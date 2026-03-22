【香川ファイブアローズ】4/4-5ホームゲーム 安藤不動産presents「しろとり動物園」出張動物園がやってくる！

株式会社ファイブアローズ

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香川ファイブアローズは、2026年4月4日(土)および4月5日(日)に開催されるホームゲームにおいて、安藤不動産株式会社（京都府京都市中京区）にお力添えいただき、会場外特設ブースにてしろとり動物園の「出張動物園」を開催することをお知らせいたします。

「バスケの熱狂」と「動物の癒やし」を一度に楽しめる、春休み最高の思い出作り。バスケ観戦が初めてという方もアロニャーのお友達に会いに、ぜひご家族連れでお越しください。





【イベント概要】

香川県唯一の動物園として知られるしろとり動物園から、ウサギやモルモットなどの愛らしい動物たちがアリーナに駆けつけます。お子様から大人まで、どなたでも間近で動物たちと触れ合うことができる特別企画です。



■開催日

B3リーグ レギュラーシーズン 2025-26 第27節 湘南ユナイテッドBC戦

2026年4月4日(土) 14:00試合開始

2026年4月5日(日) 14:00試合開始



■出張動物園 開催時間

両日 11:00 ～ 15:00 (予定)



■会場

高松市総合体育館 屋外特設スペース



■内容 小動物との触れ合い体験、写真撮影

※天候や動物の体調により、内容が変更または中止となる場合がございます。

※動物は変更になる可能性がございます。

※動物とのふれあいには当日の試合観戦チケットが必要となります。

（試合観戦チケットのない方は\500の入場料が必要となります。）



■しろとり動物園について

香川県東かがわ市にある、動物との距離の近さが魅力の動物園。「自由すぎる動物園」の愛称で親しまれ、ホワイトタイガーの飼育や、園内の至る所で動物たちと触れ合えるユニークな展示が全国的にも注目を集めています。