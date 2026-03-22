スペースシードホールディングスは、「全国知識製造業会議2026」に 株式会社スペースノーム研究所ブースを通じて出展します

スペースシードホールディングス株式会社

スペースシードホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木健吾、以下「SSHD」）は、2026年3月27日（金）に東京都立産業貿易センター 浜松町館にて開催される「全国知識製造業会議2026」（主催：株式会社リバネス）において、株式会社スペースノーム研究所（リバネスグループ）のブースを通じ、SSHDが推進する宇宙関連研究の紹介を行いますのでお知らせいたします。

「全国知識製造業会議2026」開催概要

全国知識製造業会議は、日本全国の中堅・中小企業がもつ知識や技術を、分野や業種の壁を超えて組み合わせることで新たなイノベーションを生み出すことを目的に、株式会社リバネスが主催する大規模なビジネスカンファレンスです。2026年の開催では63社が出展し、ショートピッチ、基調講演、セッション、ブースでの交流など多様なプログラムが予定されています。

名称 全国知識製造業会議2026

日時 2026年3月27日（金）10:00～18:00

会場 東京都立産業貿易センター 浜松町館5F 展示室（東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝）

主催 株式会社リバネス

公式サイト https://km.lne.st/

出展の背景と目的

SSHDは、「SFをノンフィクションにする」をミッションに掲げ、2040年までに人類が宇宙空間で居住するために必要な技術基盤の構築を目指す宇宙系ディープテックベンチャービルダーです。地上でのロンジェビティ（長寿）事業やバイオテクノロジーの商業化を第一段階とし、これらの地上事業で培った技術・知見を宇宙空間での居住・生命維持システムに応用する「地球から宇宙へ」のデュアルユース戦略を推進しています。

株式会社スペースノーム研究所は、リバネスグループにおいて「NEST（自然・工学・科学・技術）+SPACE（宇宙）」を統合した研究・教育の推進を担う企業であり、SSHDの代表取締役・鈴木健吾がSPACE LAB.所長を兼任しています。本会議では、スペースノーム研究所のブース内において、SSHDの宇宙関連研究について来場者に直接ご紹介する予定です。

ブースでの紹介内容

SSHDは、今回のブース出展を通じて、以下の宇宙関連研究および技術について紹介する予定です。

■ 宇宙環境における発酵技術の研究開発

SSHDはJAXA支援の共創プログラム「SPACE FOODSPHERE」に参画し、宇宙空間での発酵技術や養殖技術の開発を推進しています。限られた資源を最大限に活用し、宇宙飛行士の栄養とQOLを維持するための閉鎖循環型食料生産技術の確立を目指しています。

■ ロンジェビティ技術の宇宙応用

中核子会社リジェネソーム株式会社を通じたエクソソーム研究やエピジェネティック時計技術は、微小重力環境下で加速する宇宙飛行士の老化現象抑制技術に直結します。地上でのアンチエイジング研究成果を宇宙での健康維持に展開するデュアルユースの技術アプローチを紹介します。

■ 宇宙実験基盤・超小型宇宙実験モジュール

スペースノーム研究所と連携し、実験用小型モジュール「Space Agent」を活用した地球軌道上での実験の実施基盤の紹介をします。

■ 次世代SPS（Spark Plasma Sintering）装置

岡山理科大学とのパートナーシップのもと、超高圧領域での焼結を可能とする革新的なアンビルセル構造を前提としており、新素材の開発を効率的に行う装置の紹介をします。

■ 持続可能な宇宙居住に向けたロードマップ

SSHが掲げる2040年の宇宙居住実現ロードマップと、それを支える「Fermentation and Longevity Fund」を通じたベンチャービルダーモデルの全体像について紹介します。

株式会社スペースノーム研究所について

株式会社スペースノーム研究所（旧：株式会社NEST EdLAB）は、リバネスグループの一員として、地球上の自然・工学・科学・技術・宇宙（NEST+SPACE）を統合し、超長期的な視点で地球の持続可能性と人類の活動領域の宇宙への拡張を目指す研究・教育機関です。「10世代先の地球をデザインする」をビジョンに掲げ、次世代教育事業「NEST LAB.」と宇宙利用研究事業「SPACE LAB.」を両輪として事業を展開しています。

スペースシードホールディングス株式会社について

会社名 スペースシードホールディングス株式会社（Space Seed Holdings Inc.）

設立 2024年1月

所在地 東京都港区浜松町2丁目2番15号 浜松町ダイヤビル2F

代表者 代表取締役 鈴木 健吾（農学・医学博士）

事業内容 ロンジェビティ・バイオテクノロジー事業、発酵技術事業、宇宙システム・居住技術開発

公式サイト https://ss-hd.co.jp