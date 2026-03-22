しまむらグループ、オンラインストア 「しまむらパーク」にて、3/23（月）より 「春休みフェア」 を開催！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループのオンラインストア「しまむらパーク」にて3月23日（月）より「春休みフェア」を開催することをお知らせいたします。

■しまむらパーク「春休みフェア」

しまむらグループのオンラインストア「しまむらパーク」では、3/23（月）～ 3/29（日）の期間中、「春休みフェア」を開催します。しまむらグループ各店（しまむら・アベイル・バースデイ・シャンブル・ディバロ）の商品をお求めいただけます。ぜひこの機会にお買い物をお楽しみください。

●「しまむらパーク」はこちら

https://www.shop-shimamura.com/

■「春休みフェア」商品ラインナップ

●しまむら

多数のインフルエンサーとコラボし、春夏のお出かけが楽しくなるようなトレンドアイテムを豊富に取り揃えています。

●アベイル

夏の快適アイテムから春夏トレンドアイテムまで、幅広い商品をご用意しています。

●バースデイ

お子さまの可愛いアウターや、キャラクターアイテム、寝具、雑貨などを豊富に取り揃えています。

●シャンブル

キャラクター雑貨や新生活にぴったりの収納アイテム、これからの季節におすすめのアウターを取り揃えています。

●ディバロ

春の一歩を家族みんなで楽しめるGAPのスニーカーや、フレッシャーズにぴったりのパンプスをご用意しております。新しい毎日をディバロの一足からはじめませんか。

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