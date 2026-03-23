株式会社クインクエ（本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：矢部 拓）は、インテリア商社の株式会社山上（https://www.yamagami-int.co.jp/）の協力を得て自社開発した業務管理システム「「Yamagami Growth App」において、小口精算機能追加を発表いたしました。

本機能は、経費精算業務のデジタル化および管理体制の整備を目的としています。

開発背景

小口精算業務では、紙ベースまたはExcelによる管理が行われているケースが多く、申請状況の把握や承認履歴の管理が煩雑になりやすいという課題があります。

また、属人的な運用に依存することで、業務効率や内部統制の面において改善の余地がある状況も見受けられます。

これらの課題に対応するため、申請から承認、履歴管理までをオンラインで完結できる仕組みの構築を進めています。

実装予定機能

・スマートフォンおよびWebからの経費申請機能・証憑データのアップロードおよび保存機能・段階的な承認フロー管理・申請履歴の一元管理機能

これにより、経費処理の可視化および業務効率化を図ります。

今後の方針

Yamagamiアプリでは、配送管理機能および個人成績評価機能とあわせ、経費精算機能を統合することで、業務データの一元管理基盤の構築を目指しています。

今後も、企業の基盤業務を支えるシステム開発を継続してまいります。

代表コメント

株式会社クインクエ 代表取締役 矢部 拓

中小企業において、経費精算業務は日常的でありながら属人的になりやすい分野の一つです。紙やExcelに依存した運用は、時間的コストだけでなく内部統制上の課題を生む可能性があります。

小口精算機能は、業務を効率化するだけでなく、透明性と再現性のある運用を支える仕組みとして設計しています。私たちは今後も、企業の基盤業務を支えるDXを推進してまいります。

お問い合わせ

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会社概要

■株式会社クインクエについて

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Mission：DXで世の中を「べんり！」でいっぱいに商号：株式会社クインクエ代表者：代表取締役 矢部 拓本社：兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F設立：2021年9月1日主な事業内容：WEBシステム開発・アプリ開発、デジタルマーケティング、DX支援、デジタルコンサルティング、WEBサービス企画・運営WEBサイト：https://quin-que.net/

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