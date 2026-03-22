【新商品／茨城空港発着】スカイマーク利用「スカイステイション　神戸・大阪・京都」を販売開始！価格は19,800円から♪スカイマーク公式ダイナミックパッケージ『たす旅』では神戸行クーポンセール実施中♪

スカイパックツアーズ株式会社

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークを利用した価格固定型のパンフレット旅行商品「スカイステイション 神戸・大阪・京都・奈良・徳島・岡山」【茨城空港発着】（2026年3月29日出発～2026年10月24日帰着）の販売を開始します。スカイマークだけを取り扱う専売店だからできるスペシャルプライス！早めのご予約がお得です。神戸空港を利用して神戸・大阪・京都・奈良・徳島・岡山を満喫♪

スカイマークでお得に神戸・大阪・京都・奈良・徳島・岡山へ！

スカイマークを利用して茨城空港から神戸空港へ。スカイパックツアーズが厳選した神戸・大阪・京都・奈良・徳島・岡山などのエリアの人気ホテルから選べますのでとっておきのプランニングが可能です。組み合わせも自由自在！神戸に１泊・京都に１泊などの組み合わせもok！

【デジタルパンフレット】

https://www.skypaktours.co.jp/individual/pamphlet/

《スカイパックツアーズ公式サイト》

https://www.skypaktours.co.jp/

《たす旅》＊たす旅で検索

https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp

スカイステイション 神戸・大阪・京都・奈良・徳島・岡山大阪・大阪城大阪・道頓堀大阪・通天閣兵庫・メリケンパーク兵庫・生田神社兵庫・竹田城跡スカイマーク１.スカイマーク２.スカイマーク３.

【商品概要】

・商品名：スカイマークで行く「スカイステイション 神戸・大阪・京都・奈良・徳島・岡山」【茨城空港発着】

・設定期間：2026年3月29日（日）出発～2026年10月24日（土）帰着

【商品特色】

・ホテルの組み合わせは自由自在！

・飛行機搭乗時の受託手荷物がお一人様20Kgまで無料です。

・航空座席の事前座席指定が無料で可能です。

・初泊以外の宿泊や飛び泊もOKです。

・旅行期間を2～14日間まで予約可能です。

スカイマーク専売店

【ご旅行のお申し込み】

スカイパックツアーズ お客様予約センター

TEL：03-5821-3366

WEBサイトからもお問い合わせできます。

https://www.skypaktours.co.jp/

《取り扱い旅行会社を大募集中》

弊社にて企画・制作いたしました募集型企画旅行のパンフレット商品を代理販売していただける旅行会社様を募集しております。全旅クーポン会員様なら「全旅クーポン」での精算も可能です。

詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。

スカイパックツアーズ株式会社 東京本社

TEL:03-5821-8551

【WEB予約限定】期間限定で、スカイマーク公式ダイナミックパッケージ「たす旅」SKYMARK in KOBE 20th 第3弾を開催中。神戸空港着限定でクーポン配布♪最大30,000円OFF！

【キャンペーン概要】

・予約対象期間：2026年3月18日（水）12:00 ～ 2026年3月31日（火）18:00

・旅行対象期間：2026年5月1日（金）出発 ～ 2026年7月31日（金）帰着

・対象フライト：神戸行（新千歳発・羽田発・茨城発・仙台発・鹿児島発・奄美大島発・長崎発・那覇発・下地島発）

※OFFクーポンはご旅行のお申込み時、ご利用上限数に達した時点で、新規獲得やご利用ができなくなります。

たす旅

『たす旅』の特徴

・スカイマーク公式ページ掲載

・航空券とホテルを自由に選択し旅行プランを作成。

・24時間いつでもどこでもWEB上で簡単に予約。

・出発前日の16：59まで申し込み可能。

・スカイマークが就航する全ての路線で利用可能。

・リアルタイムの空席や料金に基づいて最適なプランを提案。