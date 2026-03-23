エアスパン・ネットワークスとAtika、防衛向けのレジリエンスに優れたマルチドメイン5G接続の推進で提携

実証済みの空対地5Gに関する知見、AI駆動型ネットワークインテリジェンス、展開可能な5Gコア機能を結集し、ミッションクリティカルな軍事作戦を支援

テキサス州プレノ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ワイヤレス・ネットワーク・ソリューションを提供する世界有数のプロバイダーであるエアスパン・ネットワークス・ホールディングス（Airspan Networks Holdings LLC、以下「エアスパン」）と、防衛・セキュリティー環境向けの展開可能な戦術5G通信を専門とするスペインのテクノロジー企業ATIKA Venture, S.L.（以下「Atika」）は、軍事作戦向けのレジリエンスに優れたマルチドメイン5G接続ソリューションを推進するための戦略的提携を発表しました。

本契約は、まずスペインを中心に、将来的には欧州全域への拡大も視野に入れた商業面および技術面での協業の枠組みを定めるものです。この提携により、エアスパンのオープンRAN（O-RAN）、5G、商用の空対地（ATG）接続に関する専門性と、Atikaの展開型戦術ネットワーク、AI駆動型ネットワークインテリジェンス、5Gコア技術に関する能力が結集されます。

両社は、陸上および航空領域におけるミッションクリティカルな作戦を支えるセキュアでレジリエンスに優れた通信ソリューションを開発します。この協業では、展開可能な5Gネットワーク、マルチドメインMANET接続、インテリジェントなネットワークオーケストレーション、空対地通信を統合し、変化の激しい作戦環境で活動する部隊に高性能な通信接続を提供します。

エアスパンのCEOであるグレン・ラクスダルは、次のように述べています。「エアスパンは、当社のAir-to-Ground In-Motion 5Gソリューションによる重要通信を含め、複雑な接続性の課題を解決してきた実績ある専門性を有しています。Atikaとともに、当社の商用ワイヤレス技術を、レジリエンスに優れた防衛即応型ソリューションへと転換する取り組みを加速させます。Atikaは、防衛分野における深い運用経験に加え、サイバーセキュリティー、AI駆動型ネットワークインテリジェンス、5Gコアシステムにまたがる先進技術によって、当社の能力を補完します。」

Atikaのマネージングディレクターを務めるアナ・ロドリゲス・キロスは、次のようにコメントしています。「軍事作戦の未来は、展開可能で、インテリジェントかつ主権を担保できるネットワークにかかっています。エアスパンとの協業により、衛星通信や従来型無線リンクを超える接続性を実現しつつ、防衛向けマルチドメイン5Gを支援できるようになります。スペイン陸軍との取り組みを通じて、当社は即応性、機動性、任務遂行効果において実際の運用上の効果をもたらす技術に注力しています。この提携は、高度な5G機能がそうした課題にどのように対応できるかを明確に示すものです。」

エアスパンについて

テキサス州プレノに本社を置くエアスパン・ネットワークス・ホールディングス（Airspan Networks Holdings LLC）は、米国を拠点としグローバルに事業を展開する革新的なワイヤレス・ソリューション・プロバイダーであり、キャリアグレードの5Gおよび高度な無線接続の提供に注力しています。エアスパンのポートフォリオは、インビルディング、屋外、空対地（ATG）の3つの中核ソリューション分野にわたり、公衆・民間ネットワーク環境の双方に向けた、DAS、オープンRAN、小型基地局向けの市場をリードする製品群を提供しています。エアスパンは、モバイル・ネットワーク・オペレーター、ニュートラルホスト・プロバイダー、企業、公共部門の組織、ならびにその他のサービス・プロバイダーを支援し、カバレッジと伝送容量を強化しつつ、迅速かつ効率的な導入を可能にする、信頼性とスケーラビリティに優れたワイヤレス・ネットワークの構築を支援します。

詳細は、 https://airspan.com/ をご覧ください。

Atikaについて

Atikaは、防衛・セキュリティー向けの高度な戦術通信および展開可能な5Gネットワークを専門とするスペインのテクノロジー企業です。同社の技術は、実運用環境を想定して設計された、フェデレーテッドアーキテクチャ、マルチドメイン接続、ネットワークインテリジェンス機能に重点を置いています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260319614420/ja/

Contacts

Media & Analyst Contact:

Kyle Allen

kallen@airspan.com

Source: Airspan Networks Holdings LLC.





