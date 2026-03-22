【英会話レッスン回数無制限】「生きた英語」が学べるネイティブキャンプの「デイリーニュース」、累計1,100万レッスンを突破。毎日更新の時事ネタで、初級から上級まで圧倒的支持

株式会社ネイティブキャンプ

レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、オリジナル教材「デイリーニュース」の累計レッスン数が1,100万回を突破したことをお知らせいたします。

■最新ニュースで学ぶ“生きた英語”が多くの学習者に支持

ネイティブキャンプの人気教材「デイリーニュース」は、毎日更新される世界のニュース記事を題材に、実践的な英語力を養うことができるオリジナル教材です。

従来の教科書的な英語だけではなく、今まさに世界で起きている出来事をテーマに学習できるため、「生きた語彙・表現」に触れながら英語力を高めることができます。ニュースの内容を理解する読解力、講師とのディスカッションによる発信力、そして実社会で通用する語彙力をバランスよく鍛えられる点が評価され、世界中の学習者から支持されてきました。

また、初級者から上級者まで幅広いレベルに対応しているため、学習者一人ひとりの英語力や目的に合わせた柔軟な学習が可能です。こうした継続しやすい教材設計により、多くのユーザーに利用され、このたび累計1,100万レッスンを突破いたしました。

ネイティブキャンプは今後も、英語学習者が楽しみながら、かつ着実に実力を伸ばせる高品質な教材の提供と、場所や時間にとらわれず学習に取り組める環境づくりに努めてまいります。

■「デイリーニュース」の特長

365日、最新記事を提供

毎日欠かさず更新される最新ニュースを教材として提供。常に新しいトピックに触れることで、飽きることなく学習習慣を継続できます。

全レベル対応の学習フロー

ニュース記事の読解、語彙理解、発音練習、ディスカッションまで段階的に学べる構成となっており、インプットとアウトプットをバランスよく強化します。

回数無制限での反復学習

ネイティブキャンプの最大の特長である「レッスン回数無制限」の環境を活かし、同じトピックを何度でも復習したり、複数の講師と議論したりすることで、理解を深めながら英語力を高めることができます。

デイリーニュース :https://nativecamp.net/textbook/daily_news

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/(https://nativecamp.net/)

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids(https://nativecamp.net/kids)

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business(https://nativecamp.net/business)

ビジネスパーソンに選ばれているオンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes(https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes)

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad(https://nativecamp.net/study_abroad)

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate(https://nativecamp.net/corporate)

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school(https://nativecamp.net/school)

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global(https://nativecamp.net/going-global)

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media