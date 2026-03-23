王立モロッコサッカー連盟、CAF上訴委員会の決定を受け見解を表明

モロッコ、ラバト--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 王立モロッコサッカー連盟（FRMF）は、今回の申し立てが本大会に出場した各チームの実力や成績に異議を唱えるものではなく、大会規則の適正な適用を確保することのみを目的としていたことを改めて強調しました。

同連盟はまた、規則の尊重、競技運営の枠組みの明確化、ならびにアフリカのサッカー大会の安定維持に引き続き取り組む姿勢を改めて表明しました。

さらに同連盟は、アフリカサッカーにとって重要な節目となった本年のアフリカネイションズカップ（AFCON）に参加したすべての国々に敬意を表しました。

FRMFは、統治機関による会合を経て、今後数日以内により詳細な公式声明を発表する予定です。

発信元： AETOSWire

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Source: Royal Moroccan Football Federation





