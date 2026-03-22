月間問い合わせ数150%増を記録。サウナ・銭湯特化型広告『スキマッチ』、ローンチ3か月で「地域密着型企業」の導入が最多に

株式会社スキマメディア

株式会社スキマメディアが運営する、オフライン広告マッチングサービス「スキマッチ」は、ローンチから3か月でスポンサー企業様からの問い合わせ数が毎月平均150%のペースで拡大していることをお知らせいたします。

特に、特定の商圏内で認知を拡大したい**「地域密着型の地元企業」**からのお問い合わせが全体の約半数を占めており、銭湯やサウナが「地域のコミュニティハブ」として再注目されています。スマホを手に持たない「空白の時間」に、信頼の置ける地元の施設でブランドを周知する、新たなエリアマーケティングの形が確立されつつあります。

1. 【分析】なぜ今、地元企業は「銭湯・サウナ」を選ぶのか？

問い合わせの最多を占める地元企業（不動産、フィットネス、クリニック等）が、スキマッチに期待する3つの価値です。

◆「生活動線」のど真ん中： 銭湯やサウナは、地域住民が週に何度も、あるいは毎日通う場所です。Web広告のような一過性の接触ではなく、日常のルーティンの中で「繰り返し目にする」ことで、圧倒的なザイアンス効果（単純接触効果）を生んでいます。

◆「地域の信頼」を借りる： 古くから地域に根ざした施設に掲出される広告は、単なる看板以上の「信頼」をユーザーに与えます。「あのお店に行けば、あの広告がある」という安心感が、来店や問い合わせの心理的ハードルを下げています。

◆シニアから若年層まで、スマホを介さないリーチ： デジタル広告が届きにくい層や、スマホを置いてリラックスしている高感度なサウナ層に対し、フラットな状態で情報を届けることが可能です。

2. 多彩な活用カテゴリー（業種別活用例）

地域密着企業を筆頭に、スキマッチが現在マッチングを加速させている主なカテゴリーです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/172612/table/16_1_0cb9507ba2cd347a91a25421a971a5b8.jpg?v=202603220251 ]

3. 代表取締役 上田大季のコメント

「サービス開始から3か月、最も強く感じているのは**『場所が持つ信頼の力』**です。特に地元企業の方々からは、『Webでは届かない近隣住民の方に、どうにかして自社を知ってほしい』という切実な声をいただきます。銭湯やサウナという、地域で愛される場所の“スキマ”をメディア化することで、店舗の収益向上と企業の認知拡大、そして地域住民への有益な情報提供という三方良しのサイクルを、さらに月150%以上のスピードで加速させていきます。」

4. 今後の展望

スキマッチは今後、現在の主要エリア（東京・大阪・名古屋等）における施設ネットワークをさらに拡大し、特定の地域に特化した「エリアジャックパッケージ」の提供なども検討してまいります。

お問い合わせはこちらから :https://suki-match.com/