Vercel、ハシコープの共同創業者でありテラフォームの開発者であるミッチェル・ハシモト氏を取締役に任命

オープンソースのパイオニアであり、連続起業家でもあるハシモト氏が、開発者コミュニティとの深い結びつきとインフラに関する専門知識をVercelの取締役会にもたらす

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- エージェントティック・インフラストラクチャ企業であるVercelは、ハシコープの共同創業者であり、テラフォームやベイグラントなど業界の定義を塗り替えるオープンソースツールの開発者であるミッチェル・ハシモト氏を取締役会に迎えることを発表しました。ハシモト氏は、開発者コミュニティにおける信頼、オープンソース分野でのリーダーシップ、そして企業を大規模に構築してきた経験という、類まれなる資質を兼ね備えています。

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Guillermo Rauch, Mitchell Hashimoto, and Tom Occhino

ハシモト氏は2012年にハシコープの共同創業者となり、同社ではプリンシパルアーキテクトおよびエンジニアリングリーダーとして、世界で最も広く採用されているインフラツールの開発を主導しました。彼が開発したテラフォームは、Infrastructure-as-Code（IAC）のデファクトスタンダードとなり、Vercel自身を含むあらゆる規模の組織で利用されています。2024年、IBMはハシコープを約64億ドルで買収しました。ハシコープを退社後、ハシモト氏はGPUアクセラレーションに対応したプラットフォームネイティブな端末エミュレータであるGhosttyを立ち上げました。Ghosttyは2024年12月のリリース以来、AI開発者の間で急速に市場をリードする存在となりました。

「ミッチェルはアドバイザーとして比類のない存在です。彼はほぼすべての開発者が使用するツールを開発し、会社を数十億ドル規模の企業へと成長させた後、再び開発者として活躍しています」と、Vercelの創業者兼最高経営責任者（CEO）であるギレルモ・ローチは述べています。「彼はVercelの最初期から当社の顧客であり、Next.jsのユーザーでもあります。当社の使命をこれほど深く理解している人はそう多くありません。彼を取締役会に迎えることができ、光栄に思います。」

また、ハシモト氏は、長年にわたってVercelの製品と個人的な関わりがあったことも、取締役に就任した主な理由として挙げています。Vercelが企業価値93億ドルで3億ドルのシリーズF資金調達を完了し、3億4,000万ドルのGAAPベースの年間売上高（ランレート）と前年比84％の成長率を記録するなど、同社が力強い勢いを見せている時期にハシモト氏が就任することになります。

「Vercelは、私が最も重視するすべての条件を満たしています。それはすなわち、強力な開発者コミュニティ、業界の定義を塗り替える製品、そして私たちのエージェントティック・インフラストラクチャの未来を築くチームです」と、ハシモト氏は述べています。「私は創業者、エンジニア、そしてユーザーの立場からVercelの成長を見守ってきました。同社がフロントエンド、バックエンド、エージェント向けのエージェントティック・インフラストラクチャを構築していくなかで、持てる力を最大限発揮してサポートしていくことを楽しみにしています。」

ハシモト氏はオープンソースコミュニティにおいて最も高い評価を得ている人物の一人であり、GitHubの世界的なアクティブコントリビューターとして10年以上にわたり、常に上位にランクインしてきました。彼の功績は、スタックのあらゆるレイヤーにおいて、開発者がソフトウェアを構築、デプロイ、運用する方法を形作ってきました。また、オープンソースの持続可能性を支持しており、プログラミング言語「Zig」をはじめとするプロジェクトに対し、多大なる慈善活動を行ってきました。

「ミッチェルは、実際に実行するのは口で言うほど簡単ではないことを理解しています。優れた開発者とは、優れたソフトウェアを通じて長年にわたり信頼を勝ち取ってきた開発者のことです」と、Vercelの最高製品責任者（CPO）であるTom Occhinoは述べています。「彼は、ユーザーを自社製品に依存させるのではなく、真に優れたものを作り上げることで、現代のインフラを形作る一助となるツールを開発しました。彼の哲学は、エコシステムにおけるVercelの役割について私たちが持っている考えと深く一致しています。」

ハシモト氏は、ストライプの最高財務責任者（CFO）であるステファン・トムリンソン氏や、ハシコープの元ワールドワイド・フィールド・オペレーションズ担当プレジデントであるスーザン・セント・レジャー氏ら、素晴らしい取締役およびアドバイザー陣に加わることとなりました。彼らはAIで成功を収めるために必要なスピード、セキュリティ、スケーラビリティを備えた開発環境を世界中に提供するというVercelのミッションを支援しています。

Vercelについて

Vercelは、あらゆるアプリやエージェントのためのエージェンティック・インフラストラクチャです。AI SDK、Next.js、v0の開発チームが手がけるVercelは、人間やエージェントがソフトウェアを構築・デプロイし、インフラストラクチャが自律的にその品質を向上させるプラットフォームです。AIネイティブなウェブ向けにサービスをリリースするには、vercel.comをご覧ください。

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