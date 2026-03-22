「大阪モータサイクルショー」にて SUZUKI KATANA型 「ピザカッターナ」展示・販売決定
スズキのKATANA型ピザカッター「ピザカッターナ」
SUZUKIのKATANA型ピザカッター「ピザカッターナ」大阪モーターサイクルショー2026にて展示・販売決定！
ノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」で一般販売を開始！
SUZUKIを象徴する名車「KATANA」のデザインをそのままキッチンに取り入れた人気アイテム、KATANA型ピザカッター「ピザカッターナ」に、待望の新色“レッド”が登場。
ノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP（キャムショップ）」にて、12月より一般販売をスタートいたします。
「ピザカッターナ」は、前輪部分がピザカッターとして機能するユニークなアイテム。使用後は付属の専用ホルダーにセットしてインテリアとして飾ることができ、キッチンの雰囲気を一気に引き締めてくれます。
単なるキッチングッズに留まらず、「いつでもKATANAと共にありたい」というファンの想いを形にした、実用と造形美を兼ね備えた逸品です。
今回登場したレッドカラーは、KATANAらしい精悍さに遊び心をプラス。メタリックな質感と深みのある赤が、料理シーンにも映える存在感を放ちます。
ご自宅用はもちろん、バイク愛好家やSUZUKIファンへのサプライズギフトとしてもおすすめです。
※スタンドパーツ付属、食洗器使用不可。
オフィシャルサイト：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2801594&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2801594&sort=n)
【SUZUKI GSX1100S KATANAについて】
1980年代初頭に登場した「SUZUKI GSX1100S KATANA」は、その名の通り日本刀をモチーフにした鋭く美しいデザインと、卓越した走行性能で世界中のライダーを魅了しました。
直線的で無駄のないフォルム、切れ味のあるシルエットは、今なお多くのファンに語り継がれる伝説的なモデルです。
「ピザカッターナ」は、そんなKATANAのスピリットを日常に取り入れるために誕生しました。
大阪モーターサイクルショー2026
・開催日時
2026年
3月20日（金） 10:00～17:00
3月21日（土） 10:00～17:00
3月22日（日） 10:00～17:00
・開催場所
インテックス大阪 1・2号館、屋外特設会場
CAMSHOP.JP ブース：B14
スズキのKATANA型ピザカッター「ピザカッターナ」
スズキのKATANA型ピザカッター「ピザカッターナ」
スズキのKATANA型ピザカッター「ピザカッターナ」
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スズキのKATANA型ピザカッター「ピザカッターナ」
スズキのKATANA型ピザカッター「ピザカッターナ」
【商品詳細】
カッター：ステンレス
本体：ABS樹脂
品質表示：食器洗浄機、食器乾燥機、使用不可
【販売元】
販売元会社名 ：株式会社フェイス
所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38
お問い合わせ：076-287-6593(#)
メール ：27@faith-jp.com
受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)
HP ：https://camshop.jp/
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