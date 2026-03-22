英国コーンウォール発「Cornish Tea & Coffee」 こだわりの紅茶とコーヒーが日本初上陸！
英国南西部コーンウォールで愛される紅茶・コーヒーブランド「Cornish Tea & Coffee(コーニッシュティー＆コーヒー)」が、ついに日本で本格展開を開始します。(日本代理店：合同会社Vol.)
Organic Fusion Teas
Cornish Tea & Coffee は、地元コーンウォールの自然・文化・人々への敬意を大切にしながら、高品質な茶葉とコーヒー豆を丁寧にブレンドすることで知られるブランドです。
英国国内ではホテル・カフェ・レストランを中心に広く支持され、“毎日の一杯を特別にする味わい”として多くのファンを持っています。
■Cornish Tea & Coffee のこだわり
英国コーンウォール発のローカルブランド
海と大地に囲まれたコーンウォールの文化を背景に、地域密着型の製造を続けています。
厳選された茶葉・コーヒー豆
世界中から選び抜いた原料を使用し、香りと味わいのバランスを追求。
環境への配慮
サステナブルな調達とパッケージを採用し、環境負荷の低減に取り組んでいます。
英国らしい豊かなフレーバー
毎日飲んでも飽きない、しっかりとした味わいと香りが特徴。
Smugglers Brew Tea Bags
The Original Ground Coffee
■日本で展開される主なラインナップ
Cornish Tea(紅茶)シリーズ
伝統的な英国紅茶の味わいを楽しめる人気商品。
朝の一杯にも、午後のティータイムにもぴったり。
Cornish Coffee(コーヒー)シリーズ
香り高く、コクのあるブレンドが特徴。
ホテルやカフェでも採用される本格派。
ギフトセット
英国らしいデザインで、贈り物にも最適。
英国の伝統とコーンウォールの空気感をそのまま日本へ届けることで、
紅茶・コーヒー好きの方々に新しい選択肢を提供します。
■商品概要
商品名 ： Organic Fusion Teas
販売予定価格： 1,620円(税込)
商品名 ： Smugglers Brew Tea Bags
販売予定価格： 1,620円(税込)
商品名 ： The Original Ground Coffee
販売予定価格： 2,484円(税込)