『ひみつのアイプリ』映画化を記念してアイプリたちが大集合！2026年5月16日（土）ライブ開催決定!!「映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！」スペシャルイベント Secret Stage！

株式会社タカラトミーアーツ

ひみつのアイプリ製作委員会は、この度、『ひみつのアイプリ』 映画化を記念したアイプリたちが大集合のスペシャルイベント「「映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！」スペシャルイベント Secret Stage！」が2026年5月16日（土）立川ステージガーデンにて開催されることが決定したこと、また本日3月22日(日)からの公式ＨＰ一次先行・いち早プレリザーブ先行販売がスタートすることをご案内いたします。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただきますようお願い申し上げます。

映画化記念ならではの1日限りのSecret Stageをお届け！「映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！」スペシャルイベント Secret Stage！ 開催決定！

▼特報PV

https://www.youtube.com/watch?v=TDftMz_C-iY

『ひみつのアイプリ』 映画化を記念し、アイプリたちが大集合のスペシャルイベントの開催が決定！笑顔まんかい！なライブはもちろん、映画化記念ならではの1日限りのSecret Stageをお届け。会場チケットの公式ＨＰ一次先行といち早プレリザーブ先行は、本日3月22日(日)から開始いたします。立川ステージガーデンにみ～んな集まれ！

「「映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！」スペシャルイベント Secret Stage！」開催概要

■イベント名

「「映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！」スペシャルイベント Secret Stage！」

■会場・日程

2026年5月16日（土） 立川ステージガーデン

昼の部：【開場】13：30 【開演】14：30

夜の部：【開場】17：30 【開演】18：30

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。

■公演内容

『ひみつのアイプリ』 映画化を記念し、アイプリたちが大集合のスペシャルイベントの開催が決定！

笑顔まんかい！なライブはもちろん、映画化記念ならではの1日限りのSecret Stageをお届け。

立川ステージガーデンにみ～んな集まれ！

■出演者

藤寺美徳(青空ひまり役)／平塚紗依(星川みつき役)／土屋李央(五十嵐じゅりあ役)／川口莉奈(六堂える役)／小林竜之(七浦すばる役)／大森綺星(七浦おとめ役)／寺澤百花(八王子ビビ役)／日比優理香(一条寺サクラ役)／鈴木杏奈(二階堂タマキ役)／徳井青空(三ツ葉アイリ役)／和多田美咲(四之宮リンリン役)

※出演者は変更になる可能性がございます。

■会場チケット受付開始に関しまして

公式ＨＰ一次先行受付：

受付日時：3/22(日)12:00 ～ 4/1（水）23:59

受付ＵＲＬ：https://w.pia.jp/t/aipri-buzzrium/

※先行受付にて受付予定枚数に達した場合、一般発売を行わない可能性がございますので、お早めにお申し込み下さい。

いち早プレリザーブ先行受付：

受付日時：3/22(日)12:00 ～ 3/29（日）23:59

受付ＵＲＬ：https://w.pia.jp/t/aipri-buzzrium/

※お申込みにはぴあプレミアム会員のご登録が必要となります。

■会場チケット価格 （税込）

【一般チケット】9,800円

【親子チケット（大人1名、子ども1名）】14,500円

【親子チケット（大人1名、子ども2名）】17,700円

【親子チケット（大人2名、子ども1名）】23,700円

※3歳未満入場不可。

※全席指定。

※お１人様２枚まで、各公演1回ずつお申込みいただけます。

■特別協賛

株式会社タカラトミーアーツ

■主 催

エイベックス・ピクチャーズ株式会社

■制 作

株式会社バンダイナムコミュージックライブ

◯イベント詳細

https://aipri.jp/anime/live-event/9/

◯権利表記

(C)Ｔ-ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＡＰ製作委員会

(C)T-ARTS/syn Sophia/AIPRI MOVIE PROJECT 2026



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※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)Ｔ-ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＡＰ製作委員会

(C)T-ARTS/syn Sophia/AIPRI MOVIE PROJECT 2026