民間宇宙開拓時代到来！代表TAICHIがバイキングエデン「3/11神戸発横浜着南国の?薫る、九州・四国クルーズ8泊9?」に乗船し「ユニバーサル時代の到来-民間宇宙革命が創る近未来」第4回目の講演を実施
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））の代表TAICHIが、2026年3月18日に、クルーズ船「バイキング・エデン」での特別講演「ユニバーサル時代の到来-民間宇宙革命が創る近未来」の第4回目の講演として、「文化と歴史が宇宙と未来をつくる！ユニバーサル時代の先駆者へ」と題して講演を行いました。
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当日は、「文化と歴史が宇宙と未来をつくる！ユニバーサル時代の先駆者へ」と題して、約45分の講演を行いました。
【講演後の感想＆質問】
●4回だけだと全然足りないですね！もっと聴きたいと思いました。
●名古屋でのバスツアーが終わって急いで会場にきました！間に合って良かった！
●宇宙の可能性は本当に無限なんだということがよくわかりました。
●宇宙に行っても人類は戦争すると思いますか？国が関わったら戦争するでしょうね。最初からあなたのような民間だけでやらないといけないですね。
●最近では人類の進歩はインターネットやGPSなどの軍事力の進歩で進んできていますが、宇宙は人類が協力して開拓していきたいですね。
●宇宙人との戦争もあり得ると思いますか？
●30年くらい前に国際宇宙ステーションの開発にちょこっとだけかかわっていましたが、その後こんなにも進んでいるとはびっくりです。なんで日本はこんなに情報が閉ざされているのでしょうか。
●飛行機のエコノミークラスの値段になったら絶対宇宙に行きます。
●先生の話しを聴いたら長生きせなあかんって思いました。
●鎌倉の歴史観が未来感に繋がるっていう考え方は本当にその通りだと思った。きっと京都とかの人もそうなのでしょうね。
●月や火星にも宇宙港ができるだろうからそこで働きたいです。
●途中何の話しかわからなかったですが、まさか最後に全部が火星の暦や時間や文化や歴史の話に繋がっているとは！すごい。よく考えつきましたね。
●確かに通信の進化と交通手段の進化は交互に進化してますね。最後がどこでもドアだったのが笑った。
●宇宙に行ったら本当に意識が大きく変わるんでしょうね。先生と一緒にみんなでいけたらいいですね。
●4回の講義ありがとうございました。バイキングエデンでこんなにも面白い話が聴けるとは思ってもいませんでした！またつづきの話が聴きたいです！
【第4回講演概要】
演題 「文化と歴史が宇宙と未来をつくる！ユニバーサル時代の先駆者へ」
内容 歴史や文化を学び、感じ、楽しみ、活かすことで、これからの未来を想像し、宇宙を切り拓いていくことができます。過去と未来を行き来できるようになれば、地球と宇宙も行き来できるようになるでしょう。時間と空間を超えたユニバーサル時代に生きるためのヒントをお伝えします。
日時 2026年3月18日（水） 16時00分～16時45分
場所 クルーズ船バイキング・エデン船内「ザ・スター・シアター」
対象 乗船者
■講演スケジュール
第1回（3/14 9:00-）東京からロサンゼルスまで32分で行ける時代がやってくる
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当日は、「文化と歴史が宇宙と未来をつくる！ユニバーサル時代の先駆者へ」と題して、約45分の講演を行いました。
【講演後の感想＆質問】
●4回だけだと全然足りないですね！もっと聴きたいと思いました。
●名古屋でのバスツアーが終わって急いで会場にきました！間に合って良かった！
●宇宙の可能性は本当に無限なんだということがよくわかりました。
●宇宙に行っても人類は戦争すると思いますか？国が関わったら戦争するでしょうね。最初からあなたのような民間だけでやらないといけないですね。
●最近では人類の進歩はインターネットやGPSなどの軍事力の進歩で進んできていますが、宇宙は人類が協力して開拓していきたいですね。
●宇宙人との戦争もあり得ると思いますか？
●30年くらい前に国際宇宙ステーションの開発にちょこっとだけかかわっていましたが、その後こんなにも進んでいるとはびっくりです。なんで日本はこんなに情報が閉ざされているのでしょうか。
●飛行機のエコノミークラスの値段になったら絶対宇宙に行きます。
●先生の話しを聴いたら長生きせなあかんって思いました。
●鎌倉の歴史観が未来感に繋がるっていう考え方は本当にその通りだと思った。きっと京都とかの人もそうなのでしょうね。
●月や火星にも宇宙港ができるだろうからそこで働きたいです。
●途中何の話しかわからなかったですが、まさか最後に全部が火星の暦や時間や文化や歴史の話に繋がっているとは！すごい。よく考えつきましたね。
●確かに通信の進化と交通手段の進化は交互に進化してますね。最後がどこでもドアだったのが笑った。
●宇宙に行ったら本当に意識が大きく変わるんでしょうね。先生と一緒にみんなでいけたらいいですね。
●4回の講義ありがとうございました。バイキングエデンでこんなにも面白い話が聴けるとは思ってもいませんでした！またつづきの話が聴きたいです！
【第4回講演概要】
演題 「文化と歴史が宇宙と未来をつくる！ユニバーサル時代の先駆者へ」
内容 歴史や文化を学び、感じ、楽しみ、活かすことで、これからの未来を想像し、宇宙を切り拓いていくことができます。過去と未来を行き来できるようになれば、地球と宇宙も行き来できるようになるでしょう。時間と空間を超えたユニバーサル時代に生きるためのヒントをお伝えします。
日時 2026年3月18日（水） 16時00分～16時45分
場所 クルーズ船バイキング・エデン船内「ザ・スター・シアター」
対象 乗船者
■講演スケジュール
第1回（3/14 9:00-）東京からロサンゼルスまで32分で行ける時代がやってくる