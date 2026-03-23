Windows 11/10でPNG画像が開けない・表示されない場合の対処法
Tenorshare Co., Ltd.は、3月18日（水）、AI高画質化・ファイル修復ツール「4DDiG File Repair」をアップデートしました。今回のアップデートでは、AIによる高画質化機能とファイル修復機能がさらに最適化されました。
★AI高画質化・ファイル修復ツール4DDiG File Repair公式サイト：https://pse.is/8uscmu
Windowsはこれまでバージョンアップを重ね、現在ではWindows 11／10が広く利用されています。しかし、アップデートのたびに、ファイルが開けなくなるといったトラブルが発生することもあります。なかでも、PNGなどの画像ファイルが突然表示されなくなるというお悩みは、少なくありません。
この記事では、Windows 11／10でPNG画像が開けない・表示されない問題の原因と、その具体的な対処法をわかりやすく解説します。
パート1．PNGファイルとは？
PNG（Portable Network Graphics）ファイルとは膨大なデータ量となる画像ファイルを圧縮したファイル拡張子です。画像のファイルサイズは本来大きいサイズですが、パソコン内での取り扱いが難しくなってしまうため、圧縮しなければいけません。そこでPNGという拡張子を使うことでファイルサイズが小さくなり、パソコン内での取り扱いも楽になります。
基本的にPNGファイルを開く場合はダブルクリックをすることでファイルが開けます。他にもファイルを右クリックし、「プログラムから開く」を選ぶことで様々なソフトを使って、画像ファイルを開けます。
パート2．PNGファイルが開けない原因
PNGファイルが開けない原因として考えられるのは下記の通りです。
・Windows Photo Viewerが古くなっている
・Windows Photo Viewerを修復 or リセット
・PNGファイルが破損している
・PNGファイルが暗号化されている
・デフォルトで設定されているフォトビューアーを変更する必要がある
様々な要因があるかと思いますが、対策方法さえ知っておけば問題ありません。また、1つ1つの要因は複雑なものではありません。対策を先に知っておいて、対策できるようにしておきましょう。
パート3．PNG画像が開けない・表示されない場合の対処法
方法1：画像修復ソフトで破損したPNG画像を修復する
PNGファイルが開けない場合は修復ソフトを通して、開けるようにするのも1つの手段です。例えば、4DDiG File RepairはAI技術を搭載している修復ソフトで、PNG画像にも対応しています。画像ファイルを修復するだけでWindows11/10でも開けるようになります。
自動でファイルの修復を実施できるため、手間をかけずに修復したい方におすすめです。一方でソフトによっては対応しているファイルの拡張子が異なるため、まずPNGファイルが対応しているかを確認しましょう。
・4DDiG File Repairを無料体験：https://pse.is/8uscmu
4DDiG File RepairでPNG画像を修復する手順
手順１．4DDiG File Repairを起動します。左側のメニューバーの「写真修復」タブをクリックします。次に、「写真を追加する」ボタンをクリックし、破損した写真を追加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344766/images/bodyimage1】
手順２．「すべてを修復」ボタンをクリックすると、プログラムは自動的に写真を修復します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344766/images/bodyimage2】
手順３．写真の修復が完了すると、修復された写真をプレビューして、指定した場所に保存できます。
★AI高画質化・ファイル修復ツール4DDiG File Repair公式サイト：https://pse.is/8uscmu
Windowsはこれまでバージョンアップを重ね、現在ではWindows 11／10が広く利用されています。しかし、アップデートのたびに、ファイルが開けなくなるといったトラブルが発生することもあります。なかでも、PNGなどの画像ファイルが突然表示されなくなるというお悩みは、少なくありません。
この記事では、Windows 11／10でPNG画像が開けない・表示されない問題の原因と、その具体的な対処法をわかりやすく解説します。
パート1．PNGファイルとは？
PNG（Portable Network Graphics）ファイルとは膨大なデータ量となる画像ファイルを圧縮したファイル拡張子です。画像のファイルサイズは本来大きいサイズですが、パソコン内での取り扱いが難しくなってしまうため、圧縮しなければいけません。そこでPNGという拡張子を使うことでファイルサイズが小さくなり、パソコン内での取り扱いも楽になります。
基本的にPNGファイルを開く場合はダブルクリックをすることでファイルが開けます。他にもファイルを右クリックし、「プログラムから開く」を選ぶことで様々なソフトを使って、画像ファイルを開けます。
パート2．PNGファイルが開けない原因
PNGファイルが開けない原因として考えられるのは下記の通りです。
・Windows Photo Viewerが古くなっている
・Windows Photo Viewerを修復 or リセット
・PNGファイルが破損している
・PNGファイルが暗号化されている
・デフォルトで設定されているフォトビューアーを変更する必要がある
様々な要因があるかと思いますが、対策方法さえ知っておけば問題ありません。また、1つ1つの要因は複雑なものではありません。対策を先に知っておいて、対策できるようにしておきましょう。
パート3．PNG画像が開けない・表示されない場合の対処法
方法1：画像修復ソフトで破損したPNG画像を修復する
PNGファイルが開けない場合は修復ソフトを通して、開けるようにするのも1つの手段です。例えば、4DDiG File RepairはAI技術を搭載している修復ソフトで、PNG画像にも対応しています。画像ファイルを修復するだけでWindows11/10でも開けるようになります。
自動でファイルの修復を実施できるため、手間をかけずに修復したい方におすすめです。一方でソフトによっては対応しているファイルの拡張子が異なるため、まずPNGファイルが対応しているかを確認しましょう。
・4DDiG File Repairを無料体験：https://pse.is/8uscmu
4DDiG File RepairでPNG画像を修復する手順
手順１．4DDiG File Repairを起動します。左側のメニューバーの「写真修復」タブをクリックします。次に、「写真を追加する」ボタンをクリックし、破損した写真を追加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344766/images/bodyimage1】
手順２．「すべてを修復」ボタンをクリックすると、プログラムは自動的に写真を修復します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344766/images/bodyimage2】
手順３．写真の修復が完了すると、修復された写真をプレビューして、指定した場所に保存できます。