スパイアソリューション株式会社（本社：福岡市中央区天神、代表取締役：原 浩之助、以下 スパイアソリューション）は、飲食店・エステ・医院など店舗オーナー向けのLINE公式アカウント構築サービス「Lキテ™（エルキテ、商標出願中）」の提供を開始いたしました。サービスLPはコチラ： https://lp.spire.info/l-kite/来店したお客様をリピーターへつなげるための仕組みを、月額1.5万円から、最短2週間で構築します。

店舗ビジネスでは、一度来店してくれたお客様を再来店へつなげられるかが売上の安定に直結します。しかし、LINE公式アカウントを導入していても、友だち追加後の配信設計や運用まで手が回らず、結果として「再来店の導線」が機能していない店舗が多数存在します。日々の現場運営に追われる中で、クーポン設計・定期配信・リッチメニューの更新といった運用業務を継続することは、オーナー一人では容易ではありません。Lキテは、オーナーの手間を最小限にしながら、リピーターづくりに必要な仕組みを短期間で整えるサービスとして提供を開始しました。

Lキテ（エルキテ）とは

「一度来てくれたお客さんを、また来てほしい」その当たり前の願いが、仕組みがないだけで叶わずにいる店舗が、まだまだ多くあります。Lキテは、来店したお客様をLINE友だち追加へ誘導し、クーポン・ショップカード・定期配信・自動応答などを組み合わせて、再来店を促す導線を構築する店舗向けサービスです。店舗のコンセプトに合わせたオリジナルクーポン制作にも対応します。サービス名は、店舗集客の有力手段であるLINEの頭文字「L」と、オーナーの願いである「また来て」を組み合わせたものです。「一度来てくれたお客さんを、また来てくれるお客さんに」というコンセプトをそのまま名前に込めています。

Lキテ(エルキテ)提供内容の概要

店舗ごとの状況や目的に合わせて、LINE公式アカウントの構築を行います。具体的には、リッチメニュー・ショップカード・クーポン設計・自動応答などを組み合わせ、運用開始後に再来店につながる導線を整えます。プランにより、配信サポート回数やリッチメニューのデザイン・更新範囲が異なります。また、店舗内での友だち追加導線を作るため、LINE公式アカウント構築と合わせて、店頭に置けるチラシ・卓上POP・クーポン告知物の制作にも対応します。

Lキテ(エルキテ)運用開始までの流れ

1．無料相談（電話またはLINE）↓2．ヒアリング・見積もり・契約↓3．構築着手↓4．完成確認・運用開始最短2週間でスタートできます。

Lキテ(エルキテ)料金プラン

月額1.5万円から（初期構築費＋月額プランの組み合わせ）。契約期間は6ヶ月、以降は1ヶ月ごとの自動更新です。プランは「シンプル」「ベーシック」「プロ」の3種類を用意しています。詳細はお問い合わせください。

Lキテ(エルキテ)サービス開始に伴いキャンペーン実施中

現在、サービス開始に伴い、ご契約者全員にオーナー様のオリジナルLINEスタンプをプレゼント。この機会にぜひご検討よろしくお願いいたします。詳しくはコチラ： https://lp.spire.info/l-kite/

▲写真からオリジナルLINEスタンプをプレゼント（一例）

代表コメント

「一度来てくれたお客さんを、また来てほしい」--これは、店舗ビジネスに関わるすべてのオーナーが抱える、シンプルで切実な願いだと思っています。再来店は、売上を安定させる要です。ただ、LINE公式アカウントは作っただけでは動きません。店内で友だち追加される導線、初回の来店動機になるクーポン、再来店を促す定期配信、常連化につながるショップカードやスタンプの設計まで--全体がつながって初めて効果が出ます。スパイアソリューションは「人と事業の可能性を信じ、動いて支援する」という理念のもと、オーナー様の手間を最小限にしながら、その仕組みを短期間で整えるサービスとしてLキテを提供します。福岡の現場から、全国の店舗ビジネスを支えていきたいと考えています。

会社概要

会社名： スパイアソリューション株式会社HP: https://spire.info/代表者： 原 浩之助所在地： 福岡市中央区天神5丁目5番13号設立： 2019年事業内容： D2C支援、広告運用、SNS戦略、組織エンゲージメント設計などLキテはコチラ： https://lp.spire.info/l-kite/お問い合わせ：https://spire.info/contact/