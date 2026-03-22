【DIGIMON CON 2026】にてTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』最新情報を一挙解禁！物語は最高潮へ――第24話ビジュアル公開＆主人公・トモロウのジャケット予約開始！

東映アニメーション株式会社

東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、3月22日 (日)に開催された【DIGIMON CON 2026】にて、TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』の最新情報を発表いたしました。本イベント内にて、タクティクス編クライマックスを象徴する新ビジュアルや、主人公の衣装を完全再現したなりきりアパレルなど、ファン必見の情報をお届けしました。

■【DIGIMON CON 2026】の配信動画はこちら

URL：https://www.youtube.com/live/8mC-0kEBkAA

■タクティクス編クライマックス！第24話「重なる鼓動」エピソードビジュアル解禁！

3月22日(日)に行われた、全世界のデジモンファンへ向け「デジモンに関する遊びの総合的な祭典」をお届けする配信イベント【DIGIMON CON 2026】にて、「『DIGIMON BEATBREAK』デジモンキャストクロストーク」コーナーに、ゲッコーモン役・潘めぐみ、プリスティモン役・田村睦心、キロプモン役・久野美咲、ムラサメモン役・濱野大輝が出演！【タクティクス編】のクライマックスとなる第24話「重なる鼓動」のエピソードビジュアルを公開しました。グローイングドーンがクレイの野望にどう立ち向かっていくのか、来週の放送をお楽しみに。

■キャストが熱弁！「私のココを見て！」キャラ愛溢れるクロストーク

コーナーでは「私のココを見て！」と題し、デジモンメインキャスト4名が自身のキャラクターの「推しポイント」を熱く語るコーナーを展開。

・潘めぐみ（ゲッコーモン役）： 「トモロウといる時のゲッコーモン」

・田村睦心（プリスティモン役）： 「ふるまい」

・久野美咲（キロプモン役）： 「め」

・濱野大輝（ムラサメモン役）： 「逆関節」



1クール目にあたる【グローイングドーン編】からこれまでのストーリーを振り返り、主人公・天馬トモロウのパートナーデジモンであるゲッコーモンを演じる潘めぐみは、今後の展開について「１話１話見逃さずにご覧ください！」と熱いコメントを残しました。

■天馬トモロウのジャケット＆Tシャツセットが「東映アニメーションオフィシャルストア」より予約開始！

東映アニメーションの公式オンラインストアである「東映アニメーションオフィシャルストア」より、天馬トモロウのジャケット＆Tシャツセットの発売が決定しました！トモロウが作中で着用しているジャケットとTシャツの再現グッズとなり、大きめの襟やダボっとした袖など、細かく再現しています。着るだけでトモロウのようにリズムを刻み出したくなるかも！ ぜひご予約ください。

▼販売価格

16,500円（税込）

▼購入方法

東映アニメーションオフィシャルストアにて

2026年3月22日（日）12:00～2026年4月13日（月）23:59まで予約受付いたします。

お客様への発送は2026年7月以降を予定しています。

▼ご予約はこちらから

https://store.toei-anim.co.jp/shop/g/gDGM01511P1/

■「ぷりぬいマスコット」シリーズより、TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」のキャラクターが登場！

バンダイナムコぬいが展開する「ぷりぬいマスコット」シリーズよりゲッコーモン、プリスティモン、キロプモン、クーガモンが発売予定！ゲッコーモンたちの魅力をぎゅっと詰め込んだ、可愛さ全開のマスコットで細やかな表情やフォルムにも注目！発売情報は後日発表いたしますので、お楽しみに！

■デジモンプラモデルの新シリーズ「デジモンギャザリング」に『DIGIMON BEATBREAK』よりゲッコーモン、プリスティモン、キロプモンが登場！

デジモンプラモデルの新シリーズ「デジモンギャザリング」は全7種のクローズドボックス仕様になっており『DIGIMON BEATBREAK』からゲッコーモン、プリスティモン、キロプモンがラインナップ！パーツはそれぞれ彩色済みで組み立てるだけでデジモンを再現できるプラキットになっております。

▼価格

1,650 円(税込み)

▼発売日

2026年8月

■デジモンカードゲームに『DIGIMON BEATBREAK』のキャラクターたちが収録されたスタートデッキとブースターパックが発売！

「デジモンカードゲーム スタートデッキ DIGIMON BEATBREAK【ST-23】」は、初心者でも始めやすい買ったらそのまますぐに遊べる構築済のデッキです。ゲッコーモンやプリスティモン、キロプモン、ムラサメモンといったデジモンビートブレイクに登場するデジモンたちはもちろん、天馬トモロウ＆沢城キョウや咲夜レーナ&久遠寺マコトなどテイマーのカードもラインナップ。

同日発売の「デジモンカードゲーム ブースターパック DUAL REVOLUTION【BT-25】」を購入するとスタートデッキをより強くすることが可能！ ゲッコーモンが進化した「アルマリザモン」など、デジモンビートブレイクのデッキを強化するカードを多数収録しています。

▼価格

デジモンカードゲーム スタートデッキ DIGIMON BEATBREAK【ST-23】 1,650円（税込）

デジモンカードゲーム ブースターパック DUAL REVOLUTION【BT-25】 220円（税込）

▼発売日

2026年5月16日（土）

TVアニメDIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）について

▼INTRODUCTION

人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らい、進化する生命体「デジモン」である。

天馬トモロウは、サポタマから誕生したゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。

賞金稼ぎを生業とするチーム「グローイングドーン」の沢城キョウたちとの共同生活を送るなかで、トモロウは決意を新たにする。

人間とデジモンが描く新しい未来とは──

▼STAFF

原案／本郷あきよし

シリーズディレクター／宮元宏彰

シリーズ構成／山口亮太

キャラクターデザイン／小島隆寛

デジモンデザイン／渡辺けんじ

アニメーションデジモンデザイン／浅沼昭弘

美術監督／神綾香

色彩設計／横山さよ子

CGディレクター／大曽根悠介

撮影監督／石山智之

編集／西村英一

音楽／桶狭間ありさ

制作／フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション

▼CAST

天馬トモロウ／入野自由

ゲッコーモン／潘めぐみ

咲夜レーナ／黒沢ともよ

プリスティモン／田村睦心

久遠寺マコト／関根有咲

キロプモン／久野美咲

沢城キョウ／阿座上洋平

ムラサメモン／濱野大輝

▼放送情報

フジテレビ他にて10月5日より毎週日曜朝9時から放送中

※地域により放送時間・曜日が異なります。

▼配信情報

■地上波放送直後、毎週日曜9：30より見逃し配信スタート

TVer/FOD

■毎週水曜0:00より順次配信スタート

・見放題配信

FODプレミアム/Prime Video/U-NEXT/dアニメ/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/東映アニメチャンネル ほか

・レンタル配信

バンダイチャンネル/Lemino/HAPPY動画/ビデックス/Prime Video ほか

※配信開始日は予告なく変更となる場合がございます。詳しくは各配信サービスの情報をご確認ください。

▼「DIGIMON BEATBREAK」新章【タクティクス編】PV

https://www.youtube.com/watch?v=uvHjGnHrn4Y



▼「DIGIMON BEATBREAK」放送直前PV

https://youtu.be/WgCglA2Twnw



▼「DIGIMON BEATBREAK」公式サイト

https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/



▼「DIGIMON BEATBREAK」公式X

@digimon_tv（https://x.com/digimon_tv）

■デジモンとは

1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく、友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。アニメは1999年公開の「デジモンアドベンチャー」を皮切りに、TVシリーズを全９作・映画全13タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。

2025年10月より、約2年ぶりの新作となる「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」の放送が開始。また、ゲーム最新作「デジモンストーリー タイムストレンジャー」は、2025年10月の発売後、シリーズ最速で累計出荷本数100万本を突破。

25年以上の歴史があるデジモンは、今なお進化し続けている。

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(C)本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション

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