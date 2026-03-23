リアル対戦ゲーム『#コンパス』 復刻コラボ祭3月23日より開催！

『無職転生』『ストリートファイターV』『転スラ』

『文豪ストレイドッグス』『超歌舞伎×千本桜』との復刻コラボ祭を開催

NHN PlayArt株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：丁 佑鎭、以下NHN PlayArt) と

株式会社ドワンゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：夏野 剛、以下ドワンゴ）が提供する

iOS/Android向けリアルタイム対戦ゲーム『#コンパス 戦闘摂理解析システム』（以下「＃コンパス」）は、

3月23日（月）より 「復刻コラボ祭」を開催します。

今までに実施した、『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』、『ストリートファイターV』、『転生したらスライムだった件』、『文豪ストレイドッグス』、『超歌舞伎×千本桜』との各コラボレーションを復刻します。

それぞれの開催期間に応じて、コラボヒーローが再登場するほか、コラボカードやコラボコスチュームを入手でき

る復刻コラボ記念ガチャを開催します。この機会にお目当てのコラボヒーローをぜひ獲得ください！

（※各タイトル名は、イベント開始順）

実施期間：2026年3月23日（月）～ 4月6日（月）

公式サイト：http://app.nhn-playart.com/compass/

■『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』コラボ復刻

実施期間：2026年3月23日（月）～ 3月25日（水）

©理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅲ」製作委員会

■『ストリートファイターV』コラボ復刻

実施期間：2026年3月26日（木）～ 3月28日（土）

（C）CAPCOM

■『転生したらスライムだった件』コラボ復刻

実施期間：2026年3月29日（日）～ 3月31日（火）

（C） 川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会

■『文豪ストレイドッグス』コラボ復刻

実施期間：2026年4月1日（水）～ 4月3日（金）

（C） 朝霧カフカ・春河35/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/文豪ストレイドッグス製作委員会

■『超歌舞伎×千本桜』コラボ復刻

実施期間：2026年4月4日（土）～ 4月6日（月）

協力：松竹 （C） 千本桜/WF/まる （C） CFM

■『#コンパス 戦闘摂理解析システム』について

『#コンパス※ 戦闘摂理解析システム』は、１チーム３人で仲間とチーム組み、「1バトル3分間」で相手チームとステージに配置された拠点を奪い合うリアルタイム対戦ゲームです。また、スキルカードを集めて、組み合わせによる多彩な戦略で最強のデッキを作り、対戦に備えることができます。アクションゲーム、戦略ゲーム、カードゲームの要素を、1バトル3分に凝縮して詰め込んだ、まったく新しいジャンルのスマートフォンゲームです。

本プロジェクトは、NHN PlayArtがゲームシステムの開発・運用を手がけ、ドワンゴが同社の動画サービス「ニコニコ」で活動するクリエイターによるIP制作など、両社の強みを生かしながら、ゲームの企画開発からデザイン、音楽制作、ゲーム実況にいたるまで行っています。

※)「#コンパス」とは、「COMbat Providence AnalysiS System（戦闘摂理解析システム）」の略称で、バトルを通じてプレイヤーたちがコミュニケーションをとりあう、架空のSNSの世界を舞台にしたゲームです。現実のSNSに近い機能を持っており、バトルだけでなく、プレイヤー同士がゲームの攻略法を語り合いながら、大会イベントについて情報交換する場を提供します。

■ゲーム概要



タイトル：#コンパス 戦闘摂理解析システム

ジャンル：リアルタイムオンライン対戦ゲーム

対応端末：iOS 12.2以降（iPhone, iPodTouch, iPad）, Android 7.0以上

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2016年12月17日

価格：基本無料（アイテム課金）

開発・企画・運営：NHN PlayArt株式会社, 株式会社ドワンゴ

App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/konpasu-zhan-dou-she-li-jie/id1164400646

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nhnpa.cps

※AppleおよびAppleロゴは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

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