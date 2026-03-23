国産ポールメーカー「シナノ」より、カーボン折り畳みトレッキングポール 「フォールダーUL」が2026年3月23日に発売。99gのシナノ最軽量&実用強度を備えたウルトラライトポール!
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344750/images/bodyimage1】
2026年3月23日（月）、株式会社シナノ（所在地：長野県佐久市 代表：柳澤光宏）から、
カーボン折り畳みトレッキングポール「フォールダーUL」を発売いたします。
https://sinano.co.jp/suntrace/folderul.php
削ぎ落とすことと、支えること。その両立から生まれたフォールダーUL。
シナノ史上最軽量でありながら、実用強度を備えたウルトラライトポールです。
荷物を軽くしたい人にも、長い縦走に挑む人にも、さまざまなスタイルに応えるアイテムです。
◎[支える技術] × [UL思想]
シナノは長年、人を支える道具をつくり続け、
「軽くすること」と「安全に使えること」どちらも妥協しないという姿勢を貫いてきました。
その積み重ねが、ただ軽いだけでも ただ強いだけでもない、
99gで安心して使えるウルトラライトポールとして、
唯一無二の”ちょうどよいバランス”を生み出しています。
◎軽さと実用性を両立する4つの設計
1. 握りやすいグリップ形状＋アンダーグリップ
2. 素早くスムーズな組み立てを実現するUL-LOCK
3. 軽量で手触りよく、長さ調節もできるストラップ
4. 強度を担保する連結部補強
商品名：フォールダーUL
価格： \14,300（税込）※1本単位での販売となります。
カラー：ブラック
使用サイズ（長さ固定）：105,110,115cm
材質：カーボンφ12
先ゴム：PP-F2-10mm
バスケット：専用小型バスケット
ストラップ：専用スキンストラップ
生産国：中国
使用サイズ / 身長目安 / 収納サイズ / 重量 / 最大耐荷重
105cm：155～160cm / 39cm / 約99g / 約35kgf
110cm：161～166cm / 40cm / 約101g / 約31kgf
115cm：167～172cm / 42cm / 約104g / 約29kgf
※表示重量は、先ゴム・バスケットを含みません。
株式会社シナノ ホームページ（https://sinano.co.jp/）
シナノオンラインストア（https://sinanostore.shop-pro.jp/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344750/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社シナノ
2026年3月23日（月）、株式会社シナノ（所在地：長野県佐久市 代表：柳澤光宏）から、
カーボン折り畳みトレッキングポール「フォールダーUL」を発売いたします。
https://sinano.co.jp/suntrace/folderul.php
削ぎ落とすことと、支えること。その両立から生まれたフォールダーUL。
シナノ史上最軽量でありながら、実用強度を備えたウルトラライトポールです。
荷物を軽くしたい人にも、長い縦走に挑む人にも、さまざまなスタイルに応えるアイテムです。
◎[支える技術] × [UL思想]
シナノは長年、人を支える道具をつくり続け、
「軽くすること」と「安全に使えること」どちらも妥協しないという姿勢を貫いてきました。
その積み重ねが、ただ軽いだけでも ただ強いだけでもない、
99gで安心して使えるウルトラライトポールとして、
唯一無二の”ちょうどよいバランス”を生み出しています。
◎軽さと実用性を両立する4つの設計
1. 握りやすいグリップ形状＋アンダーグリップ
2. 素早くスムーズな組み立てを実現するUL-LOCK
3. 軽量で手触りよく、長さ調節もできるストラップ
4. 強度を担保する連結部補強
商品名：フォールダーUL
価格： \14,300（税込）※1本単位での販売となります。
カラー：ブラック
使用サイズ（長さ固定）：105,110,115cm
材質：カーボンφ12
先ゴム：PP-F2-10mm
バスケット：専用小型バスケット
ストラップ：専用スキンストラップ
生産国：中国
使用サイズ / 身長目安 / 収納サイズ / 重量 / 最大耐荷重
105cm：155～160cm / 39cm / 約99g / 約35kgf
110cm：161～166cm / 40cm / 約101g / 約31kgf
115cm：167～172cm / 42cm / 約104g / 約29kgf
※表示重量は、先ゴム・バスケットを含みません。
株式会社シナノ ホームページ（https://sinano.co.jp/）
シナノオンラインストア（https://sinanostore.shop-pro.jp/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344750/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社シナノ
プレスリリース詳細へ