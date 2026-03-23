2026年日本太陽光発電展閉幕: 光翼新エネルギー、ペロブスカイトでAIに付加価値を与え、全シーン商業化へ新たな一歩を踏み出す

東京、2026年3月19日 /PRNewswire/ -- アジア有数規模の太陽光発電専門見本市「PV EXPO 2026」が3日間の開催を経て、東京・有明国際見本市会場にて閉幕いたしました。世界のフレキシブルペロブスカイト太陽電池分野でリードする光翼新エネルギー株式会社（BILIGHT）は、ペロブスカイトによりAIに付加価値を与えるフレキシブルペロブスカイト新製品シリーズを一堂に出展し、「宇宙太陽光発電＋スマート応用」の全シーン展開により、来場者から絶大な支持を集めるとともに、多数の大型連携意向を獲得いたしました。本見本市において商業化実績が最も顕著な企業の一つとして、ペロブスカイト産業のインテリジェンス化に新たな指標を打ち立てました。



光翼新エネルギー、ペロブスカイトでAIに付加価値を与え



ペロブスカイトでAIに付加価値を与え、衛星・地上を連携

宇宙太陽光発電が業界の注目を集める

会期中、BILIGHTブースには世界各国の取引先、メディア、専門家ら延べ1,000人以上が来場しました。世界で初めて公開された「Solar Wing（ソーラーウィング）」宇宙用ペロブスカイト太陽光発電製品は、会場の中心的な注目を浴びました。本製品は従来のシリコン系太陽電池が抱える重量が大きい、硬直的、適用性が低いといった課題を根本的に克服しています。

「ソーラーウィング」はリアルタイム光追尾、適応型出力調整に対応し、宇宙環境における極端な温度差・強い紫外線、さらに複雑な地上環境においても、高効率かつ安定した発電を実現します。中核技術であるフレキシブルペロブスカイト製法により、超薄型・屈曲可能な特性を備え、衛星の曲面構造や都市の異形建築など特殊なシーンに最適に適合します。国内外のモジュールメーカー、システムインテグレーターから高い評価を受け、今後のエネルギー分野においてペロブスカイトでAIに付加価値を与える最適なソリューションとして認知されました。

スマートシーンに実用化

フレキシブル太陽光発電カーテンが家庭のエネルギーを革新

宇宙から一般家庭まで、BILIGHTはフレキシブル太陽光発電技術により民生シーンの課題を解決しました。同時に展示された巻き取り式フレキシブル太陽光発電カーテンは、ペロブスカイト電池とAIスマートホームを深度融合させ、ペロブスカイトでAIに付加価値を与え、日除け・断熱機能に加え、太陽光を電気に変換してスマート家電・AI端末に直接給電。「自家発電・自家消費、取り付け即使用」を実現しました。

実用性とデザイン性を兼ね備えた本製品は、BIPV（建築一体型太陽光発電）事業者、AIハードウェアメーカー、スマートホーム企業、新エネルギー関連企業から多くの引き合いを集め、太陽光発電でAIに付加価値を与える家庭シーンの商業化推進に向け、複数の基本合意に達しました。クリーンエネルギーが研究室から一般家庭へ真に浸透する一歩となりました。

資本からも高い評価

全シーンでペロブスカイトがAIに付加価値を与え、商業化が加速

技術力とシーン展開力により、BILIGHTは産業界と資本の両面から支持を獲得しました。会場に出席した複数の国際的投資家は「同社はペロブスカイトでAIに付加価値を与え、宇宙航空＋民生分散型に対応する全シーンペロブスカイトエコシステムを構築し、産業化・実用化の核心課題を解決した。世界のペロブスカイト商業化競争においてリード的地位を確立している」と評価しました。

本見本市の閉幕を契機に、BILIGHTは世界規模での複数の連携意向を獲得しただけでなく、ペロブスカイト技術がAIに付加価値を与え、シーン化する発展トレンドを裏付けました。今後、同社は技術革新とインテリジェンス展開により、ペロブスカイトでAIに付加価値を与えるクリーンエネルギーシステムの構築を加速し、よりスマートで身近な形でクリーンエネルギーをあらゆるシーンに届けてまいります。

（日本語リリース：クライアント提供）

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