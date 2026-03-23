民間宇宙開拓時代到来！代表TAICHIがバイキングエデン「3/11神戸発横浜着南国の?薫る、九州・四国クルーズ8泊9?」に乗船し「ユニバーサル時代の到来-民間宇宙革命が創る近未来」第4回目の講演を実施

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