環境負荷を低減する先進的な機材）、社会（従業員および地域社会への配慮）、ガバナンス（サステナビリティの戦略・プロセスへの統合）を含む持続可能性にも注力しています。
Miles & More GmbHについて
Miles & More GmbHは、ロイヤルティ分野で30年以上、リテールおよび金融分野で25年以上の経験を有し、顧客コミュニケーションおよび顧客維持における専門企業です。フランクフルト・アム・マインに本社を置くDeutsche Lufthansa AGの完全子会社であり、Managing DirectorはGerald Schlöglです。
Miles & Moreはルフトハンザ・グループのロイヤルティプログラムとして、3,900万人以上の会員に対し、旅行および日常生活のさまざまな場面において、170以上の国際パートナーによる特別なサービスへのアクセスを提供しています。マイルの獲得・利用による特典およびポイントによるステータス制度を中核とし、魅力的な優待と旅行特典を提供しています。
さらに、20カ国以上で展開されるクレジットカードをはじめとする金融サービスに加え、Miles & More Online Shopping、「Hotels & Cars by Rocket by Agoda」、「cadoozのギフトカード」なども提供しています。
また、Miles & More GmbHは、400以上のプレミアムブランドと4,500以上の商品を取り扱うオンラインショップ「Worldshop」を運営しており、ベルリン、フランクフルト（2拠点）、ミュンヘン（2拠点）、ウィーンの各空港に計6店舗を展開しています。
配信元企業：イタリア・トラスポルト・アヱレオ・エス・ピー・エイ
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