CAS、2026年CAS Future Leadersを発表





本グローバルプログラムは、優れた若手研究者にリーダーシップスキルを提供し、科学の未来を切り拓く力を育成します。

オハイオ州コロンバス, 2026年3月20日 /PRNewswire/ -- 科学知識管理を専門とするAmerican Chemical Society（ACS）の一部門であるCASは、2026年CAS Future Leaders™の発表を喜ばしくお知らせします。世界中からの競争の激しい応募者の中から選ばれた新たな若手‑研究者グループは、ケモインフォマティクス、合成生物学、材料科学などの分野で研究を行っています。

参加者は、リーダーシップおよびキャリア開発に関するワークショップに参加し、業界リーダーによるメンタリングについて学び、科学的議論に加わるとともに、8月に実施される対面プログラムを通じて他の研究者とのネットワークを構築します。

「私たちは、リーダーシップとコミュニケーション能力の向上を目指す若手研究者を支援できることを誇りに思います。「今年のプログラムへの強い関心は、研究者が自らの分野での影響力を高める能力の開発に価値を見出していることを示しています」と、CAS Future LeadersプログラムディレクターのPeter Carlton氏は述べました。

2026年 CAS Future Leaders：

・Jeanette A. Adjei、カリフォルニア大学マーセド校





・Ashton Aleman、スタンフォード大学





・Jusung An、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校





・Juliana Rodriguez Antonio、サザンメソジスト大学





・Lucas Attia、マサチューセッツ工科大学





・Alicia Battaglia、トロント大学





・Isabela Alves de Albuquerque Bessa、フルミネンセ連邦大学





・Shinhyeong Choe、韓国科学技術院（KAIST）





・Marcel Roy Domalanta、ノースダコタ州立大学





・Blaine Fiss、ダルハウジー大学





・Adrián de la Fuente Ballesteros、ロイファナ大学





・Anthony Griffin、南ミシシッピ大学





・Ainoa Guinart Planellas、チューリッヒ工科大学（ETH Zürich）





・Tarisha Gupta、インド工科大学ガンディーナガル校





・Anjali Gurajapu、カリフォルニア工科大学





・Hannah Holmes、スタンフォード大学





・Scarlet Hopkins、グリフィス大学





・Maggie Horst、カリフォルニア大学サンフランシスコ校





・Nishu Kanwa、ラドバウド大学





・Daniel Krajovic、マサチューセッツ工科大学





・Kaitlin Landy、シカゴ大学





・Valeria Belén López Cervantes、メキシコ国立自治大学





・Kenneth Lopez Perez、フロリダ大学





・Guanyu Lu、ノースウェスタン大学





・Andrés Merino-Restrepo、アルバータ大学





・Racchana Ramamurthy、マギル大学





・Alicia Robang、ワイル・コーネル医科大学





・Humphrey Sam Samuel、エモリー大学





・Nitesh Sanghai、マニトバ大学





・Yohei Tanifuji、慶應義塾大学





・Vishal Yadav、ペンシルベニア州立大学

本2週間のプログラムでは、参加者に対しCASの運営に関する独自の洞察を提供するとともに、同組織が科学知識をどのように革新的な組織のための実行可能なインテリジェンスへと転換しているかを理解する機会を提供します。参加者は、イリノイ州シカゴで開催されるACS Fall 2026会議において自身の研究を発表する機会が与えられ、さらに3年間のACS会員資格が授与されます。

「卓越した研究者たちとともに2026年CAS Future Leadersの一員となれることを心より光栄に思います。本プログラムは、強固なネットワークを築き、人間性を備えたリーダーとして成長し、好奇心主導の研究をさらに発展させることで科学を前進させ、人々の生活にポジティブな影響をもたらすための素晴らしい機会です」と、マニトバ大学のNitesh Sanghai氏は述べました。

対面参加者に加えて、CASはCAS Future Leaders Top 100イニシアチブを通じて、さらに優れた研究者に対しバーチャルプログラムおよびキャリア支援を提供しています。高度なスキルと自信を備えた科学リーダーの育成は、人々の生活を向上させる科学的ブレークスルーを推進するというCASの使命の中核をなしています。

2026年CAS Future Leadersの詳細については、 www.cas.org/about/futureleadersをご覧ください。

CASについて

CASは、世界中の科学知識を結び付けることで、人々の生活を向上させる革新的なブレークスルーの加速を支援しています。CASは、世界中のイノベーターが今日の複雑なデータ環境を効率的に乗り越え、イノベーションの各段階において確信を持って意思決定を行えるよう支援しています。科学知識管理の専門機関として、当社チームは人手によって精査された科学データの世界最大級かつ最も信頼性の高いコレクションを構築し、不可欠な情報ソリューション、サービス、専門知識を提供しています。各業界の研究者、特許専門家、ビジネスリーダーは、機会の発見、リスクの軽減、共有知識の活用を通じて着想からイノベーションへの移行を加速するためにCASを活用しています。CASは、American Chemical Societyの一部門です。詳細はcas.orgをご覧ください。

メディアお問い合わせ先：

Joe Singh

シニア・コミュニケーションズ・マネージャー

Cas-PR@cas.org

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2937331/CAS_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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