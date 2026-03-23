国産ポールメーカー「シナノ」より、オールシーズン対応カーボン折り畳みトレッキングポール 「フォールダーTWIST」が2026年3月23日に発売。ストレスフリーの折り畳み機構がさらに進化！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344758/images/bodyimage1】
2026年3月23日（月）、株式会社シナノ（所在地：長野県佐久市 代表：柳澤光宏）から、
カーボン折り畳みトレッキングポール「フォールダーTWIST125/115/110」を発売いたします。
https://sinano.co.jp/suntrace/foldertwist125.php
ストレスフリーのツイストロックがさらに進化！
新設計でコンパクトにリニューアルされたツイストロックは、
動きがよりスムーズになり、折り畳み動作を含めた使用感がさらにアップしました。
小型化による軽量化も実現したことでより快適な登山をサポート。
◎ツイストロック機構が折畳み時のストレスを解消し、登山をもっと楽しく快適に！
ツイストロックはその名のとおり“引いてねじるだけ”でロックの固定と解放が可能。
固い解放ボタンに力を込める必要も、ボタンにグローブの先端を挟まれる煩わしさもありません。
登山歴や性別を問わず、扱いやすいロック機構を搭載したカーボン製折り畳みトレッキングポールが、
フォールダーTWISTシリーズです。
◎耐荷重と軽量性に優れた、シナノフラッグシップカーボン製折り畳み
カーボン製シャフト採用による耐荷重性と軽量性に加え、
折り畳み機構による高い収納性を合わせ持つフォールダーTWISTは、
低山から難関ルート、8,000m峰のアプローチまで、
オールシーズンに様々な登山で快適・安心を体感できる基本性能を備えています。
◎握り替えしやすい高機能グリップ採用
・オーバル形状のグリップヘッドで下山時の握りやすさ、安定性を重視。
斜面が遠い下りではグリップ上部を握り込むように使用可能。
高低差のあるルートでも使いにくさを感じない、快適な登山をサポートします。
・グリップ全体の形状、太さは日本人の手の大きさに合わせて開発。
体格に優れる欧米の登山家ではなく、日本人の体格を基準に設計したから疲れにくく自然に握れる形状に。
アンダーグリップとの区切りをフラットにすることで、状況を問わずワイドな握り替えを実現。
◎カラー・デザインリニューアル
自然と馴染むナチュラルカラーのツートンデザイン
商品名：フォールダーTWIST 125
価格： \30,250/組（税込）
カラー：ブラック・グリーン
使用サイズ：110-125cm
身長目安：約155-181cm
収納サイズ：37cm
重量:約219g/本
最大耐荷重:約43kgf
材質：カーボン（φ18+φ16+φ13.7）
先ゴム：PP-25-10mm
バスケット：PB-03
付属品：収納袋
生産国：台湾
https://sinano.co.jp/suntrace/foldertwist125.php
商品名：フォールダーTWIST 115
価格： \30,250/組（税込）
カラー：ネイビー・ワイン
使用サイズ：100-115cm
身長目安：約141-167cm
収納サイズ：36cm
重量:約212g/本
最大耐荷重:約47gf/本
材質：カーボン（φ18+φ16+φ13.7）
先ゴム：PP-25-10mm
バスケット：PB-03
付属品：収納袋
生産国：台湾
https://sinano.co.jp/suntrace/foldertwist115.php
商品名：フォールダーTWIST 110
価格： \30,250/組（税込）
カラー：ベージュ
使用サイズ：95-110cm
身長目安：約133-160cm
収納サイズ：36cm
重量:約206g(1本)
最大耐荷重:約52kgf/本
材質：カーボン（φ18+φ16+φ13.7）
先ゴム：PP-25-10mm
バスケット：PB-03
付属品：収納袋
生産国：台湾
https://sinano.co.jp/suntrace/foldertwist110.php
株式会社シナノ ホームページ（https://sinano.co.jp/）
シナノオンラインストア（https://sinanostore.shop-pro.jp/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344758/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社シナノ
2026年3月23日（月）、株式会社シナノ（所在地：長野県佐久市 代表：柳澤光宏）から、
カーボン折り畳みトレッキングポール「フォールダーTWIST125/115/110」を発売いたします。
https://sinano.co.jp/suntrace/foldertwist125.php
ストレスフリーのツイストロックがさらに進化！
新設計でコンパクトにリニューアルされたツイストロックは、
動きがよりスムーズになり、折り畳み動作を含めた使用感がさらにアップしました。
小型化による軽量化も実現したことでより快適な登山をサポート。
◎ツイストロック機構が折畳み時のストレスを解消し、登山をもっと楽しく快適に！
ツイストロックはその名のとおり“引いてねじるだけ”でロックの固定と解放が可能。
固い解放ボタンに力を込める必要も、ボタンにグローブの先端を挟まれる煩わしさもありません。
登山歴や性別を問わず、扱いやすいロック機構を搭載したカーボン製折り畳みトレッキングポールが、
フォールダーTWISTシリーズです。
◎耐荷重と軽量性に優れた、シナノフラッグシップカーボン製折り畳み
カーボン製シャフト採用による耐荷重性と軽量性に加え、
折り畳み機構による高い収納性を合わせ持つフォールダーTWISTは、
低山から難関ルート、8,000m峰のアプローチまで、
オールシーズンに様々な登山で快適・安心を体感できる基本性能を備えています。
◎握り替えしやすい高機能グリップ採用
・オーバル形状のグリップヘッドで下山時の握りやすさ、安定性を重視。
斜面が遠い下りではグリップ上部を握り込むように使用可能。
高低差のあるルートでも使いにくさを感じない、快適な登山をサポートします。
・グリップ全体の形状、太さは日本人の手の大きさに合わせて開発。
体格に優れる欧米の登山家ではなく、日本人の体格を基準に設計したから疲れにくく自然に握れる形状に。
アンダーグリップとの区切りをフラットにすることで、状況を問わずワイドな握り替えを実現。
◎カラー・デザインリニューアル
自然と馴染むナチュラルカラーのツートンデザイン
商品名：フォールダーTWIST 125
価格： \30,250/組（税込）
カラー：ブラック・グリーン
使用サイズ：110-125cm
身長目安：約155-181cm
収納サイズ：37cm
重量:約219g/本
最大耐荷重:約43kgf
材質：カーボン（φ18+φ16+φ13.7）
先ゴム：PP-25-10mm
バスケット：PB-03
付属品：収納袋
生産国：台湾
https://sinano.co.jp/suntrace/foldertwist125.php
商品名：フォールダーTWIST 115
価格： \30,250/組（税込）
カラー：ネイビー・ワイン
使用サイズ：100-115cm
身長目安：約141-167cm
収納サイズ：36cm
重量:約212g/本
最大耐荷重:約47gf/本
材質：カーボン（φ18+φ16+φ13.7）
先ゴム：PP-25-10mm
バスケット：PB-03
付属品：収納袋
生産国：台湾
https://sinano.co.jp/suntrace/foldertwist115.php
商品名：フォールダーTWIST 110
価格： \30,250/組（税込）
カラー：ベージュ
使用サイズ：95-110cm
身長目安：約133-160cm
収納サイズ：36cm
重量:約206g(1本)
最大耐荷重:約52kgf/本
材質：カーボン（φ18+φ16+φ13.7）
先ゴム：PP-25-10mm
バスケット：PB-03
付属品：収納袋
生産国：台湾
https://sinano.co.jp/suntrace/foldertwist110.php
株式会社シナノ ホームページ（https://sinano.co.jp/）
シナノオンラインストア（https://sinanostore.shop-pro.jp/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344758/images/bodyimage2】
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