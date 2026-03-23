株式会社ポイント機構(本社：東京都渋谷区、代表取締役：竹内 祐樹)は、A-GELギフトポイントおよびA-GELギフトカードの普及を目的とした公式YouTubeチャンネルが、登録者1,000人を突破したことをお知らせいたします。

本チャンネルは、単なる企業広報ではなく、企業・店舗・代理店向けにポイント経済の仕組みや導入方法、業種別活用事例を解説する「動画型ビジネスインフラ」として運用されており、導入検討企業およびパートナーからのアクセスが増加しております。









■ 登録者1,000人突破の背景と意義

本チャンネルは、BtoB領域に特化した専門性の高いコンテンツを中心に展開しており、

・業種別導入事例の公開(飲食・美容・スポーツ等)

・収益構造およびポイント循環モデルの可視化

・代理店ビジネスの仕組み解説

といった実務型コンテンツを提供しています。これにより、単なる視聴者数ではなく、導入検討企業や代理店候補といった「質の高い視聴者層」の獲得に成功し、登録者1,000人という節目を迎えました。









■ 会員登録不要のアプリ設計(革新性)

本サービスの最大の特徴は、会員登録および個人情報入力を必要としない利用設計にあります。

ユーザーはアプリをダウンロードするだけで、

・A-GELギフトポイントの受取および利用

・A-GELギフトカードの保存および利用

が可能となり、従来のような煩雑な登録手続きを経ることなく、即時にサービスを利用できます。この設計により、

・登録時の離脱防止

・ユーザー体験(UX)の大幅向上

・個人情報管理リスクの低減

を同時に実現しており、「ログインを前提としない新しいアプリケーション利用モデル」として展開しています。





会員登録不要について(1)

会員登録不要について(2)





■ A-GELギフトポイント／ギフトカードの概要

A-GELギフトポイントは、企業・店舗・消費者をつなぐ循環型ポイントシステムであり、

・最大40％の高還元設計

・発行手数料0円

・クーポン型ポイントによる販促強化

・利用時に収益が発生する独自モデル

を特徴としています。従来のポイント制度とは異なり、ポイントの流通そのものが消費行動を活性化し、売上増加とコスト削減を同時に実現する新しい経済モデルです。





加盟店参入について(1)

加盟店参入について(2)





■ 動画インフラとしての役割

公式YouTubeチャンネルでは、

・導入企業向け解説動画

・収益モデルの詳細説明

・代理店向け教育コンテンツ

を体系的に配信しており、「営業」「教育」「導入支援」を一体化した動画プラットフォームとして機能しています。









■ 教育・研修コンテンツの強化

当社では、A-GEL経済圏の拡張に向け、教育・研修コンテンツの体系化を進めております。YouTubeを入口とし、

・基礎理解コンテンツ

・実務導入講座

・代理店育成プログラム

を段階的に提供することで、

・導入スピードの向上

・営業力の標準化

・収益モデルの再現性向上

を実現し、「教育によって拡張する経済圏」の構築を推進してまいります。









■ 社会的意義

A-GEL経済圏は、以下の社会課題の解決に寄与します。

・中小企業の販促支援および売上向上

・広告コスト削減による経営改善

・新たな収益機会の創出(副業・代理店)

・地域経済の活性化









■ 今後の展開

今後は、

・登録者1万人規模への拡大

・導入企業および加盟店の拡大

・海外展開(アジア圏)

・教育コンテンツの高度化

を推進し、「ログイン不要型ポイント経済圏のA-GELギフトポイント」の社会実装を加速してまいります。









■ 公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/@point-kikou









■ 会社概要

会社名 ： 株式会社ポイント機構

所在地 ： 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目7番9号 HOUSE2717 301号室

設立 ： 2021年12月24日

代表者 ： 竹内祐樹

事業内容： A-GELシステムを活用したコンサルティング事業