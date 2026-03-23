なぜ今、「行きたくなるオフィス」が必要なのか？

リモートワークは個人の集中作業には向いていますが、チームでのブレストや、ちょっとした雑談から生まれるアイデア創出には不向きな側面があります。「わざわざ満員電車に乗って出社したのに、結局自席でオンライン会議をしているだけ……」これでは、社員の出社意欲は低下する一方です。これからのオフィスは、「自宅では得られない価値（＝質の高いコミュニケーションや快適な環境）」を提供し、出社すること自体に意味を持たせる必要があります。

「行きたくなるオフィス」を実現する3つのポイント

では、具体的にどのような空間づくりが必要なのでしょうか？1. 偶発的なコミュニケーションを生む「カフェ・ラウンジスペース」固定席の面積を減らし、代わりにゆったりとしたソファやハイテーブルを配置したカフェスペースを設けます。部署の垣根を越えた雑談が生まれやすくなり、社内の風通しが劇的に改善します。2. 業務内容に合わせて場所を選べる「ABW」の導入ABW（Activity Based Working）とは、その日の仕事内容に合わせて働く場所を自由に選べるスタイルです。集中ブース： 一人で資料作成に没頭したい時ファミレス席： 2～4人でサクッと打ち合わせをしたい時オープン席： 開放的な気分で作業したい時このように、多様な選択肢を用意することで社員の生産性とモチベーションが向上します。3. ストレスフリーな「インフラ環境」の整備いくらおしゃれな家具を置いても、Wi-Fiが遅かったり、電源が足りなかったりすれば「やっぱり自宅の方が働きやすい」となってしまいます。どこにいても快適にPC作業やWeb会議ができる通信・電気設備の最適化は、今の時代必須の条件です。

家具を置くだけじゃない。アルファーテクノの「ワンストップ・ソリューション」

「行きたくなるオフィス」を作る際、よくある失敗が「おしゃれな家具を買って並べただけ」になってしまうことです。レイアウトの変更には、実は見えない部分の工事が不可欠です。パーテーションの設置、それに伴う照明や空調の調整、LANケーブルやコンセントの配線工事、さらには消防法への対応など、複数の専門業者とのやり取りが発生し、担当者様の負担は膨大になります。株式会社アルファーテクノであれば、そのすべてをワンストップで解決します。デザイン・レイアウトの企画から、内装工事、電気・ネット配線工事、オフィス家具の調達までを一元管理。窓口を一本化することで、担当者様の負担を大幅に削減し、コストやスケジュールの最適化を実現します。

まとめ：「働くをここちよく。」する環境へ

リモートワークと出社のハイブリッド時代。オフィス環境を見直すことは、社員のエンゲージメント向上や、優秀な人材の採用・定着（リクルーティング）にも直結する重要な経営戦略です。私たちアルファーテクノは、「働くをここちよく。」をスローガンに、企業の皆様の働く環境に関するすべてのシーンに寄り添います。「オフィスのレイアウトを見直したい」「余剰スペースを有効活用したい」とお考えの担当者様は、ぜひ一度アルファーテクノにご相談ください。

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