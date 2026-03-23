国産ポールメーカー「シナノ」より、オールシーズン対応カーボン折り畳みトレッキングポール 「フォールダーTWIST」が2026年3月23日に発売。ストレスフリーの折り畳み機構がさらに進化！

国産ポールメーカー「シナノ」より、オールシーズン対応カーボン折り畳みトレッキングポール 「フォールダーTWIST」が2026年3月23日に発売。ストレスフリーの折り畳み機構がさらに進化！