2026年1月4日（日）より放送開始し、3月22日（日）に第12話を放送したTVアニメ「花ざかりの君たちへ」の第２期制作が決定いたしました。主人公・芦屋瑞稀が男子校の桜咲学園に転入し2年目突入。恋に友情にイベント盛りだくさん！青春を彩る学園生活はまだまだ続く！！ぜひ第２期の放送をお楽しみに。

◆第２期制作決定PV

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=mJEmVR0kxQg

■作品概要

☆放送情報（第1期）2026年1月4日（日）より順次放送開始！！TOKYO MX ：1月4日(日)より 毎週日曜21:30～BS11 ：1月4日(日)より 毎週日曜22:30～MBS ：1月4日(日)より 毎週日曜25:20～CBCテレビ ：1月4日(日)より 毎週日曜26:06～RKB毎日放送 ：1月6日(火)より 毎週火曜26:30～☆配信情報（第1期）2026年1月4日(日)22:00よりPrime Videoにて地上波1週間先行・見放題最速配信！ほかプラットフォームでも同日22:00より順次配信開始！・毎週日曜 22:00～U-NEXT／アニメ放題／dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店／dアニメストア for Prime Video／ABEMA／DMM TV／Hulu／FOD／Lemino／AnimeFesta／バンダイチャンネル／Netflix・毎週日曜 24:00～TELASA（見放題プラン）／J:COM STREAM（見放題）／milplus見放題パックプライム・毎週日曜 26:30～ABEMA・毎週月曜 20:30～ニコニコ生放送・毎週日曜 25:10～TVer※放送・配信日時は変更になる場合がございます。☆スタッフ原作：中条比紗也「花ざかりの君たちへ」（白泉社・花とゆめコミックス）監督：竹村菜月監督補佐：うえだしげるシリーズ構成：吉岡たかをキャラクターデザイン：蘇 詩宜プロップデザイン：原 由知色彩設計：伴 夏代CG監督：西牟田祐禎 （※）美術監督：市倉 敬撮影監督：魚山真志編集：柴田香澄音楽：横山 克音響監督：明田川仁アニメーション制作：シグナル・エムディ※祐禎の偏は、「ネ」ではなく「示」になります。正式な表記ができない場合は、できる限り注釈をいれてください。☆キャスト芦屋瑞稀：山根 綺佐野 泉：八代 拓中津秀一：戸谷菊之介難波 南：梅原裕一郎梅田北斗：福山 潤中央千里：川島零士萱島大樹：内山昂輝関目京悟：駒田 航野江伸二：古屋亜南神楽坂真言：日野 聡天王寺恵：水中雅章九条威月：榎木淳弥姫島正夫：子安武人 ☆主題歌（第1期）オープニングテーマ：YOASOBI「アドレナ」エンディングテーマ：YOASOBI「BABY」☆公式サイト：https://hanakimi-anime.com/☆公式SNSX（旧Twitter）：@hanakimi_anime (https://x.com/hanakimi_anime)Instagram：@hanakimi_anime（https://www.instagram.com/hanakimi_anime/）TikTok：@hanakimi_anime（https://www.tiktok.com/@hanakimi_anime）☆コピーライト：©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会 ※画像ご使用の際は必ずご記載ください。☆原作情報「花とゆめ」（白泉社）にて1996年20号より2004年18号まで連載され、単行本は花とゆめコミックスより全23巻が発売。2007年の日本でのドラマ化を期に愛蔵版（全12巻）も発売され、シリーズ累計1,700万部を突破している少女漫画。憧れの人・佐野泉に会うために、性別を偽って男子校へアメリカから転入した少女・芦屋瑞稀を取り巻く学園ストーリーは、フジテレビ系列で放送された「花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～」をはじめ、アジア各地でもドラマ化され、連載が終了して20年が経つ今もなお根強い人気を誇っている。