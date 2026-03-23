EMIALブランドを中心に、デザート、ヨーグルト、チルド飲料事業を展開している安曇野食品工房株式会社(本部：東京都中央区、代表取締役社長：大谷 俊介)は、大人気の原宿系動画クリエイターしなこちゃんがプロデュースした「TAPIOCA TIME はらじゅくいちごみるくタピオカ」を3月23日より全国で順次発売します。





しなこちゃんプロデュース「はらじゅくいちごみるくタピオカ」





Point1【しなこちゃんが味もデザインも全面プロデュース！】

しなこちゃんがこの商品のために考えた、こだわりのオリジナルメニューです。幅広い世代に人気のいちごみるくをベースに、隠し味としてアーモンドミルクとバニラシロップを加え、甘くやみつきになる味わいに仕上げました。いちごをイメージした鮮やかな赤いタピオカが特徴です。

また、しなこちゃんがデザインしたキャラクターがカップに登場します。カップのデザインは全4種類あり、内1種類はレアデザインです。レアなカップにはどんなキャラクターが描かれているのか、お楽しみに！





カップ4種





いちごをイメージした赤いタピオカ





Point2【ふたで占いができる！】

目をつぶってストローを刺すと今日のラッキーを占える、楽しい仕掛けとなっております。占いの内容もしなこちゃんが考案しました。しなこちゃんの真似をして、「しなこんちゃ！」と言いながらストローを刺して、占いをしてみてください。

また、ふたもレアデザインを用意しております。レアなふたには「しなこ語録」が載っているとか！？





ふたで占いができる！





カップとふた両方ともレアのパッケージは、なんと400分の1の確率で出現！激レアな組み合わせを見つけられた方は、とってもラッキーです！ぜひ店舗にてお探しください。





さらに、6月30日まで「しなこと#タピオカもぐリラ レシートキャンペーン」を開催します。

対象商品「TAPIOCA TIME はらじゅくいちごみるくタピオカ」「TAPIOCA TIME タピオカミルクティー」「TAPIOCA TIME タピオカ黒糖ミルク」をご購入いただいたレシートでご応募いただくと、抽選で合計100名様にオリジナルグッズが当たります。

賞品には、世界で一つだけの「しなこサイン入り超BIGクッション」、かばんにつけられる「超BIGぬいぐるみチャーム」、大流行中の「もっちりシール＆シール帳セット」、そして「EMIAL QUOカードPay 500円分」を用意しました。





キャンペーンの詳細および応募方法は、下記特設サイトにてご確認ください。

URL： https://www.azuminofood.jp/tapioca26spcp/





しなこちゃん直筆サイン入り！





賞品





■しなこちゃんよりコメント

「遂にしなこ、タピオカをプロデュース！キャラクターも、デザインも、味も全部私がこだわって考えたよ！アーモンドミルクとバニラシロップを使用しているのもこだわり。いちごをイメージして、タピオカは赤色にしたよ。めっちゃ可愛くてめっちゃ美味しいからみんなGetしてね！」





しなこちゃんのSNSでは商品紹介動画を公開しています。

TikTok ： https://www.tiktok.com/@ssshinako

Instagram ： https://www.instagram.com/ssshinako/

YouTube Shorts ： https://www.youtube.com/@shinakoasmr475/shorts









■EMIAL(安曇野食品工房) 商品開発担当者コメント

「いちごをイメージした赤色のタピオカや、隠し味のアーモンドミルクとバニラシロップのバランスなど、数多くの試作を重ねました。また、デザインはしなこちゃんが描いたイラストを基に、通常の倍の期間をかけて作成し、細部までこだわりました。その結果、しなこちゃんらしさ満開で『はらじゅく』のキラキラ感が詰まった、とても可愛い商品が完成しました！ぜひ、TAPIOCA TIMEシリーズで『タピオカもぐもぐリラックス』するひと時をお楽しみください。」





EMIAL(安曇野食品工房)公式SNSでは商品の詳細情報などを発信します。

Instagram： https://www.instagram.com/emial_azumino_official/

X ： https://x.com/EMIAL_azumino









■キャンペーン特別パッケージについて

「しなこと#タピオカもぐリラ レシートキャンペーン」実施期間中は、対象商品「TAPIOCA TIME タピオカミルクティー」「TAPIOCA TIME タピオカ黒糖ミルク」のパッケージにしなこちゃんが登場します。

※キャンペーン期間中も、通常パッケージは併売されます。





「タピオカミルクティー」しなこちゃんパッケージ





「タピオカ黒糖ミルク」しなこちゃんパッケージ





■しなこちゃんについて

SNS総フォロワー数は400万人超え、原宿系ファッションやカラフルな世界観で若者から絶大な支持を集める動画クリエイターです。原宿の店舗にてバズるスイーツを創り出すスイーツプロデューサーとしても活動しています。









■商品概要

商品名 ： TAPIOCA TIME はらじゅくいちごみるくタピオカ

発売日 ： 2026年3月23日より順次発売

内容量 ： 200g

価格 ： オープン価格

保存方法： 要冷蔵

販売場所： 量販店・ドラッグストア など









■会社概要

商号 ： 安曇野食品工房株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 大谷 俊介

本部 ： 〒104-0045 東京都中央区築地4丁目7番5号 築地KYビル7階

設立 ： 1998年

URL ： https://www.azuminofood.jp/