今年の夏も超熱い！　7/25日(土)～8/20日(木)《ファイターズ超夏祭り》を開催！

株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント

北海道日本ハムファイターズでは、7月25日(土)～8月20日(木)にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催される計14試合を《ファイターズ 超夏祭り》と題して開催いたします。

今年の夏もFビレッジ・エスコンフィールドで「超」お楽しみください！

超夏ハッピ

今年も恒例の「超夏ハッピ」が登場！

ぜひこのハッピを着て、今年の夏も熱い戦いを繰り広げるファイターズを応援しましょう！

デザインコンセプトは「《ファイターズ超夏祭り》とファイターズの歩み」。2023年よりスタートした《ファイターズ超夏祭り》で選手が着用してきたハッピ・浴衣のデザインを随所に盛り込み、チームの軌跡と進化を感じられるデザインに仕上げました。さらに、2023年からの3年間における選手たちの印象的なプレーや活躍シーンを要素に取り入れました。

■【イベント開催までにお届け！】超夏ハッピを受注販売！※画像はイメージです

本日からオフィシャルオンラインストア(https://store.fighters.co.jp/ja/p-203985674?utm_source=goodsnews&utm_medium=referral&utm_campaign=2026-03-13_SuperSummerHappi&_gl=1*1m7aazv*_gcl_au*MTI0NjA0NzMzNy4xNzczNjM1MDc1*_ga*MjA2OTE3MjA3MS4xNzY0MTMxMjYy*_ga_EFYPF1JV85*czE3NzM5ODE4NDYkbzE3MiRnMCR0MTc3Mzk4MTg0NiRqNjAkbDAkaDA.)限定で、「超夏ハッピ」の先行受注販売を開始！

今回の受注販売でご購入いただくと、《ファイターズ超夏祭り》までにお届け予定！

「超夏ハッピ」を着て、ファイターズと一緒にイベントを盛り上げましょう！

＜商品・販売詳細＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/380_1_62ccb39297baa14da5aabf9cb4cb3761.jpg?v=202603220451 ]

※フリーサイズのみとなります

※選手が着用したものと一部デザインが異なります

※デザインはイメージのため、変更となる場合がございます

※発送日は購入時に各商品ページの【お届けについて】をご確認ください

※受注商品・予約商品を含むご注文は、すべての商品が揃ってからまとめて発送いたしますのでご了承ください

※オフィシャルストアでは、後日一般販売を予定しております

8/2(日)FAVメンバー来場15,000名様に「超夏タオル」プレゼント！

ご購入はこちら :https://store.fighters.co.jp/ja/p-203985674?utm_source=goodsnews&utm_medium=referral&utm_campaign=2026-03-13_SuperSummerHappi&_gl=1*1h9t9uj*_gcl_au*MTI0NjA0NzMzNy4xNzczNjM1MDc1*_ga*MjA2OTE3MjA3MS4xNzY0MTMxMjYy*_ga_EFYPF1JV85*czE3NzM5ODE4NDYkbzE3MiRnMCR0MTc3Mzk4MTg0NiRqNjAkbDAkaDA.

2023年からのファイターズの戦いと《ファイターズ超夏祭り》の歴史をデザインした「超夏ハッピ」を着た選手写真をデザインした「超」応援タオルです！

どの選手が当たるかは当日のお楽しみ！

■対象選手（全10選手・ランダム）

#5野村佑希(https://media.fighters.co.jp/player/5/?_gl=1*ul04wa*_gcl_au*MTI0NjA0NzMzNy4xNzczNjM1MDc1*_ga*MjA2OTE3MjA3MS4xNzY0MTMxMjYy*_ga_EFYPF1JV85*czE3NzM5ODE4NDYkbzE3MiRnMCR0MTc3Mzk4MTg0NiRqNjAkbDAkaDA.)選手、#12矢澤宏太(https://media.fighters.co.jp/player/12/?_gl=1*74ze*_gcl_au*MTI0NjA0NzMzNy4xNzczNjM1MDc1*_ga*MjA2OTE3MjA3MS4xNzY0MTMxMjYy*_ga_EFYPF1JV85*czE3NzM5ODE4NDYkbzE3MiRnMCR0MTc3Mzk4MTg0NiRqNjAkbDAkaDA.)投手、#18山崎福也(https://media.fighters.co.jp/player/18/?_gl=1*74ze*_gcl_au*MTI0NjA0NzMzNy4xNzczNjM1MDc1*_ga*MjA2OTE3MjA3MS4xNzY0MTMxMjYy*_ga_EFYPF1JV85*czE3NzM5ODE4NDYkbzE3MiRnMCR0MTc3Mzk4MTg0NiRqNjAkbDAkaDA.)投手、#24金村尚真(https://media.fighters.co.jp/player/24/?_gl=1*74ze*_gcl_au*MTI0NjA0NzMzNy4xNzczNjM1MDc1*_ga*MjA2OTE3MjA3MS4xNzY0MTMxMjYy*_ga_EFYPF1JV85*czE3NzM5ODE4NDYkbzE3MiRnMCR0MTc3Mzk4MTg0NiRqNjAkbDAkaDA.)投手、#26田中正義(https://media.fighters.co.jp/player/26/?_gl=1*74ze*_gcl_au*MTI0NjA0NzMzNy4xNzczNjM1MDc1*_ga*MjA2OTE3MjA3MS4xNzY0MTMxMjYy*_ga_EFYPF1JV85*czE3NzM5ODE4NDYkbzE3MiRnMCR0MTc3Mzk4MTg0NiRqNjAkbDAkaDA.)投手、#43水野達稀(https://media.fighters.co.jp/player/43/?_gl=1*1dgijl6*_gcl_au*MTI0NjA0NzMzNy4xNzczNjM1MDc1*_ga*MjA2OTE3MjA3MS4xNzY0MTMxMjYy*_ga_EFYPF1JV85*czE3NzM5ODE4NDYkbzE3MiRnMCR0MTc3Mzk4MTg0NiRqNjAkbDAkaDA.)選手、#50五十幡亮汰(https://media.fighters.co.jp/player/50/?_gl=1*1dgijl6*_gcl_au*MTI0NjA0NzMzNy4xNzczNjM1MDc1*_ga*MjA2OTE3MjA3MS4xNzY0MTMxMjYy*_ga_EFYPF1JV85*czE3NzM5ODE4NDYkbzE3MiRnMCR0MTc3Mzk4MTg0NiRqNjAkbDAkaDA.)選手、#54山縣秀(https://media.fighters.co.jp/player/54/?_gl=1*1dgijl6*_gcl_au*MTI0NjA0NzMzNy4xNzczNjM1MDc1*_ga*MjA2OTE3MjA3MS4xNzY0MTMxMjYy*_ga_EFYPF1JV85*czE3NzM5ODE4NDYkbzE3MiRnMCR0MTc3Mzk4MTg0NiRqNjAkbDAkaDA.)選手、#58奈良間大己(https://media.fighters.co.jp/player/58/?_gl=1*10ybtd2*_gcl_au*MTI0NjA0NzMzNy4xNzczNjM1MDc1*_ga*MjA2OTE3MjA3MS4xNzY0MTMxMjYy*_ga_EFYPF1JV85*czE3NzM5ODE4NDYkbzE3MiRnMCR0MTc3Mzk4MTg0NiRqNjAkbDAkaDA.)選手、#99フランミル・レイエス(https://media.fighters.co.jp/player/99/?_gl=1*1dgijl6*_gcl_au*MTI0NjA0NzMzNy4xNzczNjM1MDc1*_ga*MjA2OTE3MjA3MS4xNzY0MTMxMjYy*_ga_EFYPF1JV85*czE3NzM5ODE4NDYkbzE3MiRnMCR0MTc3Mzk4MTg0NiRqNjAkbDAkaDA.)選手

※来場プレゼントはシーズンシート、観戦チケットでご来場いただいた方が対象です。エスコンフィールド入場券の方、観戦チケットをお持ちでないお子様は対象外となります

※本プレゼントはFAVランク5メンバー限定来場プレゼント取置きサービスの対象です。取置きの場合もランダムでのお渡しとなります

8/9(日)、8/18(火)来場者プレゼント情報！

8月9日(日)東北楽天ゴールデンイーグルス戦では「ファイターズユニフォーム シャウエッセンver.」を、8月18日(火)福岡ソフトバンクホークス戦では、「桜姫ベースボールシャツ」を来場者プレゼントいたします！

デザイン詳細や配布数量については後日発表いたします。

＜ファイターズユニフォーム シャウエッセンver.＞

＜桜姫ベースボールシャツ＞

※画像はイメージです

※デザイン詳細と配布数量については後日発表いたします

試合スケジュール

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/380_2_5830f4da97793244c3b59e1b840da18c.jpg?v=202603220451 ]