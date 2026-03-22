浪川大輔さんプロデュース＆豪華声優陣と夢のコラボ　あなただけに囁くワイヤレスイヤホン「浪川大輔×final ナミじゃない極みイヤホンZZZ」受注開始！

株式会社final

国内オーディオメーカー株式会社final（代表：細尾 満、本社：神奈川県川崎市）は、日本テレビの声優通販バラエティー番組「イケボdeポシュレww」にて、大人気声優・浪川大輔さんプロデュースのワイヤレスイヤホン「ナミじゃない極みイヤホンZZZ(https://shop.ntv.co.jp/item/7002a26A0001)」を、日テレポシュレ本店にて販売開始いたしました。

2026年4月19日（日）23:59までの受注販売となりますので、ぜひお早めにお買い求めください。

当社と浪川大輔さんとのタイアップは、2021年に発売し大きな反響を呼んだ第1弾完全ワイヤレスイヤホン「ナミじゃない極みイヤホン」から5年目を迎えます。

待望の新作となるワイヤレスイヤホン「ナミじゃない極みイヤホンZZZ」は、浪川さんの「癒しに特化したい」という想いに応えるべく、1年以上前から開発をスタート。

音質からデザインの細部に至るまで、二人三脚で試行錯誤を重ねて誕生した渾身の自信作です。



ベースとなるモデルは、ASMR専用の完全ワイヤレスイヤホン「ZE500 for ASMR(https://final-inc.com/products/ze500-asmr-jp)」をセレクト。「ZE500 for ASMR」は、声や息づかいだけでなく、マイクとの距離感や語りかけの方向まで感じ取れるほどの生々しさを持ち、SNSを中心に話題となっているモデルです。

「寝ころびながらでも快適に使用できるイヤホン」を目指し、自社最小設計の「超軽量&極小筐体」を採用。新開発の一体型ソフトイヤーピースにより、枕やクッションで耳を圧迫しても異物感をほとんど感じず、寝ている間に姿勢を変えても外れにくい構造となっています。

■浪川大輔さんこだわりのオリジナル仕様＆豪華イケボメンバー集結！

川崎のfinal本社にて浪川さん本人がガイダンス音声の収録を行なったことに加え、今回は「イケボメンバー全員のイヤホンにしたい！」というリーダー浪川さんの熱い思いから、江口拓也さん、小野友樹さん、石川界人さん、浦和希さんを含めた5名全員が全力で収録を行いました。

ケースとイヤホン本体のカラーは、浪川さんこだわりのチョコミントカラー（水色×茶色）を採用。音質からガイダンス音声まで、前作を超えるこだわりが随所に詰め込まれた完全オーダーメイド仕様です。

■専用アプリで広がる「ナミじゃない極み」体験

専用アプリを使用することで、過去最多となる18セット126種類のガイダンス音声をイヤホン本体に設定可能。メンバーごとの個性豊かなボイスを持ち歩くことができます。

さらに、ガイダンス音声はアプリ上で試聴できるほか、メンバー全員が考えた「特典ボイス」も特別に収録！バックグラウンド再生にも対応しており、お好きなタイミングでイケボに癒やされる至福の時間を楽しめます。

さらに、通常のチューニングから、まるで「フルフェイスヘルメット」をつけているかのように聴こえ方が変わる浪川さん監修のオリジナルチューニング「浪川モード」への切り替えや、イヤホン側で流れるガイダンス音声のボリューム設定、誤タッチを防ぐ「ASMRモード」、細かな音量調整が可能な「ボリュームステップ最適化」など、ナミじゃない極みイヤホンZZZ専用アプリで豊富なカスタマイズが可能です。



また、購入特典として、暗闇で光る「蓄光イヤーピース」を同梱！

このイヤホンでしか聴けない極上のイケボと、finalの音響技術が融合した「ナミじゃない極みイヤホンZZZ(https://shop.ntv.co.jp/item/7002a26A0001)」。日テレポシュレだけの特別なコラボレーションモデルを、この機会にぜひお楽しみください！

【浪川大輔×final ナミじゃない極みイヤホンZZZ】

ナミじゃない極みイヤホンZZZ

◎特長

・大ヒット企画「ナミじゃない極みイヤホン」から5年ぶりの最新作

・音質からガイダンス音声、チョコミントカラーまで浪川さんこだわりのオリジナル仕様

・イケボメンバー5名（浪川大輔、江口拓也、小野友樹、石川界人、浦和希）のボイスを豪華収録

・全126種類のガイダンス音声を専用アプリでイヤホンへアップデート＆試聴可能

・アプリに35分超の「特典ボイス」を収録（バックグラウンド再生対応）

・番組で収録した「スペシャルボイス」も収録

・オリジナルチューニング「浪川モード」への切り替えが可能

・ベースモデルはASMR特化の超極小ワイヤレスイヤホン「ZE500 for ASMR」

・タップ操作とガイダンス音声をOFFにできる「ASMRモード」搭載

・「ボリュームステップ最適化」で細かい音量調整が可能

・長時間の使用を考慮した「ASMRポート」で耳への負担を軽減



◎購入特典

・蓄光イヤーピース（S、M、L）

◎スペック

・通信方式：Bluetooth(R)5.4

・対応コーデック：SBC、AAC

・連続音楽再生時間：イヤホン本体 最大4.5時間 / ケース込み 最大18時間

・充電時間：イヤホン本体 約1.5時間 / 充電ケース込み 約2時間

※イヤホン本体は急速充電に対応しており、10分の充電で約1時間の使用が可能

・バッテリー容量：イヤホン本体 25mAh / 充電ケース 350mAh

◎販売金額

12,800円（税込）

◎受注期間

2026年4月19日（日）23:59まで

◎発送予定日

2026年7月下旬以降

※詳しくは日テレポシュレ本店「ナミじゃない極みイヤホンZZZ」商品ページ(https://shop.ntv.co.jp/item/7002a26A0001)をご確認ください。

◎取り扱い

日テレポシュレ本店(https://shop.ntv.co.jp/item/7002a26A0001)

株式会社final

finalは神奈川県川崎市に本社を置く日本のイヤホン、ヘッドホン専門ブランドです。

再生音のクオリティは音楽体験に大きな影響を与えると考え、世界でもトップクラスと評価の高いハイエンドの平面磁界型ヘッドホンから手の届きやすいエントリークラスのイヤホンまで、価格に関わらず音楽から高揚感を得られるような音質設計を行なっています。



公式HP：https://final-inc.com/

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