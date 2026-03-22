としみつ（東海オンエア）の新曲「狂想歌」ＣＢＣテレビ・ラジオの野球テーマソングで４年連続のタッグが実現！
株式会社CBCテレビ
登録者700万人を超え、愛知県岡崎市を拠点に活動するYouTubeクリエイターグループ「東海オンエア」のとしみつさんが、CBCテレビ・ラジオの野球中継テーマソングを4年連続で担当することが決定しました 。
新曲のタイトルは**「狂想歌（きょうそうか）」** 。何度でも諦めずに挑戦する姿を鼓舞し、背中を強力に後押しするロックナンバーです 。
としみつさんは2019年よりソロアーティスト“TOSHIMITSU”として活動を開始 。2024年9月からは**“青春ヶ丘俊光（せいしゅんがおかとしみつ）”**へと改名し、魂を揺さぶる歌声で若者を中心に絶大な支持を集めています 。
大のドラゴンズファンであるとしみつさんとCBCのタッグは、ついに4年目に突入 ！2022年の「Parade」、2023年の「輝跡」（24年継続）に続き、今回が3曲目の書き下ろしテーマソングとなります 。
さらに、4月15日（水）の野球中継「燃えよドラゴンズ」では、としみつさんが副音声に出演することも決定！ドラゴンズファンと共に、熱い戦いを盛り上げます！
＜としみつさんコメント＞
4年連続でCBC野球中継テーマソングを務めさせていただけること、本当に感謝の想いでいっぱいです。
ドラゴンズの優勝への後押しや、野球に興味関心を持つきっかけに微力でもなれたら幸いです。
本年も全力で、狂ったように応援させていただきます！
テーマソング使用番組
ＣＢＣテレビ「燃えよドラゴンズ」 「サンデードラゴンズ」
ＣＢＣテレビでは、野球中継のテーマソング、ハイライト等で使用
ＣＢＣラジオでは、ドラゴンズ応援番組「ドラ魂キング」や野球中継の試合中など随時使用