「ザ・プレミアム・モルツ」新TV-CM「プレモル子ちゃん・一新」篇 3月23日から全国で順次オンエア開始

「ザ・プレミアム・モルツ」 新TV-CM 広瀬すずさん、伊藤沙莉さん、オダギリジョーさん出演 プレミアムなまるちゃんたちのクールな姿に視線くぎ付け！ 新メッセンジャー・津田健次郎さんがナレーションを担当 「プレモル子ちゃん・一新」篇 3月23日（月）から全国で順次オンエア開始

サントリー（株）は、「ザ・プレミアム・モルツ」の新TV-CMとして、国民的漫画・アニメである「ちびまる子ちゃん」が大人になった世界を実写で描いた「プレモル子ちゃん」シリーズの「プレモル子ちゃん・一新」篇（15秒・30秒）を、3月23日（月）から全国で順次オンエア開始します。「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というオリジナルストーリーを描いた同シリーズは、昨年2月から放映がスタートし、プレミアムなまるちゃん役を広瀬すずさん、プレミアムなたまちゃん役を伊藤沙莉さん、プレミアムな花輪クン役をオダギリジョーさんが演じています。本CMから新たに、津田健次郎さんがナレーションを担当します。











新TV-CM「プレモル子ちゃん・一新」篇

■新TV-CMについて

最新作の「プレモル子ちゃん・一新」篇は、「プレミアムを、もういちどはじめよう。」というキャッチコピーの下、プレミアムなまるちゃんたちのモノトーン映像を軸に、特定の色だけを抽出するパートカラーの表現でパッケージを強調。これまでの「プレモル子ちゃん」シリーズとは一線を画す斬新なビジュアルに、今回初登場となる津田健次郎さんの印象的なナレーションを重ね、中味・パッケージを一新した「ザ・プレミアム・モルツ」を訴求していきます。重厚なオーケストラ調アレンジの「おどるポンポコリン」をバックに、ドレスアップした3人の力強いアクションとクールな決めポーズが楽しめるCMにご期待ください。

■TV-CMストーリー

「プレモル子ちゃん・一新」篇（30秒）

「ザ・プレミアム・モルツ」の缶を実際に持って掲げて回転しながら、新パッケージに視線を送る姿を、プレミアムなまるちゃん（広瀬さん）、プレミアムなたまちゃん（伊藤さん）、プレミアムな花輪クン（オダギリさん）の順に、ダイナミックなカメラワークで捉えた映像で見せていきます。それぞれの映像のバックに、「変わらないものなんてない」「でも、だから面白いのかも」「それを楽しむのが贅沢なのさ」という3人のオフナレーションが重なり、回転するグラスに注がれるビールのカットに、「プレミアムを、もういちどはじめよう。」というキャッチコピーと津田さんのナレーションが入ります。ブランドカラーの紺をバックに「一新。」というタイトルカットが決まり、グラスを持って肩を並べたプレミアムなまるちゃんたちの姿に、「一新！」という3人のオフナレーションを挿入。クールなポーズを決めるスリーショットに、「急に、かっこつけすぎである」という津田さんのナレーションが重なります。

■撮影エピソード

「ザ・プレミアム・モルツ」を持ちながら、プレミアムなまるちゃんたちが回転するシーンは、美術で制作したポールの仕掛けを使って撮影しました。ここでは人物の周囲に設置した半円レール上をカメラが移動し、動きの中で印象的に商品・表情・ポーズを撮影。一人ずつ順番に撮影するということで、広瀬さん、伊藤さん、オダギリさんは、監督やスタッフと細部の動きを確認したり、交代の際にアドバイスを送ったり、直前のプレイバック映像を入念にチェックしたりしながら、よりダイナミックなアクションを追求しました。

また、ラストカットでは、「急に、かっこつけすぎである」という津田さんのナレーションにふさわしい、渾身の決めポーズを連発すると、絵になる3人の全身ショットに現場がくぎ付けとなっていました。

■TV-CM概要

タイトル ： 「プレモル子ちゃん・一新」篇（15秒・30秒）

出演 ： 広瀬すず／伊藤沙莉／オダギリジョー／津田健次郎（ナレーション）

放映開始日 ： 3月23日（月）より順次

放送地域 ： 全国

※TV-CM映像はYouTubeサントリー公式チャンネルでもご覧いただけます。

「プレモル子ちゃん・一新」篇15秒 https://www.youtube.com/watch?v=tk4nZaZ8EsM

「プレモル子ちゃん・一新」篇 30秒 https://www.youtube.com/watch?v=TuAaNC_VBVw

▼「ザ・プレミアム・モルツ」ホームページ

http://suntory.jp/PREMIUM/

■「ザ・プレミアム・モルツ」について

「ザ・プレミアム・モルツ」ブランドは、2025年12月下旬以降順次、パッケージおよび中味を刷新しました。本ブランドは、チェコおよびその周辺国で収穫・製麦されたダイヤモンド麦芽の一部使用や天然水醸造など、素材・製法に徹底的にこだわっています。

また、「ザ・プレミアム・モルツ」は、2023年以降、“新プレミアム創造”として、時代と共に変わる“プレミアム”のイメージに合わせた価値の提供に取り組んでいます。その中で近年、ゆとり、余裕といった心の豊かさがさらに重要になっていると考えました。今回、今の時代によりふさわしいプレミアムビールを目指し、パッケージのベースカラーを金から紺へと大幅に刷新し、心の豊かさを表現しました。中味は、麦芽由来の香味成分の解析を深め、うまみに寄与する成分の引き出し方を進化させることで、さらに“深いコク”と“心地よい余韻”を実現しました。

※以下のインタビューコメントはそれぞれ個別にお伺いしたものです。

広瀬すずさんインタビュー

――CM撮影の感想をお聞かせください。

「一新」ということで、私たちが演じるプレモル子ちゃんたちが今までよりもクールで大人っぽい雰囲気になっていて、撮影中もミュージックビデオを撮っているかのような面白さがありました。完成が楽しみです。

――撮影の合間に伊藤さんと楽しそうに会話されていました。

お互いに好きな食べ物を言い合うという、すごくピュアな会話とか、共通の知り合いの方も多いので、そういった話をしていました。撮影の回数を重ねれば重ねるほど、いろいろなお話ができるようになってうれしいです。作品は毎日ガッツリ会って、終わるとしばらく会えないことが多いので、こんな風に定期的に会う共演者の方はあまりいなくて。だから、広告ならではの空気感と温度感の中で、一緒に頑張ろうと思えるものを共有しながら、同じ時間を過ごせることが毎回楽しみです。沙莉ちゃんすごく面白い方なので、今回も楽しかったです。

――「プレモル子ちゃん」シリーズは2年目を迎えますが、周りの反響はいかがですか？

「すずって、プレモルだもんね」「まるちゃんだもんね」と声をかけられる機会が増えているのでとてもうれしいです。私自身も静岡出身なので、特に地元の人たちが喜んでくれている気がします。

――今回「ザ・プレミアム・モルツ」のパッケージデザイン、中味が一新されましたが、

初めてご覧になった時、また実際に味わった時の感想を教えてください。

パッケージについては以前からとても華やかな印象でしたが、今回さらに落ち着いた上品な感じが増して、個人的にこの紺色は親近感があって大好きです。今まで以上に「よし、今日はこれを飲む時間を楽しむぞ！」という気分が高まるすてきなパッケージで、とても新しいなと感じました。味については、撮影でグラスを手にスタンバイしている時から、香りがもう本当にすごくて。（CM撮影では）沙莉ちゃんと息を合わせて飲んだら、すぐに口元からグラスを離さないといけないのに、ずっと香っていたいほどで、深いコクも感じられて、ぜひ多くの方に飲んでいただきたいなと思いました。

■伊藤沙莉さんインタビュー

――CM 撮影の感想をお聞かせください。

いつもはちびまる子ちゃんを題材にしたドラマ仕立ての世界観ですが、今回はすごくスタイリッシュで、結構かっこいいショットをたくさん撮ったので、まさに“一新”された感じでした。演じたことがないタイプの撮影でしたが、すずちゃんとまた撮影の合間にいろいろお話できて楽しかったです。

――お互いに好きな食べ物を言い合っていたのだとか。

そうです。以前すずちゃんがテレビ番組で、さつまいもをすごい勢いで食べている姿を見たことがあって。でも、なぜか焼き鳥のイメージがあったので、「好きな食べ物って、焼き鳥だっけ？」と聞いたんです。そうしたら、「えっ…」みたいな感じになって。最近は違うそうですが、焼き鳥もすごくハマっていた時期があって、当時たくさん食べていることをテレビで言ったことがあるから、それじゃないですかね、みたいな感じで答えてくれました。代わりと言っちゃなんですが、という感じで私にも聞いてくれたので、「フライドポテト」と答えたら、「へぇー」みたいな。そんな時間でした（笑）。

――「プレモル子ちゃん」シリーズは2年目を迎えますが、周りの反響はいかがですか？

みんなプレモル子ちゃんの CM が大好きで、周りで「見たよ」と言ってくれる方が結構います。美術とか衣装とかメイクとかもそうだと思いますが、全体的な雰囲気がすごく好きという人がとても多くてうれしいです。先日もお店でプレモルを頼んだら、「あ、置かせていただいております」と店員さんに言われて、「ありがとうございます！」みたいなやりとりがありました。

――今回「ザ・プレミアム・モルツ」の中味が一新されました。

新旧「ザ・プレミアム・モルツ」を飲み比べてみて、感想をお願いします。

以前のプレモル、本当においしいですね。なんといっても口当たりが良くて、相変わらず最高だなと思います。新しい方も…あ、おいしい！ あははは。結局おいしいという感想になりますが、以前のプレモルのおいしさはそのまますてきに保たれつつ、香りがとても華やかでコクがあって、とっても美味しいです。

――パッケージデザインも一新されましたが、ご覧になっていかがでしょうか？

とてもすてきだなと思いました。以前のデザインも好きでしたが、紺色に変わって、プレミアム感のある金の部分も残しつつ、ちょっと深い感じの紺がより洗練された大人の感じを演出していますよね。泡の感じがちょっと夜空にも見えるかのようなデザインになっていて、昼に飲んでもおいしいビールですが、さらにすてきになったなと感じました。

■オダギリジョーさんインタビュー

――CM 撮影の感想をお聞かせください。

商品とともに CM も一新するということで、今までのプレモル子ちゃんとはちょっと違う雰囲気というか。イメージカットのような、新しい 3人の姿を捉えた CM になりそうなので、完成がとても楽しみですね。プレモルを持ちながら、くるくる回るカットはタイミングや動きが合わせづらくて、なかなか大変でしたが、面白い撮影でした。

――プレモル子ちゃんシリーズは2年目を迎えますが、周りの反響はいかがですか？

なんとなくもっとやっているような気がしますが、まだ 2年目に入ったところなんですね。周りに元々ちびまる子ちゃんのファンだった人がたくさんいるので、反響も大きくて。ちびまる子ちゃんの人気に、「ザ・プレミアム・モルツ」の人気も相まって相乗効果を生み出すというか。そういう広がりを持っている CM だなと思いますし、「この間、CMを見ましたよ」みたいなことはよく言われるので、影響力があるんだなと実感しています。

――今回「ザ・プレミアム・モルツ」の中味が一新されました。

新旧「ザ・プレミアム・モルツ」を飲み比べてみて、感想をお願いします。

以前のプレモルは、プレミアムで繊細な豊かさを感じる、飲み慣れている味です。新しい方はコクとか麦芽の味は強く残しながら、旨みが増えたけど、とても飲みやすいです。

――パッケージデザインも一新されましたが、ご覧になっていかがでしょうか？

女性も手に取りやすそうですし、良いと思います。前のデザインもかっこ良かったですが、新しい方はさらに洗練された感が高まったのではないでしょうか。