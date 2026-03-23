2026年4月1日適用の労働安全衛生法改正に対応 高年齢労働者の労災対策と防犯カメラ活用を解説する特設ページを公開／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手がける株式会社トリニティー（代表取締役：兼松拓也、本社：愛知県名古屋市）は、2026年3月23日、2026年4月1日に適用される労働安全衛生法改正をふまえ、高年齢労働者の労働災害を防ぐための安全対策や、防犯カメラの活用方法を紹介する特設ページを公開しました。
▼詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/contents/company/column-05.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260323
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344051/images/bodyimage1】
■高年齢労働者の労災対策が求められる理由
高年齢労働者の就業率は年々上昇しており、60歳以上の労働者数はこの10年で大きく増えています。
今後もこの傾向は続くと見込まれています。
こうした中、60歳以上の高年齢労働者による労働災害も増加傾向にあります。
労働災害による60歳以上の死傷者数の割合は、平成16年の15.0％から令和6年には30.0％まで増加しており、現在では死傷者全体のおよそ3割を高年齢労働者が占めています。
■高年齢労働者の労災防止へ 令和8年4月1日施行予定の改正ポイント
高年齢労働者の労働災害が増加していることを受け、国は安全対策の強化を進めています。
令和8年4月1日施行予定の改正では、「高年齢労働者の労働災害防止の推進」が盛り込まれ、事業者には次のような取り組みが求められます。
・職場環境の改善
・作業内容や作業時間の見直し
・身体機能に配慮した安全対策
・安全教育や健康管理の実施
これらは努力義務ですが、高年齢労働者が安全に働ける職場づくりが重要です。
■安全対策を怠った場合の企業リスク
高年齢労働者への安全対策が不十分な場合、企業にはさまざまなリスクが生じる可能性があります。
特に重大事故が発生した場合には、企業の安全管理体制が問われ、社会的信用にも影響を及ぼすおそれがあります。
そのため、高年齢労働者の安全対策は、努力義務であってもリスクマネジメントの観点から重要な取り組みといえます。
■高年齢労働者のために企業が進めるべき安全対策
高年齢労働者の労働災害を防ぐには、企業が職場環境や作業方法を見直し、身体特性に配慮した安全対策を進めることが大切です。
転倒防止対策、熱中症対策、作業負担の軽減、ヒヤリハットの共有など、高齢化が進む社会において、こうした取り組みの重要性は今後さらに高まると考えられます。
■防犯カメラを活用した高年齢労働者の事故防止と安全管理
防犯カメラは、高年齢労働者の労働災害防止にも役立ちます。
・危険箇所の把握
・事故発生時の状況確認
・安全教育への活用
このように、防犯カメラを活用することで、事故の予防や再発防止に役立てることができます。
さらに、AIカメラによる転倒検知や、防犯カメラシステムとセンサーを組み合わせて温度・湿度・CO2濃度をモニター表示することで、危険な状態になる前に異常の早期把握にもつながります。
高齢化が進むこれからの職場環境において、防犯カメラは高年齢労働者が安全に働くための環境づくりに欠かせない存在といえます。
■初期費用を抑えて始められる防犯カメラレンタル
防犯カメラやAIカメラは、導入時に初期費用がネックになりやすく、複数台を設置する場合はさらにコスト負担が大きくなります。
トリニティーの防犯カメラレンタルプランなら、初期費用0円、月々定額でご利用いただけるため、導入時のコストを抑えながら防犯カメラを設置できます。
また、専門スタッフが設置環境や課題に応じて最適な機器をご提案するため、初めて導入する企業様でも安心してご相談いただけます。
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■高年齢労働者の労災対策が求められる理由
高年齢労働者の就業率は年々上昇しており、60歳以上の労働者数はこの10年で大きく増えています。
今後もこの傾向は続くと見込まれています。
こうした中、60歳以上の高年齢労働者による労働災害も増加傾向にあります。
労働災害による60歳以上の死傷者数の割合は、平成16年の15.0％から令和6年には30.0％まで増加しており、現在では死傷者全体のおよそ3割を高年齢労働者が占めています。
■高年齢労働者の労災防止へ 令和8年4月1日施行予定の改正ポイント
高年齢労働者の労働災害が増加していることを受け、国は安全対策の強化を進めています。
令和8年4月1日施行予定の改正では、「高年齢労働者の労働災害防止の推進」が盛り込まれ、事業者には次のような取り組みが求められます。
・職場環境の改善
・作業内容や作業時間の見直し
・身体機能に配慮した安全対策
・安全教育や健康管理の実施
これらは努力義務ですが、高年齢労働者が安全に働ける職場づくりが重要です。
■安全対策を怠った場合の企業リスク
高年齢労働者への安全対策が不十分な場合、企業にはさまざまなリスクが生じる可能性があります。
特に重大事故が発生した場合には、企業の安全管理体制が問われ、社会的信用にも影響を及ぼすおそれがあります。
そのため、高年齢労働者の安全対策は、努力義務であってもリスクマネジメントの観点から重要な取り組みといえます。
■高年齢労働者のために企業が進めるべき安全対策
高年齢労働者の労働災害を防ぐには、企業が職場環境や作業方法を見直し、身体特性に配慮した安全対策を進めることが大切です。
転倒防止対策、熱中症対策、作業負担の軽減、ヒヤリハットの共有など、高齢化が進む社会において、こうした取り組みの重要性は今後さらに高まると考えられます。
■防犯カメラを活用した高年齢労働者の事故防止と安全管理
防犯カメラは、高年齢労働者の労働災害防止にも役立ちます。
・危険箇所の把握
・事故発生時の状況確認
・安全教育への活用
このように、防犯カメラを活用することで、事故の予防や再発防止に役立てることができます。
さらに、AIカメラによる転倒検知や、防犯カメラシステムとセンサーを組み合わせて温度・湿度・CO2濃度をモニター表示することで、危険な状態になる前に異常の早期把握にもつながります。
高齢化が進むこれからの職場環境において、防犯カメラは高年齢労働者が安全に働くための環境づくりに欠かせない存在といえます。
■初期費用を抑えて始められる防犯カメラレンタル
防犯カメラやAIカメラは、導入時に初期費用がネックになりやすく、複数台を設置する場合はさらにコスト負担が大きくなります。
トリニティーの防犯カメラレンタルプランなら、初期費用0円、月々定額でご利用いただけるため、導入時のコストを抑えながら防犯カメラを設置できます。
また、専門スタッフが設置環境や課題に応じて最適な機器をご提案するため、初めて導入する企業様でも安心してご相談いただけます。