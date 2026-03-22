「あなたの人生は占えませんが、サイトは占えます」合同会社WEBでええじゃないか、怪しすぎる『WEBの占い鑑定団』で「Startup JAPAN 2026」に初出展！

合同会社WEBでええじゃないか

合同会社WEBでええじゃないか（本社：沖縄県那覇市栄原三丁目6番16号、代表：亀井 洋一郎）は、2026年4月15日（水）・16日（木）に幕張メッセにて開催される、約450社が出展するスタートアップ展示会「Startup JAPAN 2026」に初出展いたします 。

当日のブースでは、占い師風の怪しげなフードをかぶったWEBデザイン・マーケター集団が、企業様のWEBサイトをわずか5分で診断する新感覚のサービス『WEBの占い鑑定団』を提供いたします。

「あなたの人生は占えませんが、サイトは占えます。」

■ 出展の背景：WEBサイト改善の「最初の一歩」のハードルを下げる

スタートアップや中小企業において、「とりあえずWEBサイトを作ったものの、次の一手がわからない」「高額なコンサルタントに頼む予算もリソースもない」という声は少なくありません。

また、せっかく勇気を出してプロに相談しても、専門用語でデータに基づいた「正論」をぶつけられると、行動経済学における「現状維持バイアス」が働き、無意識に防衛本能が強まってしまいます。「理屈では分かっているが、動けない」--これが、WEB運用における大きな壁となっていました。

私たち自身もスタートアップだからこそ、その悩みが痛いほどよく分かります。そこで、WEB改善における”最初の一歩”の心理的ハードルを極限まで下げるために誕生したのが、エンタメ要素を取り入れた『WEBの占い鑑定団』です。

怪しいフードをかぶった占い師集団の正体は、プロのWEBデザイン・マーケター集団

■ なぜ「占い」なのか？ エンタメが行動を変える魔法になる

正装したコンサルタントからの「導線設計が不足しています」という指摘には耳を塞ぎたくなる担当者様も、怪しげなフードを被った占い師から「御社のサイトには、お客様が迷子になる致命的な”呪い”がかかっていますね」と言われれば、思わず身を乗り出してしまいます。

ユーモアと非日常感が心の壁を取り払い、笑いとともに提示された「痛い事実」がすんなりと腹に落ちる。この「耳を傾ける姿勢」を作り出すことこそが、本サービスの真の狙いです。

実際のWEBの占い鑑定サービス画面

■ ブースの見どころ：たった5分で本質を突く「WEBの占い鑑定団」

当日のブースでは、以下の鑑定フローをご体験いただけます。

【鑑定フロー】

「WEBの占い鑑定サービス」にて、10問の簡単な質問に回答（所要時間：約5分）

専門知識は一切不要です。現在のサイトの状況について、簡単な直感でお答えいただきます。

詳細な「鑑定結果レポート」のお渡し

回答内容に基づき、御社のサイトの「健康状態」や隠れた課題（呪い）をズバリと言い当てた詳細なレポートをその場でお届けします。

ご希望者への「無料WEBコンサル（30分）」のご案内

鑑定結果をもとに、さらに具体的な改善策を知りたい方には、後日オンラインにて無料のWEBコンサルティングを実施させていただきます。

自社の技術力を声高に叫ぶのではなく、まずは目の前のお客様に「楽しんで」もらい、ハッと気づきを得てもらう。退屈になりがちなBtoBの出会いを、もっと面白く本質的なものに変えていきます。

■ 「Startup JAPAN 2026」開催概要

約450社のスタートアップやスタートアップ支援企業が出展し、約13,000人のスタートアップ関係者が参加する予定の日本最大級の展示会です 。

【スタートアップジャパンエクスポ】スタートアップ企業が集う国内最大級のイベントに出展します。

イベント名： Startup JAPAN 2026

日時： 2026年4月15日（水）～ 4月16日（木）10:00～17:00 (予定)

会場： 幕張メッセ 国際展示場 展示ホール7・8

主催： Eight（Sansan株式会社）

小間番号： 3月20日以降順次発表されます。決定次第公式サイト等でお知らせいたします。

【ご来場に関するご案内】

参加には事前の申し込みが必要です 。 当日は会場が混雑するため、事前にお時間を確保できる『ブース訪問予約』も併せてご対応をおすすめします！

▼参加申込はこちら（Startup JAPAN 2026 公式サイト）

https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/?code=sj_sp_pk&utm_source=sp(https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/?code=sj_sp_pk&utm_source=sp)

※当日、ブースでの取材も大歓迎です。メディア関係者様のサイト鑑定も喜んで承りますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■ 会社概要

「もっと面白く、もっと本質的に。」をモットーに、常識にとらわれないアプローチで企業のWEB課題を解決するプロフェッショナル集団です。

会社名： 合同会社WEBでええじゃないか

所在地： 沖縄県那覇市栄原三丁目6番16号

代表者： 亀井 洋一郎

事業内容： WEBサイト制作、WEBマーケティング支援、コンサルティング業務

公式サイト： https://webdeeejanaika.net/

会社概要詳細： https://webdeeejanaika.net/company/