世界に誇る日本のカーカルチャーの祭典　Red Bull Tokyo Drift 2026

レッドブル・ジャパン株式会社

レッドブル・ジャパン株式会社は、2026年3月21日（土）神奈川県横浜市のESR横浜幸浦ディストリビューションセンター3にて、日本のカーカルチャーの魅力を凝縮した「Red Bull Tokyo Drift 2026」を開催しました。

普段は巨大な物流倉庫を、この夜だけはネオンライトと音楽に包まれた非日常の空間を演出。ショップや一般のオーナーによる珠玉のカスタムカーやドリフトカーなど総勢約500台のチューニングカーが集まりました。さらに、世界を舞台に活躍するドリフト・WRC・F1のレッドブル・ドライバーたちが一堂に会し、夢の共演が実現。レジェンドドリフトドライバーとともに、ここでしか見ることのできないドリフトパフォーマンスで約5,000人の観客を熱狂させました。

JDMのビックネームが集合。2フロアに及ぶ、約500台カーミーティング

レジェンドカービルダー、トップドライバー、カリスマカーオーナー自慢のカスタムカーが集結。昨年のプレイベントでは約100台の車両が展示されましたが、本イベントではさらにスケールアップし、約500台の車両が展示されました。

Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

他にも日本を代表するチューナー横幕氏率いるヴェイルサイド「フォーチュン」や、リバティーウォークの「LBワークス」＆「LBスーパーシルエット」、ポルシェの世界にワイドボディ文化をもたらした奇才中井氏の「RWB」といった、世界にファンを持つ有名車両も展示。JDMのビッグネームが集まったことも大きな注目を集めました。

また、２フロアに分かれたミーティングスペースでは、レッドブルが選び抜いた個人オーナーのカスタムカーやサーキットマシンが集結。国産チューンドはもちろん欧州車からヴィンテージアメリカンまで、日本が抱える現在のストリートカーカルチャーを象徴する色とりどりの車両が勢揃い。参加したオーナーはスマホ片手に愛車だけでなくお気に入りのチューニングカーを撮影し、SNSアカウントの交換など交流を図って和やかなムードを楽しんでいました。

レッドブル・アスリート、レジェンドドライバーによる圧巻ドリフト走行

Maruo Kono / Red Bull Content PoolJoerg Mitter / Red Bull Content PoolSuguru Saito / Red Bull Content PoolSuguru Saito / Red Bull Content Pool

会場内特設ドリフトコースでは、ド派手なカーアクションの数々が行われました。ドリフト界のレジェンド、マッド・マイク・ウィデットや注目の若きドリフトドライバー箕輪大也が、日本のドリフト文化を黎明期から牽引し、その礎を築き上げたレジェンド級のドリフトドライバー織戸学と共演。世代を超えたドリフトパフォーマンスを披露しました。

エスケープゾーンが少なく、コンクリートの柱が並ぶ特設インドアステージは、通常とは異なる緊張感をもたらします。さらに、アスファルトではなくコンクリート製の路面は予想以上にスリッピーでありながら、ドライバーたちは確実なマシンコントロールを披露しました。また、リズムよく次々と現れるマシンの走りとともに鳴り響く爆音の迫力は、サーキットで行われる競技とは一線を画し、会場全体を大きな熱気に包み込みました。

さらに、WRCの日本のトップ選手勝田貴元が、大会で使用する「GRヤリスラリー１」を使いドリフト走行。ドリフトドライバーとは違ったハイスピードな走りで、優勝ドライバーとしての貫禄を見せつけました。

ドリフトパフォーマンスは３回に渡り行なわれ、締めくくりとなるファイナルアクションでは屋外のスロープを使った派手なドリフトが行われました。アクション２に続いてこの回もレッドブルアスリートの勝田貴元がドライブする「GRヤリスラリー１」を筆頭に15台が登場。さらにトップドライバーが操る９台連結ドリフトなど、ここでしか見ることができないドリフトパフォーマンスは、熱心なドリフトファンからも歓喜の声が響きました。

「Red Bull MINI」が“ガルウィングドア”仕様に!? 箕輪大也、角田裕毅が「Red Bull Drift Mini」を乗り回す

Jason Halayko / Red Bull Content PoolJoerg Mitter / Red Bull Content PoolMaruo Kono / Red Bull Content PoolJoerg Mitter / Red Bull Content Pool

昨年のプレイベントでお披露目された「Red Bull Drift Mini」が、さらにチューニングを施して登場。

フレームから作り直されたFRレイアウトへの変更に加え、ドリフトの実戦で使用されてきたパワフルなモーターをスワップ。さらに、ハードなドリフト走行に対応したサスペンションセッティングなど、レーシングカーにも匹敵する大規模な改修が施されています。

この車両の改造を担当したのは、FDJに参戦する「Red Bull GRカローラ」をサポートするクスコレーシング（キャロッセ株式会社）。設計から製作までわずか2カ月という限られた期間ながら、事前にステアリングを握ったマッド・マイク・ウィデットも「パワフルでドリフトしやすい」と高く評価しました。

本番となるアクション2では、箕輪大也がステアリングを握り、角田裕毅を助手席に乗せてドリフトを披露。完全カスタムメイドの車体ながら、深いドリフトアングルを維持する走りは安定感も抜群です。

スリッピーな路面にもかかわらず、絶妙なアクセルワークとステアリング操作によって、ドリフトから切り返しまでを自在にコントロール。完全なドリフトスペックへと生まれ変わった Red Bull MINI のデビューは、多くの観客を驚かせました。

また、エスアンドカンパニーによって施工されたガルウィングドアによって、名実ともに翼を授けられているのも特徴。本モデルからドリフト走行が可能になりました。

なお、Red Bull Drift Mini の詳細は、レッドブルオフィシャルサイトで近日公開予定です。

Visa Cash App Racing Bulls日本GP限定スペシャルリバリー公開。Red Bull Drift Mini によってアンベールする粋な演出に大歓声！！！

Kunihisa Kobayashi/Red Bull Content Pool

この夜、白を基調に赤のアクセントがあしらわれたレッドブル・エナジードリンク チェリーエディション（3月31日発売）をモチーフにしたVisa Cash App Racing Bullsのスペシャルリバリーが世界で初めてお披露目されました。

そのサプライズ演出に観客は大興奮。大歓声に包まれる中、フォード・マスタングでリアム・ローソンとアービッド・リンドブラッドが登場しました。彼らの手によって新デザインのF1マシンが公開されるのかと思いきや、ドリフト仕様にカスタムされた「Red Bull Drift Mini」が、マッド・マイク・ウィデットのドライブで再び登場。観衆の前でF1マシンの周囲を旋回する派手なドリフトパフォーマンスを披露します。

その直後、目隠しされていたF1マシンのベールが外れ、新リバリーがついにお披露目となりました。予想を裏切るド派手なアンベールに、会場の熱気は一気に最高潮へ。この日を注目していたF1ファンのみならず、会場にいたすべての観客の意表を突く瞬間となりました。

Red Bull Drift Mini のパフォーマンスに視線が集まる中、突如としてベールが外れる演出には、この日最大級の歓声が上がり、多くの来場者がその歴史的瞬間をスマートフォンに収めていました。

Red Bull Tokyo Drift はカーカルチャーの祭典！音楽、ファッションにも注目！あの映画の伝説的なサンプリング『TOKYO DRIFT』に会場熱狂

Joerg Mitter / Red Bull Content PoolMaruo Kono / Red Bull Content Pool

映画『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』の主題歌「TOKYO DRIFT (FAST & FURIOUS)」をサンプリングした最新曲『TOKYO DRIFT』をリリースし、TikTokでの楽曲再生回数は2億回を突破。

JDMカルチャーをテーマにしたユーザー生成コンテンツが3万件以上投稿されるなど、世界から大きな注目を集める日本発の8人組グローバルボーイズグループ「ONE OR EIGHT」がライブステージに登場。

日本のカーカルチャーを象徴する同楽曲『TOKYO DRIFT』で会場を盛り上げ、イベントの象徴的な瞬間を演出しました。

さらに、レッドブルによる人気サイファー企画「Red Bull RASEN」のライブでは、「Red Bull Tokyo Drift 2026」を記念したスペシャルエピソードとして、次世代ヒップホップシーンを担うMCであるAOTO、Bonberoの2人が登場。加えて、大の車好きとしても知られる日本を代表するプロデューサーの一人であるKMもステージに出演し、ライブパフォーマンスを披露。

そのほか、Marzy、DJ MANAMI、TAKENOKO（amapinight）、SAKURA（amapinight）といったDJ陣が会場を終始盛り上げ、ストリートからモードまで多様なファッションに身を包んだ観衆が集結。従来のモータースポーツイベントとは一線を画す空気感の中、映画のワンシーンさながらに、カーカルチャーとパーティーが融合した空間が広がりました。

Suguru Saito / Red Bull Content PoolSuguru Saito / Red Bull Content Pool

【イベント概要】

名 称：Red Bull Tokyo Drift 2026

日 時：2026年3月21日（土）15:00-21:00

場 所：ESR横浜幸浦ディストリビューションセンター3

主 催：レッドブル・ジャパン株式会社