初めてでも勝てる”木ゾリ大会、北海道で熱戦──37名が参加、未来のリュージュ競技へ確かな手応え

一般社団法人日本木ゾリ協会

一般社団法人日本木ゾリ協会は、2026年3月21日（土）・22日（日）に北海道札幌市の

サッポロテイネスキー場にて開催された「ウインタースポーツフェスティバル」の一環として、

**スノーリュージュ（木ゾリ）体験会および「第2回 Sori-1 JAPAN 北海道木ゾリ選手権大会」**を実施いたしました。

本大会は、日本国内で衰退が懸念されるソリ競技の普及を目的に、

主催：一般社団法人日本木ゾリ協会

共催：ウインタースポーツフェスティバル実行委員会

後援：札幌リュージュ連盟

のもと開催されました。



■ 37名が参加、北海道No.1を決定

3月22日（日）に開催された大会には、計37名が出場。

スノーリュージュ（木ゾリ）ならではの「誰でも初日から勝負できる」競技性の中、白熱したレースが繰り広げられました。

各部門の優勝者は以下の通りです。

・エキスパート部門（スラローム）優勝

島村樹 選手

・チャレンジ部門（直線レース）優勝

延堂将己 選手

優勝者には、Coca-Cola1ケースに加え、サッポロテイネスキー場の1日リフト券が贈呈されました。

■ 2日間で約580名が体験、裾野拡大へ

大会に先立ち実施されたスノーリュージュ体験会では、2日間で約580名が滑走を体験。

子どもから大人まで幅広い参加者が、「誰でも簡単に楽しめる雪上スポーツ」としての魅力を実感しました。毎年継続して開催する中で、確実にソリ競技の認知と裾野が広がっています。



■ リュージュ競技への関心も高まる

今回のイベントでは、参加者の一部から

「札幌市藤野にあるフッズスノーエリアでリュージュ滑走を体験してみたい」

という声も上がりました。これは、スノーリュージュ（木ゾリ）が単なるレジャーではなく、

本格的なリュージュ競技への入口として機能している証です。



■ 元リュージュ選手が支える現場

本イベントの運営スタッフの多くは、元リュージュ競技選手で構成されています。

競技経験者だからこそ伝えられる技術や魅力を、体験会・大会を通じて直接参加者へ届けています。



■ 今後の展望

日本木ゾリ協会では今後も、北海道をはじめ全国各地において、スノーリュージュ（木ゾリ）の体験機会を創出し、「ソリ競技の普及」「次世代競技者の育成」「ウィンタースポーツの新たな入口づくり」

に取り組んでまいります。

雪のフィールドから始まる挑戦が、やがて氷上の世界へとつながる――

その第一歩を、これからも広げていきます。



■ 本件に関するお問い合わせ

【お客様からのお問い合わせ先】【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

一般社団法人日本木ゾリ協会

長野県長野市栗田2172 長野東口Sビル2-B

代表理事 吉崎雄貴

電話番号 090-5167-4512

e-mail：gajakonn@yahoo.co.jp

HP: https://www.kizori-japan.com/