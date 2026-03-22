「第15回科学の甲子園全国大会」岡山県代表 岡山県立岡山朝日高等学校が優勝

国立研究開発法人 科学技術振興機構 理数学習推進部

JST（理事長 橋本 和仁）が2026年3月20日（金・祝）から3月23日（月）までの日程で開催している「第15回科学の甲子園全国大会」（開催場所：つくば国際会議場、つくばカピオ）において、岡山県代表 岡山県立岡山朝日高等学校が優勝しました。

「科学の甲子園全国大会」は、科学好きの裾野を広げるとともに、次世代の科学技術・イノベーションの創出を担う優れた人材の育成を目的として創設され、全国の高校生が学校対抗で科学の力を競います。本大会の各都道府県における代表選考には、697校から7,892人のエントリーがありました。選抜された47の代表校は、1、2年生が6～8人でチームを組み、科学に関する知識とその活用能力を駆使してさまざまな課題に挑戦しました。

筆記競技と3種目の実技競技の得点を合計した総合成績により、岡山県代表 岡山県立岡山朝日高等学校が優勝、奈良県代表 東大寺学園高等学校が第2位、大分県代表 大分県立大分上野丘高等学校が第3位となりました。そのほか、産学官の連携による科学技術人材育成を推進する企業賞を含む、全ての成績については別紙をご参照ください。

なお、「第16回科学の甲子園全国大会」は、2027年3月下旬に、茨城県つくば市で開催する予定です。

JSTでは、発達段階に応じて児童・生徒の才能を伸ばせるよう体系的な科学技術人材の育成に取り組んでいます。今後も「科学の甲子園全国大会」をはじめとする事業の実施を通じて、科学好きの裾野を広げ、児童・生徒が才能を十分に発揮し、切磋琢磨する機会を提供していきます。

大会の概要は、以下ウェブサイトをご参照ください。

URL：https://koushien.jst.go.jp/koushien/

＜科学を支え、未来へつなぐ＞

例えば、世界的な気候変動、エネルギーや資源、感染症や食料の問題。私たちの行く手にはあまたの困難が立ちはだかり、乗り越えるための解が求められています。JSTは、これらの困難に「科学技術」で挑みます。新たな価値を生み出すための基礎研究やスタートアップの支援、研究戦略の立案、研究の基盤となる人材の育成や情報の発信、国際卓越研究大学を支援する大学ファンドの運用など。JSTは荒波を渡る船の羅針盤となって進むべき道を示し、多角的に科学技術を支えながら、安全で豊かな暮らしを未来へとつなぎます。

JSTは、科学技術・イノベーション政策推進の中核的な役割を担う国立研究開発法人です。

「第15回科学の甲子園全国大会」成績一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/87268/table/38_1_68d0454fd33144b9e545f3eb274035d5.jpg?v=202603220751 ]