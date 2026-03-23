ホテルデジタル市場はデジタル顧客体験の重要性の高まりにより2030年まで年平均成長率11％で拡大
2025年の60億ドルから2030年には320億ドルへと成長し、ホスピタリティ全体における技術主導の変革により継続的な拡大が見込まれる
デジタルトランスフォーメーションがホスピタリティ運営の中核を再構築
ホテルデジタル市場は、技術がもはや付加要素ではなく、ホテル運営の中核的な柱となる段階に入っています。予約管理からパーソナライズされた顧客体験の提供に至るまで、デジタルシステムはホスピタリティのバリューチェーン全体に深く組み込まれています。この変化は市場の急速な拡大に表れており、2025年の60億ドルから2030年には320億ドルへと成長し、年平均成長率11％が見込まれています。シームレスでモバイル中心の体験に対する期待の高まりに対応する中で、統合型デジタルインフラへの投資は加速し続けています。
変化する顧客期待がデジタル投資を促進
旅行者の行動の進化は、この変革を支える大きな要因となっています。顧客は旅のあらゆる段階で利便性、パーソナライズ、リアルタイムでの対応を求めるようになり、ホテルはサービス提供の方法を再考する必要に迫られています。
主な需要要因は以下の通りです：
・人工知能およびデータ分析によって実現されるパーソナライズ体験への嗜好の高まり
・旅行計画や予約におけるデジタルプラットフォームへの依存の増加
・支出能力の向上に伴う、技術強化型および高付加価値滞在への需要拡大
これらの動向は、顧客満足度と運営の即応性の双方を高めるデジタルツールの導入をホテルに促しています。
技術導入が日常業務を変革
ホテルは、顧客との接点を強化しながら運営を効率化する技術の導入を進めています。クラウドベースの施設管理システムにより、複数拠点にわたる集中管理、拡張性の向上、データの可視性向上が実現されています。
モバイルチェックインやデジタルキーによる入室といった非接触ソリューションは標準機能となりつつあります。同時に、人工知能は価格戦略の最適化、レコメンデーションの個別化、顧客関係管理の強化に活用されています。デジタルインターフェースへの移行は紙ベースの業務への依存を低減し、効率性と持続可能性の向上にも寄与しています。
ソフトウェアプラットフォームが市場の中核に
ソフトウェアは引き続きホテルデジタル市場を主導し、2030年までに市場全体の56％、約180億ドルを占める見込みです。これらのプラットフォームは、予約、顧客データ、収益最適化など複数の機能を単一のエコシステムに統合します。
ソフトウェア以外にも、市場は導入モデル、旅行目的、エンドユーザー区分など複数の層にわたっています。デジタル導入は高級ホテルに限定されず、中価格帯や低価格帯にも広がっており、業界全体における重要性の高まりを示しています。
地域別成長はデジタル対応力と観光拡大を反映
アジア太平洋地域は2030年までに100億ドルに達し、主要地域として台頭する見込みです。この成長は観光の拡大、スマートフォンの普及、デジタルインフラへの継続的な投資によって支えられています。
米国は国別市場として引き続き最大規模を維持し、2030年には90億ドルに達する見込みです。高度な技術導入、大手ホテルチェーンの存在、シームレスなデジタル体験への安定した需要が成長を支えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344453/images/bodyimage1】
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デジタルトランスフォーメーションがホスピタリティ運営の中核を再構築
ホテルデジタル市場は、技術がもはや付加要素ではなく、ホテル運営の中核的な柱となる段階に入っています。予約管理からパーソナライズされた顧客体験の提供に至るまで、デジタルシステムはホスピタリティのバリューチェーン全体に深く組み込まれています。この変化は市場の急速な拡大に表れており、2025年の60億ドルから2030年には320億ドルへと成長し、年平均成長率11％が見込まれています。シームレスでモバイル中心の体験に対する期待の高まりに対応する中で、統合型デジタルインフラへの投資は加速し続けています。
変化する顧客期待がデジタル投資を促進
旅行者の行動の進化は、この変革を支える大きな要因となっています。顧客は旅のあらゆる段階で利便性、パーソナライズ、リアルタイムでの対応を求めるようになり、ホテルはサービス提供の方法を再考する必要に迫られています。
主な需要要因は以下の通りです：
・人工知能およびデータ分析によって実現されるパーソナライズ体験への嗜好の高まり
・旅行計画や予約におけるデジタルプラットフォームへの依存の増加
・支出能力の向上に伴う、技術強化型および高付加価値滞在への需要拡大
これらの動向は、顧客満足度と運営の即応性の双方を高めるデジタルツールの導入をホテルに促しています。
技術導入が日常業務を変革
ホテルは、顧客との接点を強化しながら運営を効率化する技術の導入を進めています。クラウドベースの施設管理システムにより、複数拠点にわたる集中管理、拡張性の向上、データの可視性向上が実現されています。
モバイルチェックインやデジタルキーによる入室といった非接触ソリューションは標準機能となりつつあります。同時に、人工知能は価格戦略の最適化、レコメンデーションの個別化、顧客関係管理の強化に活用されています。デジタルインターフェースへの移行は紙ベースの業務への依存を低減し、効率性と持続可能性の向上にも寄与しています。
ソフトウェアプラットフォームが市場の中核に
ソフトウェアは引き続きホテルデジタル市場を主導し、2030年までに市場全体の56％、約180億ドルを占める見込みです。これらのプラットフォームは、予約、顧客データ、収益最適化など複数の機能を単一のエコシステムに統合します。
ソフトウェア以外にも、市場は導入モデル、旅行目的、エンドユーザー区分など複数の層にわたっています。デジタル導入は高級ホテルに限定されず、中価格帯や低価格帯にも広がっており、業界全体における重要性の高まりを示しています。
地域別成長はデジタル対応力と観光拡大を反映
アジア太平洋地域は2030年までに100億ドルに達し、主要地域として台頭する見込みです。この成長は観光の拡大、スマートフォンの普及、デジタルインフラへの継続的な投資によって支えられています。
米国は国別市場として引き続き最大規模を維持し、2030年には90億ドルに達する見込みです。高度な技術導入、大手ホテルチェーンの存在、シームレスなデジタル体験への安定した需要が成長を支えています。
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