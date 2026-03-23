2026年3月23日

報道機関（PC / スマホ関連ご担当）各位

発行：ノイテックス有限会社

スイス発クラウドストレージ『pCloud』、 日本限定の桜満開セールを開催

- 総代理店から最大10,000円のAmazonギフトカードを進呈 -

サブスク課金不要の「買い切りプランのあるクラウドストレージ」として日本国内でも注目を集めているスイス発の「pCloud」（pCloud International AG）が、日本市場限定で「桜満開セール2026」を3月23日より開催する。

クラウドサービスのサブスク費用が家計や企業のコストとして見直されるなか、pCloudは月額 / 年額費用ゼロの買い切りプランを展開し、世界で2,300万人以上（日本国内12万人超）のユーザーに支持されている。日本国内の総代理店であるノイテックス有限会社（東京都豊島区、代表：林 鉄平）は、今回のセールに合わせてAmazonギフトカードを進呈する独自キャンペーンを同時開催する。

pCloudは、2025年10月より大学生協を通じた販売を開始したのに続き、2026年3月19日からは学術・研究機関向けの大手専門商社でも取り扱いがスタートした。国内の教育・研究分野への普及が急速に加速している背景もある。

サマリー

・3月23日（月）～3月31日（火）23:59、日本限定セール「桜満開セール2026」を開催

・ノイテックス有限会社の独自キャンペーンとして、購入金額に応じてAmazonギフトカード（1,000円～10,000円分）を有効なエントリーをいただいた方全員に進呈

・サブスク不要、買い切りのクラウドストレージを春の特別価格で提供

キャンペーン概要

キャンペーン特設ページ

https://d-gogo.com/pages/pcloud-sakura-2026

期間：2026年3月23日～3月31日23:59

参加要件

1. 特設ページへアクセスする

2. 特設ページからpcloud.comの販売ページにアクセスし購入する

3. 特設ページに戻り、エントリーする

プレゼント

・500GBを購入した場合、Amazonギフトカード 1,000円分

・2TBを購入した場合、Amazonギフトカード3,000円分

・10TBを購入した場合、Amazonギフトカード10,000円分

留意事項

・本キャンペーンは、ノイテックス有限会社の独自企画です。pCloudならびにAmazonは本キャンペーンに関与しておりません。

・本キャンペーンにおいて当社はお客さまからは料金を頂戴しておらず、無料のキャンペーンですが、参加条件としてセール期間内でのpCloud購入が条件となります。

・プレゼントの発送は5月～6月に一斉にメールで配信されます。

■ ノイテックス有限会社について

ノイテックス有限会社は、pCloudの日本総代理店です。pCloudの日本普及を目指し、日本国内の業務全般を担当しています。

会社概要

会社名：ノイテックス有限会社

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

代表者：林 鉄平

HP：https://n-techs.com/outline/

■ pCloudについて

pCloudは、プライバシー保護で定評のあるスイスで2013年に創業したクラウドストレージサービスです。世界2,300万人以上のユーザーに利用され、以下の特徴で国内IT業界でも注目を集めています。

・月額課金ゼロの「買い切りプラン」（500GB～10TB）

・軍事グレードのゼロ知識暗号化（pCloud Encryption）

・データ保存先をEUまたは米国から選択可能

・GDPR準拠のセキュリティ基準

Google DriveやDropboxのようなサブスクリプション型サービスとは異なり、一度購入すれば追加費用なく永続利用できる点が、特に個人・中小企業のコスト意識の高いユーザーから支持されています。

会社概要

会社名：pCloud International AG

所在地：74 Zugerstrasse Str 6340 Baar, Switzerland

代表者：Tunio Zafer

HP：https://www.pcloud.com/ja/