ファイルの件数やサイズに制限なく、いつでもどこでも誰にでも簡単にデータ共有が可能に

「Quick Share」が「AirDrop」にも対応開始

「Samsung Galaxy S26シリーズ」より順次拡大

サムスン電子（韓国本社）は、「Samsung Galaxy S26シリーズ」より新たに「Quick Share」が「AirDrop」の対応を開始し、「Quick Share」を通じてデバイス間のコンテンツをより簡単かつシームレスに共有できるようにいたします。

本機能は、2026年3月23日(月)※1より韓国で提供開始し、今後、欧州、香港、日本、ラテンアメリカ、北米、東南アジア、台湾など、さらに多くの地域に提供予定です。「Samsung Galaxy S26シリーズ」から対応可能となり、その他のSamsung Galaxyデバイスへの対応開始日については後日発表する予定です。

※1 サービスの利用可否や提供開始時期は、国や地域、言語、デバイスモデルによって異なる場合があります。





▲「Samsung Galaxy S26シリーズ」での「AirDrop」設定方法

※動画はSamsung Newsroom Japanでご確認ください

■「Quick Share」とは

「Quick Share」は、Samsung Galaxyデバイスの写真、動画、ドキュメントなどのファイルをすばやく、安全、簡単に共有できる機能です。本機能は、Bluetoothを通じたプッシュ通知、QRコードやリンクを介して、遠くにあるデバイスとも距離に関係なく共有することができます。従来、AndroidデバイスでのみBluetoothを通じたプッシュ通知での共有が可能でしたが、今回より、対応するiOSモバイルデバイスとも、Androidデバイス同様にBluetoothを通じたデータ共有が可能になりました。これにより、QRコードやリンクを通じた共有は、一度に最大1,000件のファイルのみ送信可能でしたが、ファイルの件数やサイズに制限なく、快適に送受信できるようになりました。

※本機能は、2026年3月23日(月)より韓国で提供開始いたします。「Samsung Galaxy S26シリーズ」から対応可能となり、その他のSamsung Galaxyデバイスへの対応開始日については後日発表する予定です。

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltd.の商標または登録商標です。

●AirDropは米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

●IOSは、米国及びその他の国や地域におけるCiscoの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。