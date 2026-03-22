【4月30日(木)19:30～渋谷】早稲田出身経営者が集結｜AI時代の経営と人脈を語る「稲門経営者サミット」開催！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。今回、2026年4月30日(木)19:30～COLOR.as 水野代表・SparkNow 樫根代表のコラボで、早稲田出身経営者が集う決裁者限定の少人数経営者会を開催すると発表した。

2026年4月30日(木)19:30～稲門経営者サミット /早稲田発、次代を創るリーダーの集い

【4月30日(木)19:30~】稲門経営者サミット ～早稲田発、次代を創るリーダーの集い～/主催:水野 真由美（COLOR.as 代表）×樫根 久澄（SparkNow 代表）

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4920043/view

次代を創るリーダーのための「稲門経営者サミット」

AIやテクノロジーの進化によりビジネス環境が大きく変化する中、企業経営において重要性を増しているのが「信頼できる経営者ネットワーク」です。本イベントは、経営者同士が事業や組織の課題、未来のビジョンについて本音で語り合う“経営の対話空間”として企画。異なる業界や事業フェーズで活躍する稲門の経営者が集い、組織づくり、新規事業、資金調達、事業承継、海外展開など、経営のリアルなテーマについて意見交換を行います。経営者は立場が上がるほど意思決定の孤独を抱えやすいもの。早稲田という共通のバックグラウンドがあるからこそ生まれる信頼関係をベースに、協業や新たなプロジェクトにつながる出会いも期待されます。過去の縁としての同窓ネットワークを、未来を創るビジネス資産へと昇華させることを目指します。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年4月30日(木) 19:30～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・法人の執行役員以上・士業 (個人事業主NG)

・営業系職種NG(M&A仲介等の同業者、保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー)

参加費

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯10,000円（事前決済）

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯11,000円（当日事前決済）

※参加資格を満たさない場合は参加費に+1万円が必要となります。

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4920043/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

M&A仲介等の同業者、保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

主催者のご紹介

株式会社COLOR.as 代表取締役 水野 真由美

株式会社COLOR.as 代表取締役 水野 真由美

早稲田大学商学部卒業。 大学卒業後、全日本空輸株式会社客室乗務部入社。 国内・国際線乗務を経て、展示会主催会社での海外営業サポート、化粧品メーカーでの商品企画開発／品質管理、2020年に株式会社COLOR.asを設立し、現在は航空業界出身者のセカンドキャリア支援事業を行っている。

株式会SparkNow 代表取締役 樫根 久澄

幼少期に米国に住んでいたこともあり、4カ国語を話す。早稲田大学政治経済学部卒業。双日株式会社の財務部でファイナンス業務に従事後、日系IT企業の外国開発拠点にて現地代表を経験。400名のエンジニアをまとめあげ、3年で30本以上のサービスをリリース。代表を担う傍ら、新規事業領域のPMとしても従事。2021年に美容皮膚科クリニックを立ち上げ、FCで4店舗まで店舗展開。そこからオンライン診療領域に挑戦するべく、2022年にスタートアップを創業。その後紙名刺のあり方に疑問を持ち、生成AIを用いたデジタル名刺・名刺管理事業を立ち上げ。並行して複数社に技術顧問として参画し、生成AIを活用したシステム開発に従事。

株式会SparkNow 代表取締役 樫根 久澄

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や4,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/