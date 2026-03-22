【DIGIMON CON 2026】YouTube同時接続数２万人！世界中が熱狂！『デジモンテイマーズ』25周年プロジェクト始動！「カードスラッシュ」アイテム『ディーアーク』がカラー液晶で待望の復活！

東映アニメーション株式会社

東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、2026年3月22日(日)に開催された全世界配信イベント【DIGIMON CON 2026】にて、TVアニメ『デジモンテイマーズ』の放送開始25周年を記念したプロジェクトを解禁いたしました。25周年のアニバーサリーイヤーを彩る、最新玩具情報、新規描きおろしイラスト、そしてキャストメッセージをお届けします。

■【DIGIMON CON 2026】の配信動画はこちら

URL：https://www.youtube.com/watch?v=8mC-0kEBkAA

■ 全世界が熱狂！同時接続数２万人を記録したデジモン配信イベント

世界中のデジモンファンへ向けた配信イベント【DIGIMON CON 2026】は、日本のみならず北米、アジア、欧州でも視聴され同時接続数は２万人を突破。新作スマートフォン向けアプリゲーム「デジモンUP」の発表もあり、大きな話題を呼びました！

■TVアニメ『デジモンテイマーズ』25周年を記念して、「ディーアーク -25th COLOR EVOLUTION-」が発売決定！25周年記念新規描きおろしイラストも公開！

3月22日(日)に行われた、全世界のデジモンファンへ向け「デジモンに関する遊びの総合的な祭典」をお届けする配信イベント【DIGIMON CON 2026】にて、「デジモンテイマーズ25周年記念！液晶玩具最新情報」コーナーに、李健良役・山口眞弓と牧野留姫役・折笠富美子が出演！2026年4月1日に25周年を迎える「デジモンテイマーズ」の思い出を振り返りました。配信内では、初解禁となる「ディーアーク -25th COLOR EVOLUTION-」の商品情報と、25周年を記念した新規描きおろしイラストを公開！イラストは、主人公の松田啓人とパートナーデジモンであるギルモン、そしてクルモンの姿が描かれ、その側には李健良＆テリアモン、牧野留姫＆レナモンのシルエットも。特別イラストの完成をお楽しみに！

さらに、「デジモンテイマーズ」を長年愛してくださった全世界のファンに向け、松田啓人を演じた津村まことからのコメントも公開！25周年を迎えた「デジモンテイマーズ」、引き続き応援よろしくお願いします。

▼松田啓人役・津村まことコメント全文

デジモンテイマーズ25周年おめでとうございます。

こんなに長い年月みなさんに愛される作品に携われたこと本当にありがたく嬉しく思います。

たまにデジモンの仕事でみんな集まると、当時に戻ったような和気藹々とした雰囲気で楽しいです。

野沢雅子さんを中心としたその空気感が作品に乗って見てくださってるみなさんに伝わり愛される作品になったのかなーと勝手に思ってます。

25th イラストもまた新たな表情が見られてうれしいですね。シルエットキャラもこれから見られるんですよね？

もっともっとたくさんのキャラたちの姿も見たいですねー。

世界各国で楽しんでいただいているデジモンテイマーズ。愛していただいてありがとうございます。

またみんな揃って何かできたらいいなーと思っております。これからも応援よろしくお願いします。

▼「ディーアーク -25th COLOR EVOLUTION-」発売情報

TVアニメ『デジモンテイマーズ』25周年記念！

カラー液晶や振動モーターを搭載した「ディーアーク」が登場！

～カードスラッシュ！物語を追体験しよう！～

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では『ディーアーク -25th COLOR EVOLUTION- 松田啓人カラー／李健良カラー／牧野留姫カラー』(各14,300円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年3月22日(日)13時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)

商品購入ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000247738/?rt=pr

■商品特長

TVアニメ『デジモンテイマーズ』25周年を記念して、2001年に発売された「ディーアーク」にカラー液晶をはじめとしたアップデートを加えた『ディーアーク -25th COLOR EVOLUTION-』を発売いたします。

本体カラーは、松田啓人カラー／李健良カラー／牧野留姫カラーの計3種展開。

2001年に発売された玩具「ディーアーク」のオリジナル版をベースに新規設計を行い、カラー液晶と充電池のみならず、振動モーターの内蔵も、サイズ感を損なうことなく実現しました。

カラー液晶を搭載することにより、キャラクターがカラーになるだけでなく背景もカラーになることで、エリアによって異なる、臨場感溢れる背景も楽しめます。

冒険中、デジモンだけでなく、他の「テイマー」やパートナーデジモンを始めとした物語中に登場したキャラクター達も登場。更に、映画『デジモンテイマーズ 冒険者たちの戦い』から「浦添海」「上原美波」や映画『デジモンテイマーズ 暴走デジモン特急』から「パラサイモンに寄生された牧野留姫」が登場。「パラサイモンに寄生された牧野留姫」とはバトルも可能です。

また、本体に内蔵された充電池により、付属の充電ケーブルで充電することで遊ぶことができます。充電ケーブルはUSB Type-Cに対応しております。

※充電にはパソコンなどのUSBポートが必要です。

本商品では、プレイヤーがパートナーになるデジモンを選択し、「テイマー」となって現実世界や広大なデジタルワールドを冒険することで「デジモンテイマーズ」の物語を追体験することができます。

冒険中は『The Biggest Dreamer (TVサイズ)』がBGMとして再生されるほか、ボタン入力でパートナーデジモンの収録ボイスも聞くことができます。

登場するデジモンはパートナーデジモンを含め100体以上収録。物語に沿ったボスデジモンも登場します。更に、デジモンだけでなくデ・リーパーも登場。一部のデ・リーパーは大きいサイズのドット絵で登場し、迫力のある演出になっています。

バトル遊びは「連打」「振る」「指定ボタン押し」の3種からバトル方法が決定します。バトルの進化演出時にはアニメさながらの映像が流れ、進化演出毎の楽曲が再生されるほか、本体内蔵の振動モーターでの振動など、様々な進化を迫力満点の進化演出で楽しむことができます。

トレーニングでデジモンサーチポイントを貯めて、作中をイメージしたサーチ画面の演出が再生されるデジモンサーチを行うことで、バトルを有利に進める為のカードを探す機能も搭載されています。

商品には、プラスチック製の専用カードがそれぞれ14枚同梱。カードスラッシュ機能も搭載しました。

カードスラッシュの演出時には『SLASH!!』と共に映像が流れ、カード毎に音声が再生されます。使用したカードによって、バトルを有利に進めるための様々な効果が発動します。

※専用カード14枚のうち「ブルーカード」は、3商品共通で同梱されます。

※「超進化プラグインS」「ブルーカード」「手作りブルーカード」「レッドカード」はバトルでは使用できません。

※専用カードを「ディーアーク -25th COLOR EVOLUTION-」にカードスラッシュして遊ぶ際、専用カードに傷がつく恐れがあります。ご了承ください。

収録楽曲や収録ボイスについては、冒険中だけでなく、楽曲やボイスを再生することのできるプレイモードも搭載。楽曲を再生させながらキャラクターのセリフを再生させることも可能です。収録ボイスは350ワード以上で、当時のテイマーとパートナーデジモン、クルモンの新規撮りおろしボイスを含む音声を収録しています。

※今井由香氏の新規撮りおろしボイスは収録されていません。

※音声仕様は本商品オリジナルの新規撮りおろしボイスのほか、「SuperCompleteSelectionAnimationディーアーク」に収録されている音声を一部使用しています。

そのほかにも、「キャンプ画面」では、ご飯を食べたり焚火を囲んだり、いつでもパートナーデジモンやクルモンと触れ合うことができ、パートナーデジモンやクルモンたちの様々なシーンを見ることができます。冒険の途中で仲間になったデジモンたちを一覧でチェックできるコレクション機能も搭載されています。

さらに、お馴染みの通信機能も搭載。『ディーアーク -25th COLOR EVOLUTION-』シリーズ同士はもちろん、発売済みの『デジヴァイス -25th COLOR EVOLUTION-』『D-3 DIGIMON DETECT & DISCOVER -25th COLOR EVOLUTION-』『デジタルモンスターCOLOR』『デジタルモンスターCOLOR デジモンクロスウォーズ 15th Edition』『デジモンペンデュラムCOLOR』シリーズとも通信バトルが可能になっています。

※本商品は、本商品及び発売済みの『デジヴァイス -25th COLOR EVOLUTION-』『D-3 DIGIMON DETECT & DISCOVER -25th COLOR EVOLUTION-』『デジタルモンスターCOLOR』『デジタルモンスターCOLOR デジモンクロスウォーズ 15th Edition』『デジモンペンデュラムCOLOR』シリーズのみに通信対応しております。

※通信を行う場合は、上記機種の取扱説明書を参照してください。

※本商品以外の予約・販売は既に終了しております。

※『ディーアーク -25th COLOR EVOLUTION- 松田啓人カラー／李健良カラー／牧野留姫カラー』のプログラムは、本体初期設定時の初期デジモン選択画面と本体初期設定後に入手出来るアイテム以外、全て同じです。

※本商品以外は全て別売です。

■商品概要

・商品名 ：ディーアーク -25th COLOR EVOLUTION-

松田啓人カラー／李健良カラー／牧野留姫カラー

( https://p-bandai.jp/item/item-1000247738/?rt=pr )

・価格 ：各14,300円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：本体…1

充電ケーブル…1

専用カード…各1(計14)

取扱説明書…１

・商品サイズ：本体…H約170mm× W約79mm× D約52mm

専用カード…各H約86mm× W約59mm

・対象年齢 ：15才以上

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ：2026年3月22日(日)13時～2026年4月22日(水)23時予定

・商品お届け：2026年7月予定

※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

※本商品は、店頭やイベント等で販売する可能性があります。

■「デジモンテイマーズ」とは？

・あらすじ

どこにでもいるごく普通のデジモン大好き少年だったタカト。そんなタカトが見つけた青いカードは、カードリーダーを本物のデジヴァイスに変える不思議な力を秘めていた。画面に映るデジモンのタマゴ・デジタマをドキドキしながら見守るタカト。しかし次の日の朝、タカトが見たものはすでに割れてしまった空っぽのデジタマだった。それでもデジモンの誕生を信じ、生まれたはずのデジモンを自分から探しに行くタカト。そしてタカトは空から降りてきた光の下でついに出会う。ずっと夢見ていた本物のデジモンに。タカトの想像したとおりの姿で生まれてきたタカトだけのデジモン・ギルモンに。「僕が、僕が考えたんだよ、君は……」ギルモンと出会えたことに素直な喜びを感じ、失敗したり落ち込んだりしながらも一生懸命ギルモンの世話を続けるタカト。好奇心いっぱいの行動でときにはまわりを驚かせながらも、無邪気にタカトを慕うギルモン。そんな２人の二人三脚の冒険は今やっと始まったばかり。はたしてこれから２人をどんな事件が待ちうけているのだろうか……！？

・キャラクター

松田啓人

ちょっと気が弱くて争いが苦手なところもあるけれど、基本的にはどこにでもいそうなごく普通の元気な小学生。デジモンが大好き。そんなタカトがある日たまたま手に入れた青いカードはカードリーダーをデジヴァイスに変形させる不思議な力を持っていた。しかもデジタマから生まれてきたのはタカトが考えたとおりのデジモン・ギルモンそのもの。その日からタカトのテイマーを目指す奮闘が始まった！！

ギルモン

タカトのパートナー。小型の恐竜のような姿をしたハ虫類型デジモン。実はタカトの落書きから生まれたデジモンで、誕生したときから成長期のこの姿をしていた。高い戦闘能力を秘めているが、一方で性格や知識は生まれたばかりの子供といっしょ。無邪気で好奇心旺盛、いつも楽しいことを探して遊びまわり、タカトを心配させている。

牧野留姫

どこか謎めいた雰囲気さえ漂わせている少女。デジモンは戦うためだけに生まれてきた存在だと固く信じ、パートナーのレナモンと共に最強のテイマーを目指して孤独な戦いを続けている。しかしタカトたちとの交流の中、デジモンとの関係が変化していった。

レナモン

ルキのパートナー。キツネを思わせる姿をした獣人型デジモン。非常に俊敏でスピードを活かした攻撃を最も得意としている。ルキの命令には絶対忠実で自分自身の感情を表に出すことはほとんどなかったが、ルキとの信頼関係を強め、進化することが可能になった。

李健良

香港人の父親と日本人の母親の間に生まれたハーフの少年。小さな妹(小春）がいるせいか穏やかで落ち着きがあり、実際の年齢よりもかなり年上に見える。また技術者の父親の影響でパソコンやインターネットのあつかいにも非常に優れている。パートナーのテリアモンを友達として大切にしているが、その一方でテリアモンが進化やバトルなどデジモンの本能に基づいた行動を取ることをひどく嫌っている。

テリアモン

リーのパートナー。ぬいぐるみのようなカワイイ姿のデジモンで、大きな耳で空を飛ぶことも出来る。性格は非常にマイペースで楽観的だが、考えたことをそのまま口に出してしまうちょっとナマイキな一面も？ 口グセは「モーマンタイ」（広東語で「気にするな、気楽にいこう」という意味の言葉）。

・放送期間

2001年4月1日～2002年3月31日

・スタッフ

原案：本郷あきよし

連載：「Vジャンプ」（集英社）

シリーズディレクター：貝澤幸男

シリーズディレクター補：中村哲治

シリーズ構成：小中千昭

キャラクターデザイン：中鶴勝祥

総作画監督：信実節子

美術デザイン：渡辺佳人

CGデザイン：荒牧伸志

音楽：有澤孝紀

ビデオ編集：東京現像所

企画：川上大輔、木村京太郎、関弘美

制作協力：東映

制作：フジテレビ、読売広告社、東映アニメーション

・キャスト

松田タカト：津村まこと

ギルモン：野沢雅子

李ジェンリャ：山口眞弓

テリアモン：多田葵

牧野ルキ：折笠富美子

レナモン：今井由香

ナレーション：野沢雅子

■全50話の見放題はこちら！

『東映アニメチャンネル』約10,000本のアニメを配信中！

https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/?benefitId=toeianimejp&ref=dvm_ptm_off_jp_ac_c_toeianimejp(https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/?benefitId=toeianimejp&ref=dvm_ptm_off_jp_ac_c_toeianimejp)

■デジモンとは

1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく、友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。アニメは1999年公開の「デジモンアドベンチャー」を皮切りに、TVシリーズを全９作・映画全13タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。

2025年10月より、約2年ぶりの新作となる「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」の放送が開始。また、ゲーム最新作「デジモンストーリー タイムストレンジャー」は、2025年10月の発売後、シリーズ最速で累計出荷本数100万本を突破。

25年以上の歴史があるデジモンは、今なお進化し続けている。

【著作権表記】

(C)本郷あきよし・東映アニメーション

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