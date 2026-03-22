新宿中央公園の桜・夜桜ライトアップ

一般財団法人 公園財団

新宿中央公園ではソメイヨシノ・タカトオコヒガンザクラ等、多種多様な桜の木が植えられております。2026年、ソメイヨシノは3月下旬ごろに開花予定です。また、3月20日からは夜桜のライトアップを実施しております。

2026年3月撮影 タカトオコヒガンザクラ2025年4月撮影 ソメイヨシノ

夜桜ライトアップ

新宿中央公園の芝生広場で、夜桜のライトアップを実施。昼の温かみのある桜の景色とは異なった幻想的な様子をご覧いただけます。

日程 2026年3月20日～2026年4月12日

点灯時刻 16:00～22:00

点灯場所 芝生広場(東)デッキテラス周辺

の桜の木

※園内は入場料等ございませません。

※ご自由に入退出いただけます。

2025年4月夜桜ライトアップの様子2025年4月夜桜ライトアップの様子

桜等の植物を紹介したリーフレットを配布中

新宿中央公園でみられる桜の仲間や桜に似た春の植物を掲載したリーフレットを3月下旬から配布中です。植物についての情報、園内散策を楽しめる桜MAP・桜にまつわる豆知識を掲載しています。園内の各チラシラックに設置しています。是非手に取って園内散策をお楽しみください。

新宿区立 新宿中央公園

新宿中央公園 芝生広場

新宿中央公園は、新宿区立の公園として最大な面積を誇る公園です。公園内には「芝生広場」や、新宿副都心の景色を一望できる「眺望のもり」、季節の花々を楽しめる「花のもり」などの施設があります。また、子供たちが遊べる「ちびっこ広場」には、複合遊具や大きな滑り台などの遊具があります。

〒160-0023 東京都新宿区西新宿2-11-1

指定管理者：新宿中央公園パークアップ共同体

（（一財）公園財団・（株）昭和造園・日建総業（株）・小田急電鉄（株））

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