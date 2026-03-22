英国南西部コーンウォールで愛される紅茶・コーヒーブランド「Cornish Tea & Coffee(コーニッシュティー＆コーヒー)」が、ついに日本で本格展開を開始します。(日本代理店：合同会社Vol.)





Organic Fusion Teas





Cornish Tea & Coffee は、地元コーンウォールの自然・文化・人々への敬意を大切にしながら、高品質な茶葉とコーヒー豆を丁寧にブレンドすることで知られるブランドです。

英国国内ではホテル・カフェ・レストランを中心に広く支持され、“毎日の一杯を特別にする味わい”として多くのファンを持っています。









■Cornish Tea & Coffee のこだわり

英国コーンウォール発のローカルブランド

海と大地に囲まれたコーンウォールの文化を背景に、地域密着型の製造を続けています。





厳選された茶葉・コーヒー豆

世界中から選び抜いた原料を使用し、香りと味わいのバランスを追求。





環境への配慮

サステナブルな調達とパッケージを採用し、環境負荷の低減に取り組んでいます。





英国らしい豊かなフレーバー

毎日飲んでも飽きない、しっかりとした味わいと香りが特徴。





Smugglers Brew Tea Bags

The Original Ground Coffee





■日本で展開される主なラインナップ

Cornish Tea(紅茶)シリーズ

伝統的な英国紅茶の味わいを楽しめる人気商品。

朝の一杯にも、午後のティータイムにもぴったり。





Cornish Coffee(コーヒー)シリーズ

香り高く、コクのあるブレンドが特徴。

ホテルやカフェでも採用される本格派。





ギフトセット

英国らしいデザインで、贈り物にも最適。





英国の伝統とコーンウォールの空気感をそのまま日本へ届けることで、

紅茶・コーヒー好きの方々に新しい選択肢を提供します。









■商品概要

商品名 ： Organic Fusion Teas

販売予定価格： 1,620円(税込)





商品名 ： Smugglers Brew Tea Bags

販売予定価格： 1,620円(税込)





商品名 ： The Original Ground Coffee

販売予定価格： 2,484円(税込)