それは病か怪異なのか『病は怪から ー心理士道満の相談室ー』(好野カナタ)が、コミックDAYSで3月22日より連載配信スタート！

株式会社講談社

裏路地の奥、古びた扉の向こうにその「相談室」はある。 迎えるのは、新人心理士・道満ハヤタ。彼には、人ならざるものの姿が視えていた。救いを求めて訪れる患者たちの背後に潜む影。それは病理が生み出した幻影なのか、それとも人を蝕む怪異なのか。曖昧な境界線の上に立つ男が、認知の歪みを照らし出す。心の闇を解き明かす、静謐なるホラー・ミステリー。





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