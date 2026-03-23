株式会社谷沢製作所（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：谷澤和彦）が展開する自転車用ヘルメットの新ブランド「tanizawa lab（タニザワラボ）」では、2026年2月20日に新製品「Liaura（リオーラ）」を発売しました。この製品が、発売開始から1か月で販売数量が2,000個を突破したことをお知らせいたします。「Liaura」は、安全性と美しさを両立させたいという女性ユーザーの声から生まれた、“髪型が崩れにくい”自転車用ヘルメットです。従来のヘルメットに対し、多くの女性が抱えていた悩みへの確かな解決策が評価され、発売直後から大きな反響をいただいています。

ヘルメット着用の壁となってきた「髪型問題」に着目

改正道路交通法の施行により、自転車用ヘルメットの着用は2023年4月から努力義務となりました。しかしながら、女性の着用率は男性に比べて低いことが知られています。女性の自転車用ヘルメット着用率が伸び悩む最大の理由――それは「髪型が崩れること」。この課題に真正面から向き合い、“きれいなまま、安心できる”を形にしたのが、女性用自転車ヘルメット「Liaura」です。

特長①｜前髪とトップをやさしく持ち上げる「エアリフト」構造・前髪を押さえつけない「バングポケット」・ヘルメットと髪の間に空間を生む12個の「エアリーピン」この2つを組み合わせた独自構造により、髪型が崩れにくい状態を保ちます。特長②｜束ねた髪が、スルッと出せるデザイン後頭部の形状とヘッドバンド位置を工夫し、束ねた髪が自然に外へ抜ける設計を採用。送迎や通勤など、日常の身支度を快適にします。特長③｜フェイスラインに自然になじむ、「すっきりフォルム」フェイスラインに沿うフォルムと、ソフトカーブ形状のバイザーにより、すっきりとした印象を実現しました。

潜在的なニーズの高さが明確に

今回の販売実績により、女性の「髪型を崩したくない」という潜在的なニーズが、明確に裏付けられました。また、安全性と美しさを両立したいという価値観は、性別を問わず共有される可能性があり、今後はさらなるユーザー層の広がりも期待されます。取扱店は3月23日(月)時点で約320店舗と、全国での取り扱いが拡大しています。販売店の最新情報は「Liaura」特設ページからご確認いただけます。

製品概要

商品名：Liaura（リオーラ）用途：女性用自転車ヘルメット発売日：2026年2月20日（金）サイズ：フリー（頭囲54～59cm）重量：約270gカラー：ベージュ／ダスティモーブ／ディープネイビー／ブラック安全規格：SG規格価格：9,680円（税込）

会社概要

会社名：株式会社 谷沢製作所所在地：東京都中央区新富2-15-5 RBM築地ビル6F電話：03-3552-5581（平日9:00～17:30）URL：https://www.tanizawa.co.jp/「Liaura」特設ページ：https://tanizawalab.jp/liaura/