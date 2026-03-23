日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作・ライセンス展開を行う『ちびまる子ちゃん』が起用されたTV-CMとして、 「プレモル子ちゃん・一新」篇（15秒・30秒）を、3月23日（月）から全国で順次オンエア開始します。「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というオリジナルストーリーを描いた同シリーズは、昨年2月から放映がスタートし、プレミアムなまるちゃん役を広瀬すずさん、プレミアムなたまちゃん役を伊藤沙莉さん、プレミアムな花輪クン役をオダギリジョーさんが演じています。本CMから新たに、津田健次郎さんがナレーションを担当します。

最新作の「プレモル子ちゃん・一新」篇は、「プレミアムを、もういちどはじめよう。」というキャッチコピーの下、プレミアムなまるちゃんたちのモノトーン映像を軸に、特定の色だけを抽出するパートカラーの表現でパッケージを強調。これまでの「プレモル子ちゃん」シリーズとは一線を画す斬新なビジュアルに、今回初登場となる津田健次郎さんの印象的なナレーションを重ね、中味・パッケージを一新した 「ザ・プレミアム・モルツ」を訴求していきます。重厚なオーケストラ調アレンジの「おどるポンポコリン」をバックに、ドレスアップした3人の力強いアクションとクールな決めポーズが楽しめるCMにご期待ください。

■TV-CMストーリー

「プレモル子ちゃん・一新」篇（30秒）

「ザ・プレミアム・モルツ」の缶を実際に持って掲げて回転しながら、新パッケージに視線を送る姿を、プレミアムなまるちゃん（広瀬さん）、プレミアムなたまちゃん（伊藤さん）、プレミアムな花輪クン（オダギリさん）の順に、ダイナミックなカメラワークで捉えた映像で見せていきます。それぞれの映像のバックに、「変わらないものなんてない」「でも、だから面白いのかも」「それを楽しむのが贅沢なのさ」という3人のオフナレーションが重なり、回転するグラスに注がれるビールのカットに、「プレミアムを、もういちどはじめよう。」というキャッチコピーと津田さんのナレーションが入ります。ブランドカラーの紺をバックに「一新」というタイトルカットが決まり、グラスを持って肩を並べたプレミアムなまるちゃんたちの姿に、「一新！」という3人のオフナレーションを挿入。クールなポーズを決めるスリーショットに、「急に、かっこつけすぎである」という津田さんのナレーションが重なります。

■撮影エピソード

「ザ・プレミアム・モルツ」を持ちながら、プレミアムなまるちゃんたちが回転するシーンは、美術で制作したポールの仕掛けを使って撮影しました。ここでは人物の周囲に設置した半円レール上をカメラが移動し、動きの中で印象的に商品・表情・ポーズを撮影。一人ずつ順番に撮影するということで、広瀬さん、伊藤さん、オダギリさんは、監督やスタッフと細部の動きを確認したり、交代の際にアドバイスを送ったり、直前のプレイバック映像を入念にチェックしたりしながら、よりダイナミックなアクションを追求しました。

また、ラストカットでは、「急に、かっこつけすぎである」という津田さんのナレーションにふさわしい、渾身の決めポーズを連発すると、絵になる3人の全身ショットに現場がくぎ付けとなっていました。

■TV-CM概要

タイトル： 「プレモル子ちゃん・一新」篇（15秒・30秒）

出演： 広瀬すず／伊藤沙莉／オダギリジョー／津田健次郎（ナレーション）

放映開始日： 3月23日（月）より順次

放送地域： 全国

※TV-CM映像はYouTubeサントリー公式チャンネルでもご覧いただけます。

「プレモル子ちゃん・一新」篇15秒 https://www.youtube.com/watch?v=tk4nZaZ8EsM

「プレモル子ちゃん・一新」篇 30秒 https://www.youtube.com/watch?v=TuAaNC_VBVw

▼「ザ・プレミアム・モルツ」ホームページ http://suntory.jp/PREMIUM/

【「ちびまる子ちゃん」について】

さくらももこ原作の「ちびまる子ちゃん」は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品です。

1986年に『りぼん』（集英社）で連載を開始し、2026年に原作40周年を迎えます。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3,500万部を突破（デジタル版を含む）、海外版はアジア各国、フランスでも出版されました。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けています。

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＜本件に関するお問い合わせ先＞

【「ザ・プレミアム・モルツ」に関するお問い合わせ先】「ザ・プレミアム・モルツ」新CM PR事務局（電通PRコンサルティング内）【TV担当】本多 TEL：090-9150-7034／Email： hiromichi.honda@dentsuprc.co.jp【紙・WEB担当】 武藤 TEL：070-3154-7231／Email： eri.muto@dentsuprc.co.jp

【「ちびまる子ちゃん」に関するお問い合わせ先】日本アニメーション株式会社 広報・宣伝担当：西方E-mail：pr-NA@nippon-animation.co.jp

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