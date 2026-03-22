「学生ピッチ甲子園2026」関東予選グランプリ決定！学生起業家2名が全国大会進出

クレドホールディングス株式会社

学生起業家が事業で競うピッチイベント「学生ピッチ甲子園」は、このたび関東予選を、東京都が運営するスタートアップ支援拠点「Tokyo Innovation Base（以下、TIB）」にて開催し、盛況のうちに終了いたしました。

Tokyo Innovation Baseは、起業家・企業・投資家など多様なプレイヤーが集い、イノベーション創出を促進する国内有数のスタートアップ拠点であり、本大会はその中心的な場にて実施されました。

本大会は現在、全国各地で予選を展開しており、次なるステージとして北海道・東北および北陸エリアでの開催を予定しております。

なお、決勝大会は2026年4月29日、アジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンスとして国内外から注目を集める「SusHi Tech Tokyo 2026」（会場：東京ビッグサイト）にて開催予定です。

■ プロフェッショナルな視点による審査

本大会では、スタートアップ投資、事業開発、IT・SaaS領域の経営など、各分野の第一線で活躍するプロフェッショナルが審査を行い、実務視点に基づいた評価が行われました。

近藤 裕文 氏 サイバーエージェント・キャピタル 代表取締役社長山本 正喜 氏 株式会社kubell 代表取締役磯田 将太 氏 グロービス・キャピタル・パートナーズ プリンシパル大関 綾 氏 オリナス株式会社 代表取締役

■ 審査員

近藤 裕文 氏 サイバーエージェント・キャピタル 代表取締役社長

山本 正喜 氏 株式会社kubell 代表取締役

磯田 将太 氏 グロービス・キャピタル・パートナーズ プリンシパル

大関 綾 氏 オリナス株式会社 代表取締役

■ 関東予選 レポート

関東予選では、多様な分野で事業を展開する学生起業家が登壇し、ハイレベルなピッチが繰り広げられました。厳正なる審査の結果、以下の2名が決勝大会への進出を決定いたしました。

■ 決勝進出者（敬称略）

脇田 歩（法政大学）｜CartFit

既存のカート（台車）に後付けでAI・センサーを搭載し、自動走行やデータ活用を可能にすることで、物流・空港・倉庫・配達現場における業務効率化を実現するロボティクス事業。

長谷川 恭平（東京大学大学院）｜zacitra（ザシトラ）

熟練職人の暗黙知をAIによって抽出・データ化し、誰もが再現可能な形で共有することで、技術継承を実現。人手不足という社会課題に対応する製造業DX事業。

そのほかにも、以下の学生起業家が登壇し、多様な視点からの事業提案が行われました。

■ 登壇者（敬称略）

森 環菜（東京大学）｜翠芽 -SUIGA-

奥野 樹（慶應義塾大学）｜MENTIA

清水 虹希（慶應義塾大学）｜nonu

各登壇者ともに、社会課題への着眼点と事業としての実現性を兼ね備えた提案を行い、学生起業家のレベルの高さを示す内容となりました。

■ 「SusHi Tech Tokyo 2026」での決勝開催

2026年の決勝大会は、アジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」の会場内にて開催されます。

SusHi Tech Tokyoは、世界中のスタートアップ、投資家、大企業、行政関係者が集まるグローバルイベントであり、学生ピッチ甲子園のファイナリストたちにとって、国内外へ挑戦するための大きな舞台となります。

当日は、全国予選を勝ち抜いた学生起業家によるピッチのほか、投資家・起業家による審査、来場者との交流機会なども予定しています。

■ 募集要項・審査基準

全国の学生に広く門戸を開き、5つの多角的な評価軸に基づいて、「次世代の産業を担うイノベーティブな人材」を厳正に審査します。

対象： 全国の学生（高校・大学・大学院・専門学校等）

審査基準： 1 新規性・創造性

2 ビジネスモデル（マネタイズ）

3 実現可能性

4 市場成長性・魅力的な事業領域か

5 経営者の素質・プレゼン力

優勝賞金： 1,000万円（全国大会優勝時）

■ 応募方法（登壇エントリー・観覧申し込み）

以下のフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

登壇エントリーフォーム：https://forms.gle/ygpnH5E7BopdgiJ59

観覧申込フォーム：https://forms.gle/H1B8Ht19hVo3kh2x7

💡応募前に、募集要項をご確認ください。各予選の締切は公式SNSをチェック！

最新情報は公式SNSにて発信中。

Instagram: 日本大会 @pitch_koshien 世界大会 @world_student_pitch

Facebook: @学生ピッチ甲子園

■ 主催団体概要

主催：学生ピッチ甲子園 2026 実行委員会

運営事務局：クレドホールディングス株式会社

本プロジェクトは、YUME PROのメインイベントとして、「学生スタートアップ創出支援」「学生起業家のコミュニティづくり」への貢献を目的としています。2023年の開始から4回目を迎える本年度は、学生のビジネスアイデアをより大きなチャンスへと昇華させ、社会変革を促す一助となることを目指します。さらに、世界最大級の学生ピッチコンテストを目指し、今年度から海外大会（World Student Pitch）も開催し、アジア6か国、オーストラリア、ナイジェリアでの大会実施をしております。

取材・メディア関係者の方へ

当日の最終審査では、会場での取材や参加者インタビューも可能です。

メディア関係者の皆様からのご来場・取材申請を心よりお待ちしております。

本件に関するお問い合わせ先

YUME PRO 2026 実行委員会

担当：山城

TEL：03-6280-6885

Email：yumepj.official@gmail.com