王立モロッコサッカー連盟（FRMF）、競技規則と国際大会の安定性を守るCAF控訴委員会の判断を歓迎

モロッコ、ラバト--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 王立モロッコサッカー連盟（FRMF）は、CAF控訴委員会の発表を受け、競技規則が最優先されるべきことを改めて確認するとともに、国際大会の適切な実施に必要な条件を強化する今回の決定を歓迎します。

試合の中断に至った一連の事案の発生当初から、FRMFは、当該規則を厳格に適用するという、明確な立場を維持してきました。同連盟の対応は、この原則に基づいています。

同連盟の上訴を受け、CAFは、適用される規則が適切に適用されていなかったことを確認しました。

本件の手続き全体を通じて、FRMFは、関連するすべての法的および手続き上の規定に完全に準拠しました。また、同連盟は一貫して、自らの権利の擁護と競技の公正性の維持に注力してきました。

本決定は、適用される規定を明確にするとともに、特にアフリカサッカーにおける国際大会の一貫性および信頼性を強化するものです。

FRMFは、すべての大陸および国際的な統括機関において、競技規則の一貫かつ公平な適用に引き続き取り組んでいます。現在は、FIFAワールドカップや今夏に予定されているアフリカ女子ネイションズカップを含む今後の競技日程に焦点を当てています。

FRMFはまた、本年のアフリカ・ネーションズカップ（AFCON）に参加したすべての国々を称賛しており、同大会はアフリカサッカーの強さとダイナミズムを改めて示しました。

出典： AETOSWire

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Source: Royal Moroccan Football Federation





