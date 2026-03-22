『デジモン』新作スマートフォン向けアプリゲーム『デジモンUP』2026年リリース決定！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントより、『デジモン』の新作スマートフォン向けアプリゲーム『デジモンUP』の2026年リリースが決定したことをお知らせいたします。

あわせて、本作のロゴとティザーPVも解禁されました。ぜひ、2026年のリリースをおまちください。

新作スマートフォン向けアプリゲーム『デジモンUP』 2026年リリース決定！

詳細は公式サイト・公式SNSをご確認ください。

【公式サイト】https://dgup.bn-ent.net/

【公式X】 https://x.com/Digimon_up_jp

【公式Facebook】 https://www.facebook.com/digimon.up/

※リリース時期は予告なく変更になる場合があります。

『デジモンUP』とは

本作は、「またデジモンと強くなれる」をコンセプトとした『デジモン』シリーズ待望の新作スマートフォン向けアプリゲームとなります。

本作のためだけにすべてのドットイラストを新たに描き下ろしているほか、ゲーム内にはデジヴァイスなどの玩具シリーズやデジモンカードゲームなどたくさんのデジモン要素が登場予定となっております。

ティザーPV公開！

リリース決定を記念して、ティザーPVをYouTube上にて公開中！ぜひ、ご視聴ください。

公式SNSをフォローのうえ、リリースに向けた続報をお待ちください。

『デジモンUP』ティザーPV公開中！

URL：https://youtu.be/f_iLOWQj7IA

アプリ 基本情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=f_iLOWQj7IA ]

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2117_1_d268271cd6614f3627c17876b9498a15.jpg?v=202603220251 ]

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※Apple、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google PlayはGoogle LLCの商標です。